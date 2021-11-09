Это осеннее путешествие – для активных людей. Приглашаем насладиться осенней прелестью гор Западного Кавказа. Времени скучать не будет!

Программа тура по дням

1 день Размещение на турбазе. Отдых

15.00 – Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара. Размещение, отдых, ужин. В 20:00 встреча в кафе у камина, знакомство, обсуждение деталей предстоящего приключения, чай на горных травах и наслаждение вечером в горах!

2 день Ущелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шум

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км). Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! После прогулки переезжает к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменистым уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой, но нехолодной водой. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека! По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

3 день Пеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источники

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут. В этот день идем в настоящий поход! Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и многое другое. Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг! Вечером возвращение на базу, ужин. После ужина "подогреваем" свои эмоции в горячих термальных источниках.

4 день Джиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полке

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!

5 день Скалолазание. Прогулка в дикие пещеры

Скалолазание – маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров). Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером, все это нам очень пригодится на маршрутах! Далее отправимя в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. К пещерам подъезжаем на внедорожнике. О пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. После окончания возвращение на базу, ужин.

6 день Маршрут по ущелью реки Руфабго

После завтрака совершаем заброску к верхнему Руфабго, глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, неспешная прогулка по живописным местам. Автотранспортом возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.

7 день Пеший радиальный выход по урочищу Курджипс

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км). Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух! Дальше нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании. За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

8 день Завершение тура