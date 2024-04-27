Горный Дагестан вместе с местным жителем
Авторский тур в Махачкале

Послушать истории от уроженца села-призрака и добраться до мест, где вдохновлялся Айвазовский

5
24 отзыва
Дагестан — это республика, с которой лучше знакомиться вместе с местными жителями: так она раскроется во всей красе. Я проведу вас нестандартными и очень живописными маршрутами.

Вы посмотрите на популярный Сулакский каньон с «незаезженных» ракурсов и прокатитесь по нему на катере, пройдёте по подвесному мосту сквозь пещеру, погуляете по высокогорным сёлам и каменным лабиринтам крепости Нарын-Кала. Услышите много местных легенд и баек и поучаствуете в традиционных застольях.
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Ближайшие даты:
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем и удобную обувь (не скользкую), сменную одежду, дождевик. Просьба соблюдать дресс-код.

Проживание. Первая ночь — гостиница в Махачкале, следующие ночи — гостевой дом в горах.

Питание. Не входит в стоимость тура. По пути будем останавливаться в кафе, и вы сможете попробовать местную кухню.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катере

Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Вы полюбуетесь самым популярным местом Дагестана — Сулакским каньоном, увидите крупнейшую ГЭС на Кавказе, посетите форелевое хозяйство и пройдёте сквозь пещеру по подвесному мосту. Для любителей экстрима будет возможность прыгнуть с моста на тарзанке.

Пообедаем в ресторане запечённой на углях форелью, а затем прокатимся на катерах по реке Сулак по самому длинному и живописному маршруту. Остановимся у водопадов, «плачущих» скал и скал, очертаниями напоминающих лица и животных. После поднимемся в посёлок Дубки и посмотрим на Сулакский каньон с высоты. Затем проедем вдоль Чиркейского водохранилища, поднимемся на Гимринский хребет, со смотровой площадки насладимся видом отражающихся в Ирганайском водохранилище фактурных гор. К вечеру доберёмся до отеля, поужинаем и отдохнём.

Сулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катереСулакский каньон, подвесной мост через пещеру, прогулка на катере
2 день

Высокогорные сёла Гамсутль и Гуниб

Позавтракав в 08:30, выезжаем в «город мёртвых» — покинутый аул Гамсутль. Здесь жили мои предки, бабушка и дедушка — кому, как не мне, известно, почему люди бросили это селение! Я расскажу вам, почему именно этот аул стал самым популярным и почему жить в нём было тяжело. Будет возможность спуститься к Гамсутлю с высоты 2040 метров, посмотреть на него сверху вниз и полюбоваться заснеженными горными хребтами (за доплату — 3000 руб.).

После вернёмся в отель, пообедаем, немного отдохнём и отправимся в Гуниб. Поднимемся к башне, построенной в царское время для защиты аула. С высоты насладимся видами на Гунибское водохранилище. Побываем у памятника «Белые журавли» и заглянем в местный краеведческий музей.

Следующая точка маршрута — Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Вы увидите результат того, как вода тысячелетиями точила камень и создавала причудливые формы водопада и ущелья. А проводить закат поднимемся на площадку художника-мариниста Айвазовского — увидим, что же вдохновило великого художника на написание картины «Аул Гуниб с восточной стороны».

Высокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и ГунибВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб
3 день

Карадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбеча

В 09:00 отправляемся в Карадахскую теснину, где пройдёмся по узкой расщелине между величественных и внушительных скал. Затем доедем до «страны башен» — аула Гоор. Я расскажу вам, зачем его жители взобрались так высоко, а после устроим фотосессию на 5-метровом выступе над пропастью — «Языке тролля».

Пообедаем у местных жителей блюдами национальной кухни. У Гоцатлинского водохранилища полюбуемся завораживающим пейзажем, а на обратном пути посетим Датунский храм 10 века. Также побываем на мельнице, где производят урбеч — ореховую пасту. Вы понаблюдаете за процессом изготовления, попробуете разные виды этого лакомства и сможете его приобрести.

Карадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбечаКарадахская теснина, Гоор, Гоцатлинское водохранилище, дегустация урбеча
4 день

Хунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро Мочох

В этот день первым посетим одно из самых больших горных плато Дагестана — Хунзахское, находящееся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь живописными видами на окрестности и посмотрите на 70-метровый водопад Тобот, от которого начинается каньон Цолотль.

На обед вы отведаете курзе и хинкал, чуду и плов — всё то, чем славится наш край. После посетим Матласскую каменную чашу, будет возможность побывать в Матласском экстрим-парке. Летом, когда позволяет длинный световой день, также заезжаем на озеро Мочох. Здесь можно покататься на катамаране и объехать горный водоём на квадроциклах.

Хунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро МочохХунзах, водопад Тобот, каньон Цолотль, Матлас и озеро Мочох
5 день

Экраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-Кала

Сегодня доедем до Дербента. На побережье посмотрим на экраноплан «Лунь», прогуляемся вдоль Каспия и пообедаем в одном из ресторанов города. После поднимемся к величественной крепости Нарын-Кала и пройдёмся по улочкам древнего Дербента. Затем — отъезд в аэропорт либо в Махачкалу.

Экраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-КалаЭкраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-КалаЭкраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-КалаЭкраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-КалаЭкраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-КалаЭкраноплан «Лунь», Дербент и крепость Нарын-Кала

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер на протяжении всего маршрута (на 1-3 чел. седан, на 4-6 чел. внедорожник хонда пилот, нисан икс-трейл)
  • Катание на скоростном катере по Сулакскому каньону
  • Входные билеты и экосборы
  • Кофе в турке
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Зиплайн - 1000 руб
  • Тарзанка - 5000 руб
  • Катание на лошади - 1000 руб
  • Питание (обед в среднем - 300-500 руб. с человека)
  • Личные расходы
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате для 2-6 человек в любые удобные для вас даты. Его стоимость в этом случае составит 85 000 руб. при 2 участниках. При 3-6 участниках цена тура не изменится и составит 29 990 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
Завершение: Махачкала, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ольга)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ольга)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ольга)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ольга)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ольга)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Софья)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Марина)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (Ксения)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)Горный Дагестан вместе с местным жителем (София)
Д
27 апр 2024
Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉
О
27 апр 2024
Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня.
Комната с собственным туалетом и душем.
Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌
Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на
М
27 апр 2024
Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни.
Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много.
Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.
С
26 апр 2024
Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее, чем дома. Также за счет выбора времени было еще немного людей.
Программа очень насыщенная, за день посещали много живописных мест.
- очень много ходили по горам
- ели много вкусной традиционной еды
- Арсен комфортно водит. Это очень важно в экскурсии, потому что половину времени мы проводили в пути по горным дорогам
- гибкость в выборе маршрута с учетом пожеланий гостей
- нет спешки
- нет информационной нагрузки

Уже порекомендовали именно этот тур нескольким друзьям!
Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,Ездили с подругой в конце апреля. Погода была прекрасная: не супер жарко, но уже гораздо теплее,
Марина
20 апр 2024
Дагестан! Это мечта! Как здорово, что мы решили поехать в индивидуальный тур на годовщину свадьбы! Арсен оказался замечательным организатором тура! А так как нас набралась группа из 7 человек, ездили по локациям мы на двух машинах. Наш водитель Шамиль, замечательный парень, супер водитель 😅👍. Нас не торопил, все наши пожелания исполнялись. Культурный, деликатный! На все наши вопросы, что касалось Дагестана, всегда находились интересные ответы. Спасибо хозяину гостевого дома. Условия проживания наилучшие, несмотря на то что дом расположен вдали от цивилизации). Окружает шикарными видами природы! Хозяйка кормила нас вкусными завтраками и ужинами по меню. Цены очень приятные, а порции очень большие. Еще раз огромное спасибо Арсену и Шамилю за отличную организацию нашего отпуска. Мы счастливы! Обязательно вернемся!
Дагестан! Это мечта! Как здорово, что мы решили поехать в индивидуальный тур на годовщину свадьбы! Арсен
Ксения
19 апр 2024
Супер путешествие с 8 по 15 апреля.
Все очень понравилось.

⤵️Ниже отзыв мужа, тк здесь может оставить отзыв только один человек из группы, который вносил оплату за тур.

Хочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Горы Дагестана.
Жили мы в гостевом доме район Гуниба, село Коммуна.
Все было очень прилично, Хозяин дома Сайпула, душа Дагестана с большой буквы!, Джигит (прекрасный есть конь, Буран, на котором лично хозяин дал прокатиться)), просто прекрасный человек! .
Номер с удобствами нам с женой понравился, вода прямо с гор, лично пил из под крана, но главное не это, главное это Горы! Прекрасные виды и душевная позитивная атмосфера царили на протяжении всех экскурсии, локаций было не счесть. Нам повезло с гидами, мастера своего дела. Во время поездки были очень вкусный домашние обеды и дегустации 👍, а ещё кофе и кофе и кофе с разными вкусами. Если коротко, то было красиво, интересно, вкусно, весело и незабываемо!
Повторюсь), Шамиль и Арсен — невероятные экскурсовод, просто браво! (персональные на двух суппер авто) мы попали к Шамилю)). Были на экскурсии с 08.04.24 по 12.04.24г. остались в восторге. Шамиль рассказал множество интересных фактов, знал каждый хребет, его историю и название, погрузил нас в историю и культуру народов, вёл дружескую беседу на всем пути, всегда оставался на связи по рации с другой машиной, Арсеном, с шутками и приколами по рации, (потом болел живот от смеха)), и подарили незабываемые впечатления.
Хочется отметить что с нами в машину "попала") замечательная пара, семья, Олег и Катя, из отдельный респект и привет им!
Оставляем несколько фотографий, чтобы вы увидели эту красоту!, хотя складывается впечатление что фотографии у нас украли те кто писал отзывы ранее)). Не говорим, прощайте, говорим до новых встреч!
Советую Всем!
P.S. Арсен, как там без нас Седло?)
Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.Супер путешествие с 8 по 15 апреля.
А
15 апр 2024
Не так давно вернулись из путешествия с Арсеном по программе горный Дагестан. Это просто волшебно! Горы, воздух и прекрасные места - восхитительны! Арсен замечательный гид. Всегда старался учесть все просьбы и пожелания, что для меня важно, мы посетили даже те места, которые не были указаны в экскурсии. Те программа и маршрут были гибкими!
Жили в гостевом доме в горах. Все понравилось. Уютные комнаты, хороший санузел, все есть). Новый ремонт. Кормили отлично! Можно было выбирать комплексные завтраки, которые удовлетворят любого))) местная кухня и традиционная. Арсен всегда был на связи и подсказывал где и что купить, куда обратиться или где заказать (например, заказывали шашлык, Арсен, сам нашел где будет вкусно и недорого и мы все остались очень довольны).
За пять дней действительно, обьехали весь Дагестан))) и даже больше!
За безопасное, мягкое и аккуратное вождение отдельная благодарность! Машина на которой возит Арсен просто отличная, вместительная и комфортная.
Кофе со сладостями идет отдельным бонусом, но таким приятным, что вспоминается часто)! Тк были и непогожие дни такая забота и гостеприимство прибавляло тепла.
Благодарю, Арсен прекрасный и отзывчивый человек и великолепный гид! Рекомендую. если вам надо отдохнуть от суеты и не о чем не беспокоиться, то смело берите эту программу у Арсена!
Е
14 апр 2024
Впечатления от поездки по Горному Дагестану вместе с Арсеном самые замечательные. Каждый день удивлял и радовал разнообразием увиденного. Хотелось бы отметить водительское мастерство Арсена на горных серпантинах. Отдельное спасибо хозяйке гостевого дома. которая кормила нас вкусными завтраками и была очень радушна и заботлива. Очень хотим вернуться ещё раз в Дагестан и постараемся с Арсеном.
И
9 апр 2024
Очень понравилась поездка в Дагестан с Арменом. Главное преимущество - возможно сделать индивидуальный тур, при том что цена такая же как у групповых. В итоге не бегаешь за группой в 16 человек в их ритме, а идешь в своем темпе, да еще и варьируешь маршрут как тебе удобно. У Арсена есть база в гостевом доме в горах недалеко от Гуниба, откуда в разные стороны близко до всех ключевых локаций. Получается что не надо переезжать с вещами каждый день, но при этом за полтора часа быстро доезжаешь до любой знаковой точки. Арсен из Махачкалы, но в горах у него родственники, он хорошо знает все возможности и локации. Человек ненавязчивый, тактичный, с чувством юмора. Если интересно, расскажет информацию о месте, если хочется просто побыть в созерцании прекрасного не будет приставать с обязательными рассказами. Когда 5 дней проводишь с человеком в машине, очень важен психологический комфорт. Арсен умеет его создать, подстроиться под людей. Свобода планирования великое дело. За первые два дня мы так устали, что изменили программу, на третий день отдыхали в Гунибе и на поляне Айвазовского, от Гамсутля отказались. Возможностей больше чем времени и можно выбирать (например, гора Маяк или лишний день в Дербенте). Для тех кто любит свободу выбора и страдает от очень жесткого планирования и большой группы вокруг, это отличный вариант. И фактически единственный - я не смог найти других демократичных индивидуальных предложений. Дагестан прекрасен, все надежды оправдались!
София
3 апр 2024
Отпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересных фактов, а отель в горах - это отдельная любовь. Транспорт комфортабельный и вместительный. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым.
Отпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересныхОтпуск получился просто замечательным благодаря Арсену. Он показал нам все красоты Дагестана, рассказал очень много интересных
Т
30 мар 2024
Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине, Арсен спокойный вежливый мужчина. Отличный водитель, несмотря на серпантин, ездить с ним не страшно) Видели локации не только с популярных площадок, но и с необычных ракурсов. Пили вкусный (очень)) кофе в горах. Было очень интересно и насыщенно, весело) в Дагестане была впервые, мечтала о поездке давно. Ни капли не разворована выбором гида, увидела всё, что хотела
Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,Проехали с Арсеном самый длинный маршрут - 5 дней. Всю программу выполнили) Путешествовали на комфортной машине,
А
25 мар 2024
Тур прошёл хорошо, единственное что не учёл, что мы поехали в мусульманский пост, почти всё кафе закрыты днём. Гид интересный дружелюбный и общительный.
А
24 ноя 2023
Были пять дней в сопровождении Арсена по индивидуальной программе. Всё было просто замечательно. Маршрут удивительный. . множество локаций, даже тех, которые не были заявлены… красота необыкновенная. Арсен знает время и место чтобы удивить, а ещё и с наименьшим количеством людей… А какой кофе он варит на вершинах гор… ммммм…. Не передаваемые эмоции и впечатления. Очень советую. Сами очень хотим приехать летом.
Алёна
9 ноя 2023
Если Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие с местным жителем и не прогадали. Арсен показал нам свой родной и любимый Дагестан во всей его красе. Большое спасибо за прекрасные локации, красивые фото, вкусный кофе, умопомрочительные горы и горный серпантин. Мы были в Дагестане впервые, в ноябре, и сомневались насчёт погоды, но незря Дагестан считается одним из самых солнечных регионов России, погода радовала теплом и солнцем. Нам очень повезло с нашим гидом Арсеном, он знает очень много не просто красивых мест, а волшебных. В ноябре поток туристов становится меньше и это большой плюс, иногда мы в горах были одни наедине с природой. Всё пять дней пролетели незаметно и очень насыщенно. Маршруты продуманы тщательно и с любовью к истории Дагестана. Расстояния между локациями достаточно продолжительные, но они не утомляли, т. к Арсен профессионально и безопасно водит машину. Увидев Дагестан с Арсеном, Вы 100% захотите вернуться в него ещё))
Если Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие сЕсли Вы сомневаетесь, ехать или нет в Дагестан, то однозначно - ехать. Мы выбрали путешествие с
Анна
6 ноя 2023
«Дагестан — это республика, которую нужно смотреть вместе с местными жителями — только так она раскроется в полной красе» - прочла я на сайте Трипстер и эта фраза стала определяющей в моем выборе гида по Дагестану.
Спасибо Арсену и его семье за гостеприимство! Горный Дагестан – это особенный мир: величественные горы, необычная архитектура горных селений, самобытность и уклад, сформированный за многие годы благодаря местным традициям и религии. Обычаи, о которых я только в книгах читала, живы до сих пор, сохраняются и передаются от поколения к поколению. Арсен рассказал о своей жизни, пригласил в свой дом, познакомил со своей замечательной семьей. Прием нежданного гостя – это обычное дело в любое время суток. В семье на этот случай всегда готов обед, который состоит из тех же продуктов, что и для членов семьи. Прекрасная Джамиля, супруга Арсена, очень радушная и гостеприимная хозяйка, поделилась семейными историями (я уже приготовила чуду по её рецепту)) Спасибо вам, замечательные Арсен и Джамиля, здоровья и процветания ваше семье! Мир вашему дому!
P.S Обязательно попробуйте необыкновенный кофе с урбечом - Арсен вам покажет, где его варят)
«Дагестан — это республика, которую нужно смотреть вместе с местными жителями — только так она раскроется

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