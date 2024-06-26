Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Дагестан удивит разнообразием локаций: здесь и пустынные пейзажи бархана Сарыкум, и лазурь Сулакского каньона.
Чечня поразит контрастами: днём полюбуемся старинными башнями, а вечером поднимемся на небоскрёб «Грозный-Сити».
В Кабардино-Балкарию поедем, чтобы увидеть «гору, приносящую счастье» — Эльбрус, и инопланетное озеро Гижгит, прогуляться верхом на лошадях вдоль реки, попробовать настоящий нарзан и искупаться в термальных источниках с бокалом шампанского.
июн
июл
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 800 ₽
Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся:
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу жарко, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосесий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья). Не приветствуются откровенные наряды для девушек в общественных местах (юбки выше колена, открытые плечи и декольте).
Кроссовки или походные ботинки (не менее 2-х пар обуви), так как можно промочить.
Куртку/шапку для посещения Эльбруса.
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Условия отмены бронирования и возврата оплаты:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. Будем жить в гостинице «Континент» в Грозном, в отеле «Снежный барс» в Терсколе, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Сложность. Уровень активности высокий.
Программа тура по дням
Прогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в Грозный
Встречаемся в Махачкале в 09:30 и поедем к Сулакскому каньону и прокатимся с ветерком на скоростных катерах по Сулаку. Пообедаем на форелевом хозяйстве. Рыбу выловят специально для нас и приготовят по секретному рецепту. Дальше отправимся к бархану Сарыкум — второму по размеру после Сахары! В здешних песчаных дюнах снимали фильм «Белое солнце пустыни». Прогуляемся по необычной локации и переедем в Грозный.
Аргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по Грозному
Позавтракаем и отправимся в Аргунское ущелье. Из окна автомобиля увидим руины сторожевых и жилых сооружения на склонах ущелья, рассмотрим Ушкалойские башни. Проедем по Шаройскому району, самому высокогорному и малонаселённому в Чечне.
Побываем на Нихалоевских водопадах и пообедаем блюдами чеченской кухни.
Вернёмся в город в 18:00 и прогуляемся по вечерней столице республики, а затем поднимемся на смотровую площадку небоскрёба «Грозный-Сити».
Посетим мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. А ешё осмотрим православный храм Михаила Архангела и пройдёмся по центральной площади города и проспекту им. В. В. Путина.
Кабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на Эльбрус
Встанем пораньше и поедем в Приэльбрусье. Пообедаем в ресторане и отправимся на гору Чегет, с которой открывается головокружительный вид: перед нами будут вершины Кавказского хребта, ледник Семёрочка, водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол и, конечно, Эльбрус. Подъёмник на Чегет оплачивается дополнительно — около 900 рублей.
Заселимся в отель. Вечером отправимся в банный комплекс у горного ручья, расслабляясь и отдыхая после насыщенного дня.
Подъём на Эльбрус
Отправляемся на «гору, приносящую счастье». Так с кабардинского языка переводится название Эльбрус. Вы увидите высшую точку России и Европы!
Поднимемся на южный склон по канатной дороге и окажемся на высоте 3850 метров, а желающие смогут прокатиться на ратраках снегоходах ещё выше! Для поездки не забудьте взять с собой тёплую одежду — в горах царит настоящая зима.
Прогуляемся по горной долине до водопада Азау, а затем пообедаем. После трапезы вас ждёт прогулка верхом вдоль высокогорной реки и скал.
После ужина по желанию можем отправиться в культовый бар в стиле 70-х на высоте 2300 метров.
Поляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водах
После завтрака у вас будет время, чтобы прогуляться по местному рынку и купить сувениры и подарки. Затем поедем на Поляну Нарзанов, где вы сможете попробовать полезную минеральную воду.
Побываем на озере Гижгит, куда раньше сливали радиоактивные отходы — отсюда необычный бирюзовый цвет воды. Вечером устроим прощальный ужин и к в 18:00 приедем в аэропорт Минеральных Вод.
Следующая локация — термальные источники Гедуко. Купели с горячей и холодной подземной водой будут забронированы только для нашей группы. С бокалом шампанского расслабимся в тёплых водах — идеальное завершение тура. Купание займёт 1 час, затем пообедаем в кафе и поделимся впечатлениями и фотографиями.
К 19:00 доставим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал Минеральных Вод. Отсюда до Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска вы сможете добраться самостоятельно на такси, дорога займёт около 50 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость первых 10-ти мест - 35 800 рублей
- Проживание в гостиницах
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы на транспорте повышенной проходимости по маршруту
- Водная прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Все завтраки в отелях и все обеды + национальных пикник в горах с алкоголем
- Сопровождение по маршруту
- Билеты на объекты экскурсий
- Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
- Услуги гида
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и из Минеральных Вод
- Ужины
- Подъёмник на гору Чегет - около 900 рублей