С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана

Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
В Дагестане красиво, вкусно, интересно и с размахом настоящей кавказской души — зовём вас в этом убедиться! Вы увидите бархан Сарыкум и Сулакский каньон, Карадахскую теснину и Салтинский водопад, аулы-призраки
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Гамсутль и Кахиб, башни Гоор и «Язык Тролля», живописные плато и водопады.

Побываете в древнем Дербенте, услышите рассказы о быте и культуре горцев, научитесь готовить блюда национальной кухни. Будет много веселья, шуток, вина, дербентского коньяка, песен и классных фотографий!

С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных обстоятельств.

Проживание. В гостиницах 3* с 2-местным размещением (по желанию — с 3-местным размещением, за доплату возможно одноместное размещение). В каждом номере свой туалет и душ.

  • В 1-й день размещение на ночь в гостинице в п. Дубки и п. Чиркей.
  • Во 2-й и 3-й дни размещение на ночь в гостинице в горах.
  • В 4-й день размещение на ночь в гостинице в г. Дербент.
    При заселении мы стараемся учитывать ваши пожелания по наличию двуспальной кровати, но к сожалению в горной местности большая часть номеров в гостиницах (мини-отелях) с раздельными кроватями.

Питание. Включено в стоимость:

  • В 1-й день: обед и ужин в кафе.
  • Во 2-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.
  • В 3-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе либо в гостях у местного жителя, ужин в кафе.
  • В 4-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.
  • В 5-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.

Транспорт. В зависимости от количества человек в группе: минивэн Hyundai Starex — до 8 человек, микроавтобус Мерседес Спринтер — до 16 человек.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭС

Встречаемся и едем к бархану Сарыкум, который возвышается среди выжженных солнцем степей. Побегаем по тёплому и мягкому песку, вспомнив детство, и понаблюдаем за юркими ящерицами. Затем отправимся в Сулакский каньон, чтобы полюбоваться изумрудным цветом воды, окружённой мощными скалами, и посмотреть, как высоко в небе парят орлы и скифы.

Ощущение умиротворения сменится яркими эмоциями от прогулки на катерах: брызги, ветер и невероятные пейзажи вокруг — будет здорово! После желающие смогут прогуляться по пещерам Нохъо (за доплату), пройти по подвесному мосту над каньоном или по виа-феррате, прокатиться на зиплайне, тарзанке или качелях над пропастью.

Заключительной локацией дня станет Чиркейская ГЭС — самая крупная на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. А за ужином с чашечкой ароматного горного чая, бокалом вина или рюмочкой коньяка мы познакомимся друг с другом поближе и поделимся впечатлениями.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭСБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭСБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭСБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭСБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере, пещера Нохъо, Чиркейская ГЭС
2 день

Ирганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопад

Позавтракав, преодолеем живописный перевал и попадём в горный край. Первым посетим Ирганайское водохранилище, в изумрудной воде которого отражаются фактурные тёмные скалы. Девушки, готовьте красивые платья — качели над гладью воды ждут любительниц потрясающих фото. Здесь же прокатимся на сапах и катамаранах и сможем искупаться. А после в кафе отведаем вкусный кофе, урбеч и ароматный чай.

Затем, в зависимости от погоды, побываем в ауле Гамсутль или в Царском тоннеле, историю которого расскажет гид. Заброшенное высокогорное село, которое иногда называют дагестанским Мачу-Пикчу, довольно труднодоступно: подъём в гору занимает от 1 до 1,5 часов, а после дождя идти нелегко.

Прокатившись на джипах высоко в горы над селом Гуниб, откуда нам откроются невероятные виды на горный Дагестан, спустимся под землю. В специальных сапогах (мы предоставляем) пройдём по руслу реки к подземному Салтинскому водопаду. Вечером поужинаем и разместимся на ночь в гостинице в горах.

Ирганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопадИрганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопадИрганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопадИрганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопадИрганайское водохранилище и катание на сапах, Гамсутль или Царский тоннель, поездка на джипах, Салтинский водопад
3 день

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринка

Сегодня первой посетим Карадахскую теснину, чьи высокие скалы похожи на сказочные ворота в затерянный мир. Прогулявшись по её каменным лабиринтам, снова надеваем яркие платья — мы в самой крутой фотолокации в Дагестане: в краю загадочных башен и заброшенных аулов-призраков. Сначала побываем в Старом Гооре, где не только посмотрим на древние башни и старинные жилые дома, но и пофотографируемся на знаменитом скальном выступе — «Языке Тролля». Затем отправимся в атмосферный аул-призрак Старый Кахиб. Попробуем взять штурмом когда-то неприступный оборонительный комплекс, расположенный на краю пропасти.

Если останется время, доедем до древнего Датунского храма. Я покажу уцелевшие следы монашеской жизни. А вечером гуляем: вас ждут шашлыки, вино, песни, танцы, юмор!

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринкаКарадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринкаКарадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринкаКарадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля», Датунский храм, вечеринка
4 день

Хунзахское плато, водопад Тобот, плато Матлас, дом-музей Гамзата Цадасы, прибытие в Дербент

В этот день доедем на машине до села Хунзах на Хунзахском плато. Увидим водопады, в том числе Тобот — один из высочайших водопадов Северного Кавказа и России. Смельчаки смогут прыгнуть вниз с тарзанки. Затем посетим теснину Каменная чаша со скалистыми залами, переходящими один в другой, пещерами и узкими проходами.

Прогуляемся по плато Матлас. Здесь, кстати, продают самую вкусную чурчхелу в Дагестане! Освежимся под Матласским водопадом. Желающие могут пощекотать нервы, пролетев на зиплайне над горным ущельем.

За обедом будем пробовать готовить чуду, а потом что приготовим, то и съедим. После отправимся в Дербент (в пути примерно 3,5 часа). По дороге заглянем в дом-музей известного советского поэта Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова. Познакомимся с экскурсоводами музея — Патимат и Айшат — и послушаем проникновенное чтение стихотворений Расула в их исполнении.

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5 день

Главные достопримечательности Дербента, отъезд

Сегодня вы познакомитесь с одним из самых древних городов мира и самым южным городом России. Мы посетим с экскурсией крепость Нарын-Кала. Пройдёмся по старинным улочкам — магалам. Вы узнаете, чем грозила мужчинам прогулка мимо девичьих бань.

Заглянем на местный рынок, где всего в изобилии: тут и урбеч, и дагестанские сладости, фрукты и специи, сушёное мясо. Побываем на побережье у «Каспийского монстра» — экраноплана «Лунь». После обеда, в 15:00, поедем обратно в аэропорт г. Махачкалы, куда прибудем в 18:00.

Главные достопримечательности Дербента, отъездГлавные достопримечательности Дербента, отъездГлавные достопримечательности Дербента, отъездГлавные достопримечательности Дербента, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всём протяжении маршрута
  • Проживание
  • Питание: завтраки, обеды и ужины по программе
  • Работа гида
  • Катание на катерах
  • Алкогольные напитки
  • Экскурсии и входные билеты в музеи по программе
  • Мастер-класс по национальной кухне
  • Кофе-паузы
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты в Махачкалу и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 руб
  • Просмотр выступления танцевального ансамбля и мастер-класс по лезгинке
  • Катание на сапах, лодках, катамаранах, зиплайне и лошадях
  • Посещение пещеры Нохъо
  • Поможем при необходимости организовать трансфер из г. Грозный до места встречи с группой (за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорту г. Махачкала встреча с рейсов, прилетающих до 11:20. На железнодорожном вокзале г. Махачкала встреча с поездов, прибывающих до 11:00. Таже поможем организовать трансфер из г. Грозный до места встречи с группой (за дополнительную плату)
Завершение: Г. Махачкала, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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