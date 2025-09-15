Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

О туре

Три дня в Дагестане — это возможность увидеть самые известные природные и культурные жемчужины республики и почувствовать её особую атмосферу. Вас ждут панорамы Сулакского каньона, прогулка по древнему аулу-призраку Гамсутль, живописные плато и башенные комплексы.

Вы будете жить в уютных гостевых домах, где домашняя кухня и тёплый приём делают отдых особенно душевным. Каждое утро начнётся с горных видов и свежего воздуха, а вечера завершатся неспешными разговорами и вкусными ужинами.

Этот тур подходит и для активных путешественников, и для тех, кто хочет открыть Дагестан постепенно — без спешки, но с максимальным количеством впечатлений.

Особенности тура

Баланс активного отдыха и душевной атмосферы. Локаций много и тур насыщенный, но при этом подходит для всех и не требует специальной физической подготовки.

Проживание в гостевых домах с домашними ужинами. Возможность увидеть места силы и локации.

Этот тур для вас, если