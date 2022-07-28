3 день

Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"

09:00 Завтрак.

10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции "Сад камней" (вход оплачивается отдельно).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», а также узнаете неординарные рассказы о здешних местах.

Подниметесь к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, с чистейшим горным воздухом.

По пути будут совершены остановки на смотровых площадках с великолепными панорамами первозданной природы.

Обед – Ланч-бокс.

Если позволит погода – экскурсия в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!

В зависимости от снежного покрова, так же возможен трекинг с использованием снегоступов.

На обратном пути вы сможете посетить большую оборудованную пещеру «Азишская» (вход оплачивается отдельно).

18:00 Ужин.