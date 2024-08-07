7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: Краснодар / Минеральные воды
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 37 000₽ за человека
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000₽ за человека
скидка
8%
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
7500069 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССоколов7 августа 2024Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)
- ААлександр5 августа 2024Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
- ООльга2 августа 2024Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
- ННадежда24 июля 2024Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!
- ААлександра23 июля 2024Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!
- ММария22 августа 2023Адыгея. Семейный мультитурПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ДДмитрий17 августа 202310 дней мультиактива в горах АдыгеиОгромное спасибо инструкторам, особенно Наталье и Александру.
- ВВдовина1 августа 2023Адыгея. Семейный мультитурВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ММаксим18 июля 2023Адыгея. Семейный мультитурОрганизатор неплох.
- AAndrei18 июля 2023Две вершины Адыгеи. Активный треккингТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами. Но требует хоть какой то физической подготовки. Местами придется «попотеть»)))
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Сплавы и рафтинг»
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