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Авторский тур
11 дней
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
- ВВалерия4 апреля 2024Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
- ИИнга31 марта 2024Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
- ГГалина15 марта 2024Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.
- ККристина14 марта 2024Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
- ААлёна19 февраля 2024Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но всё было хорошо, при
- ДДмитрий17 августа 202310 дней мультиактива в горах АдыгеиОгромное спасибо инструкторам, особенно Наталье и Александру.
- ЕЕкатерина17 июля 202310 дней мультиактива в горах АдыгеиОчень понравился тур, нам очень повезло с погодой и мы прям получили кайф от трекинга, и видов))) Особенно хотелось отметить экскурсовода/гида Александра, маршруты были очень разнообразными, понравился подход к группе, исторический экскурс был интересным и не перегруженным.
- ТТимур22 сентября 202210 дней мультиактива в горах АдыгеиТур мне очень понравился. Я впервые покатался на конях, сплавился в рафте, спустился дюльфером, тем более с 45 м. А
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Каньонинг»
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