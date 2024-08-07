С Соколов Адыгея: Перезагрузка. Активный тур Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)

А Александр Рождество в Адыгее Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!

О Ольга Рождество в Адыгее Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.

Н Надежда Адыгея: Перезагрузка. Активный тур Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!

А Александра Адыгея: Перезагрузка. Активный тур читать дальше Прекрасное расположение гостевых домов у реки Белой, каждый день видишь горы с разных ракурсов, ходишь по тропам мало кому доступным, и вообще, узнать Адыгею с новой стороны. После поездки осталось много положительных эмоций и красивых фото. Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!

М Мария Адыгея. Семейный мультитур читать дальше в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне. Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение

Д Дмитрий 10 дней мультиактива в горах Адыгеи Огромное спасибо инструкторам, особенно Наталье и Александру.

В Вдовина Адыгея. Семейный мультитур читать дальше не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов. В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой

М Максим Адыгея. Семейный мультитур Организатор неплох.