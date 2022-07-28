14:00 Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала в пос. Каменномостский.
16:30 Заселение.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники под открытым небом.
Вы сможете поплавать в горячих оздоровительных бассейнах с проточной кремниевой водой.
09:00 Завтрак.
10:00 Спуск с инструктором со скал с использованием альпинистского снаряжения (по желанию).
14:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции "Сад камней" (вход оплачивается отдельно).
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», а также узнаете неординарные рассказы о здешних местах.
Подниметесь к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, с чистейшим горным воздухом.
По пути будут совершены остановки на смотровых площадках с великолепными панорамами первозданной природы.
Обед – Ланч-бокс.
Если позволит погода – экскурсия в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!
В зависимости от снежного покрова, так же возможен трекинг с использованием снегоступов.
На обратном пути вы сможете посетить большую оборудованную пещеру «Азишская» (вход оплачивается отдельно).
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы увидите впечатляющий памятник природы – скалу Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой под открытым небом.
19:00 Ужин.
07:00 Завтрак.
Сборы. Освобождение номеров.
08:00 Отъезд.
Тур предусматривает двухместное или трехместное размещение в номерах категории стандарт или улучшенный в гостевом доме, турбазе или в гостинице со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
Гостевой дом “Солнечный Хаджох”,
номер стандарт
Гостевой дом "Горная Лаванда",
номер стандарт
|Гостиница “Графская поляна”
Турбаза "Горная"
номер Стандарт
|номер эконом
|номер улучшенный
|2-х, 3-хместное размещение
|22 000
|22 400
|22 000
|23 400
|22 400
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. Располагается в самом центре оживленной территории курорта.
К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также для гостей бесплатный Wi-fi.
Стоимость: 22 000 руб. с человека.
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. Располагается в самом центре оживленной территории курорта.
К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также для гостей бесплатный Wi-fi.
В номере имеется гостинная зона с рабочим столом.
Стоимость: 23 400 руб. с человека.
Турбаза находится в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы — беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж.
К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. Для гостей предоставляется бесплатный Wi-fi.
Стоимость: 22 400 руб. с человека.
Дом отдыха «Горная лаванда» расположен в живописном поселке Каменномостский. Рядом протекает река Белая. Тихое и уютное место. Чистый воздух, красивый пейзаж.
Для проживания представлены двухместные номера с одной большой кроватью. Есть телевизор, холодильник, чайник. Ванная комната укомплектована чистыми полотенцами и феном. Беспроводной бесплатный интернет по всей территории отеля. Для приготовления пищи работает общая кухня, а для проведения барбекю есть все необходимые принадлежности.
Стоимость: 22 400 руб с человека
Гостевой дом “Солнечный Хаджох”, с возможностью размещения гостей с домашними животными, расположен в поселке Каменномостский. На прилегающей территории обустроена бесплатная частная парковка. Все номера оснащены телевизором, бесплатным wi-fi, кондиционером, холодильником и личной ванной комнатой.
Стоимость: 22 000 руб с человека
Скидки на детей:
15% – Для детей от 7 до 12 лет.
10% – Для детей с 12 до 16 лет.
Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды до места проведения тура (поселок Каменномостский) включен в стоимость.
Обратный трансфер – от 200 до 600 руб.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до места проживания на туре самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;
Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.