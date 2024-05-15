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инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.