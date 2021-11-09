Преимущества этого путешествия:
15.00 – Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.
Размещение, отдых, ужин.
В 20:00 встреча в кафе у камина, знакомство, обсуждение деталей предстоящего приключения, чай на горных травах и наслаждение вечером в горах!
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).
Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После прогулки переезжает к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменистым уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.
В этот день идем в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг!
Вечером возвращение на базу, ужин.
После ужина "подогреваем" свои эмоции в горячих термальных источниках.
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!
Скалолазание – маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером, все это нам очень пригодится на маршрутах!
Далее отправимя в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
К пещерам подъезжаем на внедорожнике.
О пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
После окончания возвращение на базу, ужин.
После завтрака совершаем заброску к верхнему Руфабго, глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, неспешная прогулка по живописным местам.
Автотранспортом возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
От всего этого захватывает дух!
Дальше нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Стоимость тура при одноместном размещении – 57 000 руб.
Для детей до 14 лет скидка на стоимость тура 10%.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!), шапка.
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Индивидуальный трансфер:
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:
– Конный маршрут;
– Сплав по горной реке;
– Посещение диких пещер;
– Скалолазание и др.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.