Сплавы по рекам на рафтах в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Майкопе, цены от 37 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: Краснодар / Минеральные воды
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 37 000 за человека
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
скидка
8%
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
7500069 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Соколов
    7 августа 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием
  • Н
    Надежда
    24 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!
  • А
    Александра
    23 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!
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    Прекрасное расположение гостевых домов у реки Белой, каждый день видишь горы с разных ракурсов, ходишь по тропам мало кому доступным, и вообще, узнать Адыгею с новой стороны. После поездки осталось много положительных эмоций и красивых фото.

    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!
  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2023
    10 дней мультиактива в горах Адыгеи
    Огромное спасибо инструкторам, особенно Наталье и Александру.
  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    Организатор неплох.
  • A
    Andrei
    18 июля 2023
    Две вершины Адыгеи. Активный треккинг
    Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами. Но требует хоть какой то физической подготовки. Местами придется «попотеть»)))
    Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажамиТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажамиТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажамиТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажамиТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажамиТур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Сплавы и рафтинг»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
  2. Рождество в Адыгее
  3. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 37000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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