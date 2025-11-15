Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Нас ждет 6 активных дней в туре: бескрайние просторы плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров, джипинг и сплав»
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
72 000 ₽ за человека
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В стоимость входит сплав и джипинг, мастер-класс и дегустация, термы и троллей в экстрим-парке»
21 дек в 10:00
11 янв в 10:00
75 000 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«В путь отправляемся на внедорожнике»
3 мая в 10:00
65 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Джиппинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Майкопе в ноябре 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 65 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2025 год по теме «Джиппинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь