Описание тура
Приглашаем Вас в удивительный тур по одной из самых ярких и гостеприимных республик Кавказа — Дагестану!
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и настоящего отдыха, где каждый день наполнен новыми впечатлениями.
Наш тур подарит Вам возможность увидеть самые живописные уголки республики. Мы посещаем уникальные локации, которые остаются вне поля зрения обычных туристов.
Комфортные группы и передвижение на внедорожниках (никаких микроавтобусов на 15+ человек) позволят насладиться каждой минутой путешествия.
Проживание в уютных местах с потрясающими видами, которые вдохновляют каждое утро, добавит нашему путешествию особый шарм. Представьте: Вы просыпаетесь, а из окна открываются нереальные виды величественных гор. А вечерами Вас ждут саааамые красивые закаты, которые окрашивают небо в золотистые и розовые оттенки, создавая атмосферу полного умиротворения.
А ещё представьте, что Вы сидите на вершине горы, наслаждаясь бескрайними пейзажами, а наши гиды уже подготовили для Вас небольшой пикник со свежесваренным кофе и ароматным чаем из горных трав. Это и многое другое ждёт Вас в нашем туре по Дагестану!
Мы гарантируем комфорт и сервис:
- Комфортабельные внедорожники.
- Проживание на базе на берегу озера с невероятным видом на горы (отдельные домики со всеми удобствами)
- Традиционные завтраки, обеды и ужины + вкусные и свежие фрукты
- чай, кофе и пикники от гидов в горах
- Фото- и видео на память;
- Можем подобрать индивидуальный тур для вас.
- Более 5 лет мы создаем уникальные туры. Наш богатый опыт – ваша гарантия комфорта, безопасности и незабываемых впечатлений!
Не стесняйтесь задавать вопросы! Мы с радостью на все ответим!)
Программа тура по дням
Дербент. Крепость Нарын-Кала. Лунь
Последний день нашего увлекательного тура станет страницей древности, когда мы отправимся в Дербент — один из самых старых городов России и важнейший исторический центр Кавказа.
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепости Нарын-Кала: объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название крепости с древнеперсидского переводится как "Солнечная крепость", и она действительно впечатляет своей мощью и красотой.
После экскурсии мы отправимся на обед в уютный ресторан: насладимся вкусными национальными блюдами Дагестана и почувствуем истинную гастрономическую культуру региона.
Следующая точка - уникальный объект: самолет "Лунь". Это советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, настоящий шедевр инженерной мысли, аналогов которому нет в мире.
Прогуляемся по старым улочкам Дербента и к 20:00 мы привезем Вас в Махачкалу.
На этом наше путешествие по Дагестану завершается, но мы с радостью будем ждать Вас снова!?
Чохские терассы. Гамсутль. Салтинский водопад
Второй день нашего путешествия по Дагестану откроет перед нами завораживающие горные пейзажи, древние поселения и удивительные природные красоты, оставив незабываемые впечатления.
Завтрак с великолепным видом на горы — это идеальное начало нашего дня. В 9:00 утра мы отправляемся в путь к аулу Гамсутль.
По дороге мы проедем через аул Чох — живописное селение, которое по праву называют архитектурным музеем под открытым небом. Здесь вас ждут удивительные Чохские террасы, масштабное зрелище, напоминающее рисовые поля. Эти террасы не только завораживают своей красотой, но и являются свидетельством упорного труда местных жителей, которые создавали их вручную, полагаясь только на свои силы и несколько лошадей.
Следующей остановкой станет аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Этот заброшенный аул высоко в горах хранит в себе множество историй о жизни своих бывших жителей, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, передающиеся из поколения в поколение.
После посещения Гамсутля мы отправимся на обед, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим приключением — посещением Салтинского водопада.
К этому удивительному подземному водопаду ведет небольшой треккинг. Мы пройдем по ущелью, где горная река пробивает себе путь через скалы, создавая уникальное природное явление — единственный в России подземный водопад.
На обратном пути в Гуниб мы будем двигаться через Гегерские высоты — место несказанной красоты.
Кегерское плато, на котором Айвазовский создавал панорамы окрестностей Гуниба, по праву называют дагестанским Стоунхенджем. Здесь, в окрестностях села Кегер, находятся древние солнечные календари, возраст которых оценивается в 14-16 тысяч лет.
Мы также полюбуемся Кегерским каньоном — еще одним шедевром природной архитектуры Дагестана.
Вечером мы вернемся в отель, насладимся ужином и поделимся впечатлениями о прошедшем дне?
Карадахская теснина. Хунзах. Тобот. Матлас
После завтрака мы отправимся в село Хунзах – край водопадов. Нас ждет встреча с Тоботом - одним из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Его красота и мощь оставят неизгладимое впечатление.
Далее нас ждет вкусный обед, после которого мы отправимся к водопадам Матласа.
По пути мы посетим Матласское плато - место с потрясающей смотровой площадкой, откуда открывается вид на каньон и Ханский водопад.
Желающие могут испытать себя в Экстрим парке - Матлас, где предлагают захватывающие развлечения: зип-лайн и прыжки с веревки.
Следующая остановка - Каменная чаша - природное чудо, представляющее собой три скалистых зала, соединенных узкими проходами и пещерами.
Затем мы отправимся в Карадахскую теснину - уникальный природный памятник. Этот узкий каньон высотой 173 метра и шириной всего 2-6 метров напоминает сказочные ворота в затерянный мир. Прогуляемся по теснине и насладимся ее оглушающей тишиной.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от дня, полного природных чудес.
В зимний период наш тур пополняется еще одним интересным пунктом - посещением села Мочох. Здесь мы сможем покататься на коньках по большому природному катку - горному озеру Мочох, расположенному на высоте 1630 метров над уровнем моря.
Третий день нашего тура станет яркой страницей в вашем путешествии по Дагестану.
Страна Башен. Язык Тролля. Рафтинг
Четвертый день нашего путешествия обещает быть насыщенным и полным контрастов.
После завтрака мы отправимся в село Гоор. Это селение, известное как "Страна башен", славится своими старинными оборонительными сооружениями, которые когда-то служили горцам защитой от врагов. Мы увидим эти башни, сделаем впечатляющие фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей.
Особое внимание заслуживает Язык Тролля - скальный выступ с удивительным видом, где мы сделаем потрясающие фотографии на память.
Затем нас ждет вкусный обед. После обеда мы отправимся на рафтинг по реке Аварское Койсу. Это активное и экстремальное развлечение, которое подарит незабываемые эмоции.
Важно отметить, что рафтинг проводится только в теплое время года. В холодные месяцы вместо сплава мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада, откуда открывается панорамный вид на горные пейзажи и каньон реки Аварское Койсу.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от насыщенного дня.
Сулакский каньон. Ирганайское водохранилище
ВСТРЕЧА ГРУППЫ: 08:00-09:00 утра в Махачкале (точное время и место сообщим беседе участников тура). Мы рекомендуем прибыть в Дагестан за день до старта тура, чтобы отдохнуть от перелёта и быть готовым к насыщенному маршруту!
Из Махачкалы мы отправимся к Ирганайскому водохранилищу - искусственному озеру, созданному на реке Аварское Койсу благодаря строительству одноименной ГЭС.
По дороге мы проедем через Гимринский тоннель - самый длинный автодорожный тоннель в России (и обязательно загадаем желание!))
Затем нас ждет посещение смотровой площадки в селе Дубки, откуда открывается великолепный вид на Сулакский каньон - глубиной до 1920 метров и протяженностью 53 километра, один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе.
Завершая путешествие по Сулакскому каньону, мы прокатимся на высокоскоростном катере по его бурным водам.
После этого мы отправимся на обед в Нескучный сад Салмановых - идеальное место, чтобы попробовать вкуснейшую горную форель и прогуляться по плантациям с сезонными фруктами.
Посещение пещеры «Нохъо» (новый комплекс, дополненный аттракционами для любителей горного экстрима, кафе в скале с зависшей над пропастью террасой, а также смотровая площадка, с которой открывается вид на каньон, горный водопад, парящих Орлов и бирюзовые воды реки Сулак)
Приезжаем на базу отдыха, заселяемся, ужинаем. И делимся впечатлениями о первом дне нашего путешествия!)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортные внедорожники)
- Сопровождение профессионального гида
- Размещение в отелях и гостевых домах
- Питание 3-разовое (завтраки, обеды, ужины, пикники, чай и кофе от гидов в горах)
- Помощь с подбором авиабилетов и гостиниц, если планируете прилететь накануне
- Самые красивые фото и видео от гидов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/обратно из аэропорта города Махачкала
- Личные траты (на сувениры, спиртное и т. д.)
- Прогулка на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону (~ 1500 руб.)
- Все входные билеты/экологические сборы на протяжении маршрута (~ 1300 руб.)
- Экстремальные виды отдыха: зип-лайн ~1000 руб., роуп-джампинг ~6000 руб., езда на лошадях, сапсерфинг по ~1000 руб., рафтинг 1800 руб
Пожелания к путешественнику
- Соблюдение дресс-кода. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания это не распространяется.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.