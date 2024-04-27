Супер путешествие с 8 по 15 апреля.

Все очень понравилось.



⤵️Ниже отзыв мужа, тк здесь может оставить отзыв только один человек из группы, который вносил оплату за тур.



Хочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Горы Дагестана.

Жили мы в гостевом доме район Гуниба, село Коммуна.

Все было очень прилично, Хозяин дома Сайпула, душа Дагестана с большой буквы!, Джигит (прекрасный есть конь, Буран, на котором лично хозяин дал прокатиться)), просто прекрасный человек! .

Номер с удобствами нам с женой понравился, вода прямо с гор, лично пил из под крана, но главное не это, главное это Горы! Прекрасные виды и душевная позитивная атмосфера царили на протяжении всех экскурсии, локаций было не счесть. Нам повезло с гидами, мастера своего дела. Во время поездки были очень вкусный домашние обеды и дегустации 👍, а ещё кофе и кофе и кофе с разными вкусами. Если коротко, то было красиво, интересно, вкусно, весело и незабываемо!

Повторюсь), Шамиль и Арсен — невероятные экскурсовод, просто браво! (персональные на двух суппер авто) мы попали к Шамилю)). Были на экскурсии с 08.04.24 по 12.04.24г. остались в восторге. Шамиль рассказал множество интересных фактов, знал каждый хребет, его историю и название, погрузил нас в историю и культуру народов, вёл дружескую беседу на всем пути, всегда оставался на связи по рации с другой машиной, Арсеном, с шутками и приколами по рации, (потом болел живот от смеха)), и подарили незабываемые впечатления.

Хочется отметить что с нами в машину "попала") замечательная пара, семья, Олег и Катя, из отдельный респект и привет им!

Оставляем несколько фотографий, чтобы вы увидели эту красоту!, хотя складывается впечатление что фотографии у нас украли те кто писал отзывы ранее)). Не говорим, прощайте, говорим до новых встреч!

Советую Всем!

P.S. Арсен, как там без нас Седло?)