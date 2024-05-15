Каньонинг – туры в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Каньонинг» в Майкопе, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 000 за человека
Выходные в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Майские праздники в горах Адыгеи
    Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
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    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.
  • К
    Кристина
    14 марта 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
    Ребята молодцы, все четко спланировано🤟Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
  • А
    Алёна
    19 февраля 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но всё было хорошо, при
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    встрече даже позаботились о нашем питании, что очень приятно удивило. За пару недель до начала тура поменялись цены на некоторые экскурсии, о чем узнавали уже по факту прибытия в то или иное место.

    Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2023
    10 дней мультиактива в горах Адыгеи
    Огромное спасибо инструкторам, особенно Наталье и Александру.
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2023
    10 дней мультиактива в горах Адыгеи
    Очень понравился тур, нам очень повезло с погодой и мы прям получили кайф от трекинга, и видов))) Особенно хотелось отметить экскурсовода/гида Александра, маршруты были очень разнообразными, понравился подход к группе, исторический экскурс был интересным и не перегруженным.
  • Т
    Тимур
    22 сентября 2022
    10 дней мультиактива в горах Адыгеи
    Тур мне очень понравился. Я впервые покатался на конях, сплавился в рафте, спустился дюльфером, тем более с 45 м. А
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    затем лез по отвесной скале вверх 45 м, летал над пропастью на троллее. Тур, к слову, действительно мультиактивный! Виды отпадные, люди добрейшие, инструкторы превосходные! К слову, повезло и с людьми, которые приехали вместе со мной (11.09.22). Благодаря им, все мероприятия вышли на совершенно новый уровень. Воистину хорошая компания, много новых знакомых, в будущем, верю, близких друзей - в разных городах. Всем желаю того же! =)

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Каньонинг»

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Сколько стоит тур в Майкопе в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Каньонинг" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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