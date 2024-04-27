Послушать истории от уроженца села-призрака и добраться до мест, где вдохновлялся Айвазовский
Вы посмотрите на популярный Сулакский каньон с «незаезженных» ракурсов и прокатитесь по нему на катере, пройдёте по подвесному мосту сквозь пещеру, погуляете по высокогорным сёлам и каменным лабиринтам крепости Нарын-Кала. Услышите много местных легенд и баек и поучаствуете в традиционных застольях.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 990 ₽
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем и удобную обувь (не скользкую), сменную одежду, дождевик. Просьба соблюдать дресс-код.
Проживание. Первая ночь — гостиница в Махачкале, следующие ночи — гостевой дом в горах.
Питание. Не входит в стоимость тура. По пути будем останавливаться в кафе, и вы сможете попробовать местную кухню.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катере
Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Вы полюбуетесь самым популярным местом Дагестана — Сулакским каньоном, увидите крупнейшую ГЭС на Кавказе, посетите форелевое хозяйство и пройдёте сквозь пещеру по подвесному мосту. Для любителей экстрима будет возможность прыгнуть с моста на тарзанке.
Пообедаем в ресторане запечённой на углях форелью, а затем прокатимся на катерах по реке Сулак по самому длинному и живописному маршруту. Остановимся у водопадов, «плачущих» скал и скал, очертаниями напоминающих лица и животных. После поднимемся в посёлок Дубки и посмотрим на Сулакский каньон с высоты. Затем проедем вдоль Чиркейского водохранилища, поднимемся на Гимринский хребет, со смотровой площадки насладимся видом отражающихся в Ирганайском водохранилище фактурных гор. К вечеру доберёмся до отеля, поужинаем и отдохнём.
Высокогорные сёла Гамсутль и Гуниб
Позавтракав в 08:30, выезжаем в «город мёртвых» — покинутый аул Гамсутль. Здесь жили мои предки, бабушка и дедушка — кому, как не мне, известно, почему люди бросили это селение! Я расскажу вам, почему именно этот аул стал самым популярным и почему жить в нём было тяжело. Будет возможность спуститься к Гамсутлю с высоты 2040 метров, посмотреть на него сверху вниз и полюбоваться заснеженными горными хребтами (за доплату — 3000 руб.).
После вернёмся в отель, пообедаем, немного отдохнём и отправимся в Гуниб. Поднимемся к башне, построенной в царское время для защиты аула. С высоты насладимся видами на Гунибское водохранилище. Побываем у памятника «Белые журавли» и заглянем в местный краеведческий музей.
Следующая точка маршрута — Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Вы увидите результат того, как вода тысячелетиями точила камень и создавала причудливые формы водопада и ущелья. А проводить закат поднимемся на площадку художника-мариниста Айвазовского — увидим, что же вдохновило великого художника на написание картины «Аул Гуниб с восточной стороны».
Карадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбеча
В 09:00 отправляемся в Карадахскую теснину, где пройдёмся по узкой расщелине между величественных и внушительных скал. Затем доедем до «страны башен» — аула Гоор. Я расскажу вам, зачем его жители взобрались так высоко, а после устроим фотосессию на 5-метровом выступе над пропастью — «Языке тролля».
Пообедаем у местных жителей блюдами национальной кухни. У Гоцатлинского водохранилища полюбуемся завораживающим пейзажем, а на обратном пути посетим Датунский храм 10 века. Также побываем на мельнице, где производят урбеч — ореховую пасту. Вы понаблюдаете за процессом изготовления, попробуете разные виды этого лакомства и сможете его приобрести.
Хунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро Мочох
В этот день первым посетим одно из самых больших горных плато Дагестана — Хунзахское, находящееся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь живописными видами на окрестности и посмотрите на 70-метровый водопад Тобот, от которого начинается каньон Цолотль.
На обед вы отведаете курзе и хинкал, чуду и плов — всё то, чем славится наш край. После посетим Матласскую каменную чашу, будет возможность побывать в Матласском экстрим-парке. Летом, когда позволяет длинный световой день, также заезжаем на озеро Мочох. Здесь можно покататься на катамаране и объехать горный водоём на квадроциклах.
Экраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-Кала
Сегодня доедем до Дербента. На побережье посмотрим на экраноплан «Лунь», прогуляемся вдоль Каспия и пообедаем в одном из ресторанов города. После поднимемся к величественной крепости Нарын-Кала и пройдёмся по улочкам древнего Дербента. Затем — отъезд в аэропорт либо в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер на протяжении всего маршрута (на 1-3 чел. седан, на 4-6 чел. внедорожник хонда пилот, нисан икс-трейл)
- Катание на скоростном катере по Сулакскому каньону
- Входные билеты и экосборы
- Кофе в турке
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
- Зиплайн - 1000 руб
- Тарзанка - 5000 руб
- Катание на лошади - 1000 руб
- Питание (обед в среднем - 300-500 руб. с человека)
- Личные расходы
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате для 2-6 человек в любые удобные для вас даты. Его стоимость в этом случае составит 85 000 руб. при 2 участниках. При 3-6 участниках цена тура не изменится и составит 29 990 руб. с человека
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Комната с собственным туалетом и душем.
Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌
Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много.
Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.
Программа очень насыщенная, за день посещали много живописных мест.
- очень много ходили по горам
- ели много вкусной традиционной еды
- Арсен комфортно водит. Это очень важно в экскурсии, потому что половину времени мы проводили в пути по горным дорогам
- гибкость в выборе маршрута с учетом пожеланий гостей
- нет спешки
- нет информационной нагрузки
Уже порекомендовали именно этот тур нескольким друзьям!
Все очень понравилось.
⤵️Ниже отзыв мужа, тк здесь может оставить отзыв только один человек из группы, который вносил оплату за тур.
Хочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Горы Дагестана.
Жили мы в гостевом доме район Гуниба, село Коммуна.
Все было очень прилично, Хозяин дома Сайпула, душа Дагестана с большой буквы!, Джигит (прекрасный есть конь, Буран, на котором лично хозяин дал прокатиться)), просто прекрасный человек! .
Номер с удобствами нам с женой понравился, вода прямо с гор, лично пил из под крана, но главное не это, главное это Горы! Прекрасные виды и душевная позитивная атмосфера царили на протяжении всех экскурсии, локаций было не счесть. Нам повезло с гидами, мастера своего дела. Во время поездки были очень вкусный домашние обеды и дегустации 👍, а ещё кофе и кофе и кофе с разными вкусами. Если коротко, то было красиво, интересно, вкусно, весело и незабываемо!
Повторюсь), Шамиль и Арсен — невероятные экскурсовод, просто браво! (персональные на двух суппер авто) мы попали к Шамилю)). Были на экскурсии с 08.04.24 по 12.04.24г. остались в восторге. Шамиль рассказал множество интересных фактов, знал каждый хребет, его историю и название, погрузил нас в историю и культуру народов, вёл дружескую беседу на всем пути, всегда оставался на связи по рации с другой машиной, Арсеном, с шутками и приколами по рации, (потом болел живот от смеха)), и подарили незабываемые впечатления.
Хочется отметить что с нами в машину "попала") замечательная пара, семья, Олег и Катя, из отдельный респект и привет им!
Оставляем несколько фотографий, чтобы вы увидели эту красоту!, хотя складывается впечатление что фотографии у нас украли те кто писал отзывы ранее)). Не говорим, прощайте, говорим до новых встреч!
Советую Всем!
P.S. Арсен, как там без нас Седло?)
Жили в гостевом доме в горах. Все понравилось. Уютные комнаты, хороший санузел, все есть). Новый ремонт. Кормили отлично! Можно было выбирать комплексные завтраки, которые удовлетворят любого))) местная кухня и традиционная. Арсен всегда был на связи и подсказывал где и что купить, куда обратиться или где заказать (например, заказывали шашлык, Арсен, сам нашел где будет вкусно и недорого и мы все остались очень довольны).
За пять дней действительно, обьехали весь Дагестан))) и даже больше!
За безопасное, мягкое и аккуратное вождение отдельная благодарность! Машина на которой возит Арсен просто отличная, вместительная и комфортная.
Кофе со сладостями идет отдельным бонусом, но таким приятным, что вспоминается часто)! Тк были и непогожие дни такая забота и гостеприимство прибавляло тепла.
Благодарю, Арсен прекрасный и отзывчивый человек и великолепный гид! Рекомендую. если вам надо отдохнуть от суеты и не о чем не беспокоиться, то смело берите эту программу у Арсена!
Спасибо Арсену и его семье за гостеприимство! Горный Дагестан – это особенный мир: величественные горы, необычная архитектура горных селений, самобытность и уклад, сформированный за многие годы благодаря местным традициям и религии. Обычаи, о которых я только в книгах читала, живы до сих пор, сохраняются и передаются от поколения к поколению. Арсен рассказал о своей жизни, пригласил в свой дом, познакомил со своей замечательной семьей. Прием нежданного гостя – это обычное дело в любое время суток. В семье на этот случай всегда готов обед, который состоит из тех же продуктов, что и для членов семьи. Прекрасная Джамиля, супруга Арсена, очень радушная и гостеприимная хозяйка, поделилась семейными историями (я уже приготовила чуду по её рецепту)) Спасибо вам, замечательные Арсен и Джамиля, здоровья и процветания ваше семье! Мир вашему дому!
P.S Обязательно попробуйте необыкновенный кофе с урбечом - Арсен вам покажет, где его варят)