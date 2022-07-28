Мультиактивный отдых в горах Адыгеи

Ваше путешествие будет проходить в живописных горах и предгорьях Адыгеи

4.7
3 отзыва
Ваше путешествие будет проходить в живописных горах и предгорьях Адыгеи.

Там Вы попробуете самые интересные виды активного отдыха: искупаетесь в геотермальных источниках, спуститесь со скал с использованием альпинистского снаряжения, посетите уникальные природные объекты, в том числе живописные водопады, пещеры и скальные ущелья.
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
28
сен

Что вас ожидает 🤩

Горячие геотермальные источники
Горячие геотермальные источники
Ощутим мягкое, расслабляющее и оздоровительное действие горячей кремниевой воды с видом на горы
Лучший вид на горы с хребта Уна-Коз
Лучший вид на горы с хребта Уна-Коз
Посетим прекрасную обзорную точку на горе, дойдем до знаменитой скалы «Чертов палец»
Альпинистский спуск
Альпинистский спуск
Освоим технику спуска со скал по веревке с использованием альпинистского снаряжения

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в поселок Каменномостский. Геотермальные источники

14:00 Трансфер из аэропорта или ж\д вокзала в пос. Каменномостский.

16:30 Заселение.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники под открытым небом.

Вы сможете поплавать в горячих оздоровительных бассейнах с проточной кремниевой водой.

Прибытие в поселок Каменномостский. Геотермальные источники
2 день

Альпинистский спуск. Геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Спуск с инструктором со скал с использованием альпинистского снаряжения (по желанию).

14:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Альпинистский спуск. Геотермальные источникиАльпинистский спуск. Геотермальные источники
3 день

Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"

09:00 Завтрак.

10:00 Посещение частной палеонтологической коллекции "Сад камней" (вход оплачивается отдельно).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», а также узнаете неординарные рассказы о здешних местах.

Подниметесь к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, с чистейшим горным воздухом.

По пути будут совершены остановки на смотровых площадках с великолепными панорамами первозданной природы.

Обед – Ланч-бокс.

Если позволит погода – экскурсия в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!

В зависимости от снежного покрова, так же возможен трекинг с использованием снегоступов.

На обратном пути вы сможете посетить большую оборудованную пещеру «Азишская» (вход оплачивается отдельно).

18:00 Ужин.

Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"Плато Лаго-Наки. Посещение "Сада камней" и пещеры "Азишская"
4 день

Подъем на хребет Уна-Коз. Экскурсия на скалу Чертов палец. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, вы увидите впечатляющий памятник природы – скалу Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой под открытым небом.

19:00 Ужин.

Подъем на хребет Уна-Коз. Экскурсия на скалу Чертов палец. Геотермальный источникПодъем на хребет Уна-Коз. Экскурсия на скалу Чертов палец. Геотермальный источникПодъем на хребет Уна-Коз. Экскурсия на скалу Чертов палец. Геотермальный источникПодъем на хребет Уна-Коз. Экскурсия на скалу Чертов палец. Геотермальный источник
5 день

Отъезд домой

07:00 Завтрак.

Сборы. Освобождение номеров.

08:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает двухместное или трехместное размещение в номерах категории стандарт или улучшенный в гостевом доме, турбазе или в гостинице со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение

Гостевой дом “Солнечный Хаджох”,

номер стандарт

Гостевой дом "Горная Лаванда",

номер стандарт

Гостиница “Графская поляна”

Турбаза "Горная"

номер Стандарт

номер экономномер улучшенный
2-х, 3-хместное размещение22 000 22 40022 00023 40022 400

Варианты проживания

Гостиница «Графская поляна. Эконом»

4 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. Располагается в самом центре оживленной территории курорта.

К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также для гостей бесплатный Wi-fi.

Стоимость: 22 000 руб. с человека.

Гостиница «Графская поляна. Эконом»Гостиница «Графская поляна. Эконом»Гостиница «Графская поляна. Эконом»Гостиница «Графская поляна. Эконом»Гостиница «Графская поляна. Эконом»Гостиница «Графская поляна. Эконом»

Графская поляна. Улучшенный

4 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. Располагается в самом центре оживленной территории курорта.

К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Также для гостей бесплатный Wi-fi.

В номере имеется гостинная зона с рабочим столом.

Стоимость: 23 400 руб. с человека.

Графская поляна. УлучшенныйГрафская поляна. УлучшенныйГрафская поляна. УлучшенныйГрафская поляна. УлучшенныйГрафская поляна. Улучшенный

Турбаза «Горная» Стандарт

4 ночи

Турбаза находится в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы — беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж.

К размещению предлагаются номера для проживания от 2-ух до 3-х человек. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном, холодильник и кондиционер. Для гостей предоставляется бесплатный Wi-fi.

Стоимость: 22 400 руб. с человека.

Турбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» СтандартТурбаза «Горная» Стандарт

Гостевой дом «Горная Лаванда»

4 ночи

Дом отдыха «Горная лаванда» расположен в живописном поселке Каменномостский. Рядом протекает река Белая. Тихое и уютное место. Чистый воздух, красивый пейзаж.

Для проживания представлены двухместные номера с одной большой кроватью. Есть телевизор, холодильник, чайник. Ванная комната укомплектована чистыми полотенцами и феном. Беспроводной бесплатный интернет по всей территории отеля. Для приготовления пищи работает общая кухня, а для проведения барбекю есть все необходимые принадлежности.

Стоимость: 22 400 руб с человека

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Солнечный Хаджох»

4 ночи

Гостевой дом “Солнечный Хаджох”, с возможностью размещения гостей с домашними животными, расположен в поселке Каменномостский. На прилегающей территории обустроена бесплатная частная парковка. Все номера оснащены телевизором, бесплатным wi-fi, кондиционером, холодильником и личной ванной комнатой.

Стоимость: 22 000 руб с человека

Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»Гостевой дом «Солнечный Хаджох»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Минеральные воды до места проведения тура (п. Каменномостский)
  • Проживание в комфортабельных номерах категории стандарт или улучшенный в гостевом доме, турбазе или в гостинице со всеми удобствами
  • 3-х разовое питание, полноценное, указанное в программе тура
  • Купание в геотермальных бассейнах
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда альпинистского снаряжения
  • Трансферы по программе
  • Прохождение трассы в веревочном парке
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар, г. Армавира, г. Минеральные воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсионные билеты, оплачиваемые непосредственно на месте
  • Обратный трансфер
  • Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт, свидетельство о рождении, страховой медицинский полис;
  • удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), кроссовки;
  • тапочки для гостиницы, турбазы;
  • удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • непромокаемая куртка от дождя;
  • свитер или кофта из флиса;
  • головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • несколько комплектов белья;
  • несколько пар носков;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат (в непромокаемой упаковке);
  • небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • фонарик;
  • небольшая личная аптечка;
  • крем от солнца;
  • для удобства можете захватить трекинговые палки.
Для кого предусмотрены скидки на тур?

Скидки на детей:

15% – Для детей от 7 до 12 лет.

10% – Для детей с 12 до 16 лет.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из г. Краснодара, г. Армавира и г. Минеральные Воды до места проведения тура (поселок Каменномостский) включен в стоимость.

Обратный трансфер – от 200 до 600 руб.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до места проживания на туре самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;

Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;

Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?
  • Оборудованная пещера "Большая Азишская" – 600 руб.;
  • частная коллекция "Сад камней" – 150 руб.;
  • билет на подъемник – от 500 до 600 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
28 июля 2022
Отдыхали с Большой страной в Адыгее, тур "Черноморская сказка". Отдых оказался великолепным. Все наши пожелания были учтены. На Базе Земля, где непосредственно проходил наш отдых работают настоящие профессионалы, которые не только сделали наше знакомство с Адыгеей безопасным, но и сделали комфортным и душевным каждый день нашего тура. Тур был мультиактив, с пешими походами, скалолазанием, каньонингом, рафтингом. Для нас всё это было в первый раз, было сложно, в некоторые моменты, даже страшно, но безумно интересно!!! Жили мы в чистом уютном доме на Аминовке. Питание было очень вкусным!!! Ну и приятный бонус в конце тура это море! Спасибо Большой стране и Базе Земля за наш незабываемый отдых!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Ирина, спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
А
6 июля 2022
Организовано все хорошо, не надо думать куда и как добираться, где покушать и отдохнуть. Все распланировано на каждый день, а не просто приехал и занимайся чем хочешь. Спасибо большое за организацию и такой классный тур (Тур 5 дней на термальных источниках) ❤️‍🔥
П
25 июня 2022
Хорошая организация

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