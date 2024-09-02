Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных обстоятельств.

Проживание. В гостиницах 3* с 2-местным размещением (по желанию — с 3-местным размещением, за доплату возможно одноместное размещение). В каждом номере свой туалет и душ.

В 1-й день размещение на ночь в гостинице в п. Дубки и п. Чиркей.

Во 2-й и 3-й дни размещение на ночь в гостинице в горах.

В 4-й день размещение на ночь в гостинице в г. Дербент.

При заселении мы стараемся учитывать ваши пожелания по наличию двуспальной кровати, но к сожалению в горной местности большая часть номеров в гостиницах (мини-отелях) с раздельными кроватями.

Питание. Включено в стоимость:

В 1-й день: обед и ужин в кафе.

Во 2-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

В 3-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе либо в гостях у местного жителя, ужин в кафе.

В 4-й день: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

В 5-й день: завтрак в гостинице, обед в кафе.

Уровень сложности. Особой физической подготовки не требуется. Тур подойдёт как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности. К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.

Транспорт. В зависимости от количества человек в группе: минивэн Hyundai Starex — до 8 человек, микроавтобус Мерседес Спринтер — до 16 человек.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.