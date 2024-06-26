Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Авторский тур в Махачкале

Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах

Провести отпуск в Дагестане, Чечне или Кабардино-Балкарии? Зачем выбирать — предлагаем совместить лучшее от трёх республик в насыщенном путешествии.

Дагестан удивит разнообразием локаций: здесь и пустынные пейзажи бархана Сарыкум, и лазурь Сулакского каньона.

Чечня поразит контрастами: днём полюбуемся старинными башнями, а вечером поднимемся на небоскрёб «Грозный-Сити».

В Кабардино-Балкарию поедем, чтобы увидеть «гору, приносящую счастье» — Эльбрус, и инопланетное озеро Гижгит, прогуляться верхом на лошадях вдоль реки, попробовать настоящий нарзан и искупаться в термальных источниках с бокалом шампанского.
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Ближайшие даты:
26
июн
10
июл
21
авг
4
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу жарко, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосесий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья). Не приветствуются откровенные наряды для девушек в общественных местах (юбки выше колена, открытые плечи и декольте).
Кроссовки или походные ботинки (не менее 2-х пар обуви), так как можно промочить.
Куртку/шапку для посещения Эльбруса.
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. Будем жить в гостинице «Континент» в Грозном, в отеле «Снежный барс» в Терсколе, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки и обеды. Ужины — самостоятельно за доплату.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Сложность. Уровень активности высокий.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в Грозный

Встречаемся в Махачкале в 09:30 и поедем к Сулакскому каньону и прокатимся с ветерком на скоростных катерах по Сулаку. Пообедаем на форелевом хозяйстве. Рыбу выловят специально для нас и приготовят по секретному рецепту. Дальше отправимся к бархану Сарыкум — второму по размеру после Сахары! В здешних песчаных дюнах снимали фильм «Белое солнце пустыни». Прогуляемся по необычной локации и переедем в Грозный.

Прогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в ГрозныйПрогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в ГрозныйПрогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в ГрозныйПрогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в ГрозныйПрогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в ГрозныйПрогулка на катерах по Сулаку, бархан Сарыкум и переезд в Грозный
2 день

Аргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по Грозному

Позавтракаем и отправимся в Аргунское ущелье. Из окна автомобиля увидим руины сторожевых и жилых сооружения на склонах ущелья, рассмотрим Ушкалойские башни. Проедем по Шаройскому району, самому высокогорному и малонаселённому в Чечне.

Побываем на Нихалоевских водопадах и пообедаем блюдами чеченской кухни.

Вернёмся в город в 18:00 и прогуляемся по вечерней столице республики, а затем поднимемся на смотровую площадку небоскрёба «Грозный-Сити».

Посетим мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших в мире. А ешё осмотрим православный храм Михаила Архангела и пройдёмся по центральной площади города и проспекту им. В. В. Путина.

Аргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по ГрозномуАргунское ущелье, Шаройский район и прогулка по Грозному
3 день

Кабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на Эльбрус

Встанем пораньше и поедем в Приэльбрусье. Пообедаем в ресторане и отправимся на гору Чегет, с которой открывается головокружительный вид: перед нами будут вершины Кавказского хребта, ледник Семёрочка, водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол и, конечно, Эльбрус. Подъёмник на Чегет оплачивается дополнительно — около 900 рублей.

Заселимся в отель. Вечером отправимся в банный комплекс у горного ручья, расслабляясь и отдыхая после насыщенного дня.

Кабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на ЭльбрусКабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на ЭльбрусКабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на ЭльбрусКабардино-Балкария: Чегет, ледник «Семёрка» и вид на Эльбрус
4 день

Подъём на Эльбрус

Отправляемся на «гору, приносящую счастье». Так с кабардинского языка переводится название Эльбрус. Вы увидите высшую точку России и Европы!

Поднимемся на южный склон по канатной дороге и окажемся на высоте 3850 метров, а желающие смогут прокатиться на ратраках снегоходах ещё выше! Для поездки не забудьте взять с собой тёплую одежду — в горах царит настоящая зима.

Прогуляемся по горной долине до водопада Азау, а затем пообедаем. После трапезы вас ждёт прогулка верхом вдоль высокогорной реки и скал.

После ужина по желанию можем отправиться в культовый бар в стиле 70-х на высоте 2300 метров.

Подъём на ЭльбрусПодъём на ЭльбрусПодъём на ЭльбрусПодъём на ЭльбрусПодъём на ЭльбрусПодъём на Эльбрус
5 день

Поляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водах

После завтрака у вас будет время, чтобы прогуляться по местному рынку и купить сувениры и подарки. Затем поедем на Поляну Нарзанов, где вы сможете попробовать полезную минеральную воду.

Побываем на озере Гижгит, куда раньше сливали радиоактивные отходы — отсюда необычный бирюзовый цвет воды. Вечером устроим прощальный ужин и к в 18:00 приедем в аэропорт Минеральных Вод.

Следующая локация — термальные источники Гедуко. Купели с горячей и холодной подземной водой будут забронированы только для нашей группы. С бокалом шампанского расслабимся в тёплых водах — идеальное завершение тура. Купание займёт 1 час, затем пообедаем в кафе и поделимся впечатлениями и фотографиями.

К 19:00 доставим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал Минеральных Вод. Отсюда до Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска вы сможете добраться самостоятельно на такси, дорога займёт около 50 минут.

Поляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водахПоляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водахПоляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водахПоляна Нарзанов, озеро Гижгит и купание в термальных водах

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость первых 10-ти мест - 35 800 рублей
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы на транспорте повышенной проходимости по маршруту
  • Водная прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Все завтраки в отелях и все обеды + национальных пикник в горах с алкоголем
  • Сопровождение по маршруту
  • Билеты на объекты экскурсий
  • Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
  • Услуги гида
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и из Минеральных Вод
  • Ужины
  • Подъёмник на гору Чегет - около 900 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 09:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумГрозный-СитиВодные развлеченияНа катере

Похожие туры из Махачкалы

Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
8 отзывов
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
12 мая
26 мая
9 июня
16 июня
65 950 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
53 400 за человека
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Аэропорт Махачкалы
3 мая
6 мая
14 мая
23 мая
2850025 650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам