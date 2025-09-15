Описание тура
О туре
Три дня в Дагестане — это возможность увидеть самые известные природные и культурные жемчужины республики и почувствовать её особую атмосферу. Вас ждут панорамы Сулакского каньона, прогулка по древнему аулу-призраку Гамсутль, живописные плато и башенные комплексы.
Вы будете жить в уютных гостевых домах, где домашняя кухня и тёплый приём делают отдых особенно душевным. Каждое утро начнётся с горных видов и свежего воздуха, а вечера завершатся неспешными разговорами и вкусными ужинами.
Этот тур подходит и для активных путешественников, и для тех, кто хочет открыть Дагестан постепенно — без спешки, но с максимальным количеством впечатлений.
Особенности тура
Баланс активного отдыха и душевной атмосферы. Локаций много и тур насыщенный, но при этом подходит для всех и не требует специальной физической подготовки.
Проживание в гостевых домах с домашними ужинами. Возможность увидеть места силы и локации.
Этот тур для вас, если
вы мечтаете о коротком, но насыщенном путешествии, которое подарит ощущение приключения;
хотите отвлечься от городской суеты и вдохнуть полной грудью горный воздух;
ищете формат отдыха, где можно и активно исследовать, и насладиться уютными вечерами в кругу семьи или друзей;
цените аутентичность: живое общение с местными жителями, традиции, культуру и гостеприимство;
подходит как для семейного отдыха, так и для компаний друзей.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Дагестаном
Наше путешествие начнётся с того, ради чего сюда приезжают туристы со всего мира — Сулакского каньона. Это не просто глубокая расщелина — это самый большой каньон Европы, глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Сша. Его бирюзовая река кажется тонкой нитью на фоне каменных стен, уходящих в небо.
По желанию мы спустимся вниз, в село Зубутли, и совершим прогулку на катере по прозрачным водам каньона. Это особенное чувство — оказаться в сердце гигантских горных массивов, которые возвышаются над вами на сотни метров.
По дороге мы сделаем остановку у Чиркейского водохранилища — крупнейшего на Северном Кавказе. Его спокойная гладь, обрамлённая скалами, выглядит словно зеркало, в котором отражается всё величие природы.
После вкусного обеда нас ждёт переезд в село Гуниб — легендарное место, где слились история, традиции и красота гор. Вечером вы разместитесь в гостевом доме и сможете впервые почувствовать атмосферу дагестанского уюта.
Встреча в аэропорту Махачкалы (до 11:00).
Катание на катере по Сулакскому каньону (по желанию).
Пещерный комплекс Нохъо (по желанию).
Обед
Главные смотровые площадки Сулакского каньона.
Чиркейское водохранилище.
Самый длинный автомобильный тоннель в России.
Смотровая на Ирганайское водохранилище.
Ужин и ночёвка в гостевом доме в Гунибе.
Аул-призрак и точка Айвазовского
После завтрака мы отправимся в одно из самых мистических мест Дагестана — аул-призрак Гамсутль. Тропа займёт около часа, но каждый шаг стоит того: чем выше поднимаешься, тем сильнее чувствуешь дыхание истории. Заброшенные каменные дома, узкие улочки, будто застывшие во времени, и тишина, нарушаемая лишь ветром.
Здесь сохранился дом последнего жителя аула, Абдулджалила, — человека-легенды, о котором знает весь Дагестан.
После прогулки мы спустимся в Чох — село, которое многие называют музеем под открытым небом. Оно известно своими террасами, спускающимися к долине. Когда стоишь на их краю, создаётся ощущение, будто смотришь на огромную лестницу, построенную самой природой.
Обед ждёт нас в гостевом доме Чоха, где вы сможете попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Далее мы поднимемся на Кегерское плато, откуда открываются виды, вдохновившие самого Айвазовского. С этих высот горы кажутся бескрайними, а воздух — особенно чистым и прозрачным.
Вечером мы вернёмся в Гуниб, немного прогуляемся по Гунибу — селу, которое навсегда вошло в историю Кавказской войны. Его улочки и окрестности — словно страницы учебника, только ожившие. Далее за ужином и в кругу друзей можно будет поделиться впечатлениями о насыщенном дне.
Завтрак в гостевом доме.
Треккинг к аулу-призраку Гамсутль и знакомство с его историей.
Знаменитые инстаграммные двери в Гамсутле.
Смотровая по знаменитым Чохским террасам.
Кегерское плато и виды на Гуниб, вдохновившие Айвазовского.
Обзорная экскурсия по Гунибу, Гунибская крепость.
Ужин и ночевка в Гунибе.
Водопад внутри скалы и башенные легенды
Сегодня нас ждёт день открытий.
Первый наш пункт — Салтинский водопад. Это единственный в Дагестане водопад, скрытый внутри пещеры. Стоять под сводами скалы и смотреть, как потоки воды падают вниз, — зрелище завораживающее и немного мистическое.
Второй пункт нашей программы - это настоящее погружение в мощь природы и инженерной мысли! Мы посетим Гоцатлинскую Гэс и водохранилище, самую последнюю и современную гидроэлектростанцию в Дагестане. А после этого отправимся в невероятное место- Карадахскую теснину, где скалы сжимаются, создавая поистине завораживающий пейзаж.
После обеда в гостеприимной дагестанской семье мы поедем в край башен. Здесь сохранились сторожевые и боевые башни, напоминающие о временах, когда каждая семья защищала свой род. А ещё здесь находится Дагестанский язык Тролля — скальный выступ, удивительно похожий на норвежский символ. В этот днгь при желании можно можно организовать рафтинг, сплав по реке аварское койсу.
Завтрак и выезд в аул Гоор.
Салтинский подземный водопад.
Смотровая Гоцатлинское водохранилище
Посещение Карадахского ущелья
Обед в гостеприимной дагестанской семье.
Экскурсия в край башен и дагестанский язык Тролля.
Выезд в аэропорт (рекомендуем брать обратные билеты с вылетом после 20:00)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ежедневное питание - завтраки, обеды и ужины, приготовленные в национальных традициях
- Переезды по маршруту на удобных внедорожниках и минивэнах
- Проживание в атмосферных гостевых домах с домашним уютом
- Сопровождение внимательного гида-водителя на протяжении всего путешествия
- Экскурсионная программа и джип-туры по самым живописным локациям
- Живые впечатления: знакомства с местными жителями, элементы традиционной культуры
- Помощь в создании фотоисторий - наши гиды умеют подбирать лучшие ракурсы
- Поддержка до и после поездки: подскажем удобные рейсы, поможем с выбором отеля, всегда остаёмся на связи
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день и ужин в последний день путешествия
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону (оплачивается отдельно по желанию)
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Медицинская страховка
- Личные расходы: сувениры, дополнительные покупки и прочие траты
- Дополнительные активности: подвесной мост и пещеры Нохъо (не входят в программу, но доступны при желании)
- Все входные билеты в музеи, исторические комплексы и природные достопримечательности
- Рафтинг
О чём нужно знать до поездки
Багаж и комфорт в поездке
В наш тур можно отправиться как с небольшим чемоданом (оптимально — размер S), так и только с ручной кладью. На маршруте вам пригодится лёгкий рюкзак или сумка, куда удобно положить документы, телефон и воду. Большие туристические рюкзаки брать не стоит — они будут только мешать.
Все ночи мы проведём в горах, в уютном гостевом доме, где есть всё необходимое для отдыха.
Программа тура рассчитана на людей со средним уровнем физической активности. В основном пешие участки составляют 800 м, а самым спортивным испытанием станет подъём к заброшенному селению Гамсутль. Но не переживайте: если у кого-то не будет желания или сил идти наверх, для вас организуют уютное чаепитие у речки — время пролетит незаметно, пока группа исследует аул.
Насколько безопасно в Дагестане?
Дагестан издавна славится своим гостеприимством. Здесь к приезжим относятся с уважением и теплом. Во время путешествия вы будете под постоянным сопровождением гида, что делает поездку максимально комфортной и безопасной. Достаточно соблюдать элементарные правила — одеваться скромно и уважительно относиться к традициям — и отдых пройдет легко и приятно.
Где будем жить?
Размещение организовано в аутентичных гостевых домах Гуниба. Это пространство, созданное в стиле горского быта, где каждая деталь хранит традиции. Вас ждут чистые номера на 24 человека, общие санузлы на этаже, горячая вода, постельное бельё, полотенца, фен, утюг и даже стиральная машина.
Гостевой дом — это уникальная возможность прочувствовать атмосферу жизни горцев. Если же вам ближе привычные гостиничные условия, мы поможем с бронированием отелей (доплата от 5500 с человека).
Можно ли приехать одному?
Да, у нас часто путешествуют гости без компании. Мы стараемся знакомить туристов заранее в чате, а по размещению можно выбрать вариант: одноместное (с доплатой), либо поселение в комнате на двоих или троих (при такой возможности).
На чём передвигаемся?
Для поездок используются современные внедорожники и минивэны с кондиционером. Машины всегда чистые, проверенные и готовы к горным дорогам.
Что привезти в подарок?
серебряные украшения ручной работы;
национальные головные уборы и сувениры (папаха, кинжал, ковры);
дагестанский коньяк или домашнее вино;
травяные чаи, специи, урбеч, варенье, фрукты;
магниты, кружки, открытки, как память о поездке.
Пожелания к путешественнику
Полезная информация перед поездкой в Дагестан
Одежда и внешний вид
В Дагестане нет строгих правил по одежде для туристов, однако регион хранит уважение к своим традициям. Чтобы чувствовать себя комфортно и не вызывать лишнего внимания, мы рекомендуем выбирать более сдержанные варианты одежды: лучше отказаться от мини, глубоких декольте и сильно открытых нарядов. В горах и сёлах люди особенно трепетно относятся к скромности, поэтому такие советы помогут вам быстрее влиться в атмосферу и расположить к себе местных жителей.
Этикет и традиции
Дагестан — республика с особым менталитетом, основанным на уважении к старшим, гостеприимстве и бережном отношении к обычаям. Поэтому:
В общественных местах не принято курить и употреблять алкоголь. Девушки здесь не курят, а мужчинам рекомендуется проявлять такт и не демонстрировать сигареты в присутствии пожилых людей.
Рукопожатие с женщинами здесь не является традицией. Лучший вариант — тёплое словесное приветствие.
Флирт и излишнее внимание к девушкам будут восприняты отрицательно.
Проживание
Во время путешествия мы будем останавливаться в гостевых домах — это дома местных жителей, адаптированные для приёма гостей. Это уникальная возможность почувствовать настоящую атмосферу дагестанского быта и национального гостеприимства.
Что взять с собой
Одежда: главное — удобство. Лучше всего брать то, в чём можно активно двигаться и чувствовать себя легко целый день.
Обувь: удобные кроссовки отлично подойдут. Специальная треккинговая обувь не обязательна.
Верхняя одежда: в горах вечерами прохладно, поэтому возьмите лёгкую куртку для весенне-осенней погоды, а тем, кто мёрзнет, пригодятся тёплые носки.
Аксессуары: головной убор, солнцезащитный крем и очки будут очень кстати.
Техника: не забудьте зарядные устройства и power bank — фото и видео здесь придётся делать часто
Документы
Для поездки по Дагестану вам достаточно паспорта гражданина Рф.