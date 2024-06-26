Провести отпуск в Дагестане, Чечне или Кабардино-Балкарии? Зачем выбирать — предлагаем совместить лучшее от трёх республик в насыщенном путешествии. Дагестан удивит разнообразием локаций: здесь и пустынные пейзажи бархана Сарыкум, и лазурь Сулакского каньона. Чечня поразит контрастами: днём полюбуемся старинными башнями, а вечером поднимемся на небоскрёб «Грозный-Сити». В Кабардино-Балкарию поедем, чтобы увидеть «гору, приносящую счастье» — Эльбрус, и инопланетное озеро Гижгит, прогуляться верхом на лошадях вдоль реки, попробовать настоящий нарзан и искупаться в термальных источниках с бокалом шампанского.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:

Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу жарко, наверху прохладнее.

Яркие вещи для личных фотосесий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья). Не приветствуются откровенные наряды для девушек в общественных местах (юбки выше колена, открытые плечи и декольте).

Кроссовки или походные ботинки (не менее 2-х пар обуви), так как можно промочить.

Куртку/шапку для посещения Эльбруса.

Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.

Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.

Документы и деньги.

Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).

Мобильный телефон, камера, павербанк.

Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.