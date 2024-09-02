Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных обстоятельств.
Проживание. В гостиницах 3* с 2-местным размещением (по желанию — с 3-местным размещением, за доплату возможно одноместное размещение). В каждом номере свой туалет и душ.
- В 1-й день размещение на ночь в гостинице в п. Дубки и п. Чиркей.
- Во 2-й и 3-й дни размещение на ночь в гостинице в горах.
- В 4-й день размещение на ночь в гостинице в г. Дербент.
При заселении мы стараемся учитывать ваши пожелания по наличию двуспальной кровати, но к сожалению в горной местности большая часть номеров в гостиницах (мини-отелях) с раздельными кроватями.
Питание. Включено в стоимость:
- В 1-й день: обед и ужин в кафе.
- Во 2-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.
- В 3-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе либо в гостях у местного жителя, ужин в кафе.
- В 4-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.
- В 5-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе.
Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.
Транспорт. В зависимости от количества человек в группе: минивэн Hyundai Starex — до 8 человек, микроавтобус Мерседес Спринтер — до 16 человек.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭС
Встречаемся и едем к бархану Сарыкум, который возвышается среди выжженных солнцем степей. Побегаем по тёплому и мягкому песку, вспомнив детство, и понаблюдаем за юркими ящерицами. Затем отправимся в Сулакский каньон, чтобы полюбоваться изумрудным цветом воды, окружённой мощными скалами, и посмотреть, как высоко в небе парят орлы и скифы.
Ощущение умиротворения сменится яркими эмоциями от прогулки на катерах: брызги, ветер и невероятные пейзажи вокруг — будет здорово! После желающие смогут прогуляться по пещерам Нохъо (за доплату), пройти по подвесному мосту над каньоном или по виа-феррате, прокатиться на зиплайне, тарзанке или качелях над пропастью.
Заключительной локацией дня станет Чиркейская ГЭС — самая крупная на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. А за ужином с чашечкой ароматного горного чая, бокалом вина или рюмочкой коньяка мы познакомимся друг с другом поближе и поделимся впечатлениями.
Ирганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопад
Позавтракав, преодолеем живописный перевал и попадём в горный край. Первым посетим Ирганайское водохранилище, в изумрудной воде которого отражаются фактурные тёмные скалы. Девушки, готовьте красивые платья — качели над гладью воды ждут любительниц потрясающих фото. Здесь же прокатимся на сапах и катамаранах и сможем искупаться. А после в кафе отведаем вкусный кофе, урбеч и ароматный чай.
Затем, в зависимости от погоды, побываем в ауле Гамсутль или в Царском тоннеле, историю которого расскажет гид. Заброшенное высокогорное село, которое иногда называют дагестанским Мачу-Пикчу, довольно труднодоступно: подъём в гору занимает от 1 до 1,5 часов, а после дождя идти нелегко.
Прокатившись на джипах высоко в горы над селом Гуниб, откуда нам откроются невероятные виды на горный Дагестан, спустимся под землю. В специальных сапогах (мы предоставляем) пройдём по руслу реки к подземному Салтинскому водопаду. Вечером поужинаем и разместимся на ночь в гостинице в горах.
Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринка
Сегодня первой посетим Карадахскую теснину, чьи высокие скалы похожи на сказочные ворота в затерянный мир. Прогулявшись по её каменным лабиринтам, снова надеваем яркие платья — мы в самой крутой фотолокации в Дагестане: в краю загадочных башен и заброшенных аулов-призраков. Сначала побываем в Старом Гооре, где не только посмотрим на древние башни и старинные жилые дома, но и пофотографируемся на знаменитом скальном выступе — «Языке Тролля». Затем отправимся в атмосферный аул-призрак Старый Кахиб. Попробуем взять штурмом когда-то неприступный оборонительный комплекс, расположенный на краю пропасти.
Если останется время, доедем до древнего Датунского храма. Я покажу уцелевшие следы монашеской жизни. А вечером гуляем: вас ждут шашлыки, вино, песни, танцы, юмор!
Хунзахское плато, водопад Тобот, плато Матлас, дом-музей Гамзата Цадасы, прибытие в Дербент
В этот день доедем на машине до села Хунзах на Хунзахском плато. Увидим водопады, в том числе Тобот — один из высочайших водопадов Северного Кавказа и России. Смельчаки смогут прыгнуть вниз с тарзанки. Затем посетим теснину Каменная чаша со скалистыми залами, переходящими один в другой, пещерами и узкими проходами.
Прогуляемся по плато Матлас. Здесь, кстати, продают самую вкусную чурчхелу в Дагестане! Освежимся под Матласским водопадом. Желающие могут пощекотать нервы, пролетев на зиплайне над горным ущельем.
За обедом будем пробовать готовить чуду, а потом что приготовим, то и съедим. После отправимся в Дербент (в пути примерно 3,5 часа). По дороге заглянем в дом-музей известного советского поэта Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова. Познакомимся с экскурсоводами музея — Патимат и Айшат — и послушаем проникновенное чтение стихотворений Расула в их исполнении.
Главные достопримечательности Дербента, отъезд
Сегодня вы познакомитесь с одним из самых древних городов мира и самым южным городом России. Мы посетим с экскурсией крепость Нарын-Кала. Пройдёмся по старинным улочкам — магалам. Вы узнаете, чем грозила мужчинам прогулка мимо девичьих бань.
Заглянем на местный рынок, где всего в изобилии: тут и урбеч, и дагестанские сладости, фрукты и специи, сушёное мясо. Побываем на побережье у «Каспийского монстра» — экраноплана «Лунь». После обеда, в 15:00, поедем обратно в аэропорт г. Махачкалы, куда прибудем в 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всём протяжении маршрута
- Проживание
- Питание: завтраки, обеды и ужины по программе
- Работа гида
- Катание на катерах
- Алкогольные напитки
- Экскурсии и входные билеты в музеи по программе
- Мастер-класс по национальной кухне
- Кофе-паузы
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты в Махачкалу и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 руб
- Просмотр выступления танцевального ансамбля и мастер-класс по лезгинке
- Катание на сапах, лодках, катамаранах, зиплайне и лошадях
- Посещение пещеры Нохъо
- Поможем при необходимости организовать трансфер из г. Грозный до места встречи с группой (за дополнительную плату)