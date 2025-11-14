2 день

Чохские терассы. Гамсутль. Салтинский водопад

Второй день нашего путешествия по Дагестану откроет перед нами завораживающие горные пейзажи, древние поселения и удивительные природные красоты, оставив незабываемые впечатления.

Завтрак с великолепным видом на горы — это идеальное начало нашего дня. В 9:00 утра мы отправляемся в путь к аулу Гамсутль.

По дороге мы проедем через аул Чох — живописное селение, которое по праву называют архитектурным музеем под открытым небом. Здесь вас ждут удивительные Чохские террасы, масштабное зрелище, напоминающее рисовые поля. Эти террасы не только завораживают своей красотой, но и являются свидетельством упорного труда местных жителей, которые создавали их вручную, полагаясь только на свои силы и несколько лошадей.

Следующей остановкой станет аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Этот заброшенный аул высоко в горах хранит в себе множество историй о жизни своих бывших жителей, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, передающиеся из поколения в поколение.

После посещения Гамсутля мы отправимся на обед, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим приключением — посещением Салтинского водопада.

К этому удивительному подземному водопаду ведет небольшой треккинг. Мы пройдем по ущелью, где горная река пробивает себе путь через скалы, создавая уникальное природное явление — единственный в России подземный водопад.

На обратном пути в Гуниб мы будем двигаться через Гегерские высоты — место несказанной красоты.

Кегерское плато, на котором Айвазовский создавал панорамы окрестностей Гуниба, по праву называют дагестанским Стоунхенджем. Здесь, в окрестностях села Кегер, находятся древние солнечные календари, возраст которых оценивается в 14-16 тысяч лет.

Мы также полюбуемся Кегерским каньоном — еще одним шедевром природной архитектуры Дагестана.

Вечером мы вернемся в отель, насладимся ужином и поделимся впечатлениями о прошедшем дне?

