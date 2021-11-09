Осенний калейдоскоп. Самый активный тур

Это осеннее путешествие - для активных людей. Приглашаем насладиться осенней прелестью гор Западного Кавказа. Времени

4.7
3 отзыва
Это осеннее путешествие – для активных людей. Приглашаем насладиться осенней прелестью гор Западного Кавказа. Времени скучать не будет!
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • приключения на вездеходе – панорама Орлиной полки, путешествие по хребту Гуама – off road и не только;
  • движение в дикой природе – совершим джиппинг к водопадам, освоим базовые навыки скалолазания, посетим настоящие дикие пещеры, прогуляемся по ущелью реки Руфабго;
  • комфорт вне цивилизации – уютные номера в окружении леса, изумительные панорамы и виды.

Программа тура по дням

1 день
Размещение на турбазе. Отдых

15.00 – Сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Размещение, отдых, ужин.

В 20:00 встреча в кафе у камина, знакомство, обсуждение деталей предстоящего приключения, чай на горных травах и наслаждение вечером в горах!

Размещение на турбазе. ОтдыхРазмещение на турбазе. ОтдыхРазмещение на турбазе. Отдых
2 день
Ущелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шум

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).

Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!

После прогулки переезжает к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменистым уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой, но нехолодной водой.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека! 

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко. 

Ущелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шумУщелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шумУщелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шум
3 день
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источники

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.

В этот день идем в настоящий поход!

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг!

Вечером возвращение на базу, ужин. 

После ужина "подогреваем" свои эмоции в горячих термальных источниках.

Пеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источникиПеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источникиПеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источники
4 день
Джиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полке

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое! 

Джиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полкеДжиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полкеДжиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полке
5 день
Скалолазание. Прогулка в дикие пещеры

Скалолазание – маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером, все это нам очень пригодится на маршрутах!

Далее отправимя в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

К пещерам подъезжаем на внедорожнике.

О пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

После окончания возвращение на базу, ужин. 

Скалолазание. Прогулка в дикие пещерыСкалолазание. Прогулка в дикие пещерыСкалолазание. Прогулка в дикие пещеры
6 день
Маршрут по ущелью реки Руфабго

После завтрака совершаем заброску к  верхнему Руфабго, глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, неспешная прогулка по живописным местам.

Автотранспортом возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем. 

Маршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки РуфабгоМаршрут по ущелью реки Руфабго
7 день
Пеший радиальный выход по урочищу Курджипс

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.

От всего этого захватывает дух! 

Дальше нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным. 

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

Пеший радиальный выход по урочищу КурджипсПеший радиальный выход по урочищу КурджипсПеший радиальный выход по урочищу Курджипс
8 день
Завершение тура

Завтрак, сборы, отъезд.

Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Обратный билет брать не раньше 15:30.

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».

Стоимость тура при одноместном размещении 57 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й – 7-й дни – трехразовое комплексное, 8-й день – завтрак)
  • Активная программа
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Услуги инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
  • Входные платы на все объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения/база размещения – Краснодар (объединенный 2 000 руб. /чел. или индивидуальный)
  • Баня (2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи)
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
Краснодар
Какие скидки есть в туре?

Для детей до 14 лет скидка на стоимость тура 10%.

Какие вещи необходимо взять с собой?

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!), шапка.

6. Средства личной гигиены.

7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Индивидуальный трансфер:

  • аэропорт Краснодара – горы – 4 000 руб. за машину;
  • жд вокзал/центр Краснодара – 4 500 руб. за машину;
  • Белореченск – горы – 2 200 руб. за машину;
  • Майкоп – горы – 2 000 руб. за машину.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Возможно ли заказать дополнительные маршруты?

За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:

– Конный маршрут;
– Сплав по горной реке;
– Посещение диких пещер;
– Скалолазание и др.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Маршруты сложные?

Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Е
9 ноя 2021
Прекрасная организация тура! Команда базы - настоящие профессионалы!!!! Отличные номера, питание выше всяких похвал, ежедневные выходы продуманы до мелочей! Вечером в тёплой обстановке у камина - игры (такого набора настольных игр я не видела нигде!)))) Место, куда хочется вернуться! Тем более количество маршрутов огромное для каждого сезона!
Ж
21 сен 2021
Программа маршрута насыщенная - каждый день трекинг по горам или каньонам. До места старта доставляют на газели (в любую локацию ехать минут 30). Если это ваш первый поход в горы, то вам определенно понравится. Я раньше была на Алтае и привыкла к отсутствию цивилизации в горах и малому количеству туристов. Здесь же всё доступно и много людей вокруг.
Л
21 окт 2020
Тур мне очень понравился. Было опасение, что он легкий, так как на старт привозят на машине, и увозят в конце дня на машине. Но тур оказался самым сложным, действительно активным из всех, в каких я была. Если мы подымались, то вертикально вверх, если спускались - то козьими тропами; если шли лесом ровно, то непременно по медвежьей тропе. Пещеры были действительно пещерами, туда надо было вползать или спускаться на веревках. Очень круто. Безопасность при этом была на высоком уровне. Гиды сопровождали, но преодолевать преграды ты должен был сам, они только говорили, куда ногу лучше поставить. Проживание на базе достойное, а еда - отличная. Чувство голода не успевало возникнуть. Мне круто повезло с погодой - 26 градусов тепла в середине октября!

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