Вас ждут увлекательные экскурсии в природные места и купание в геотермальных источниках, известных своими оздоровительными свойствами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение в гостиницы. Купание в источниках
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке "Важно знать".
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со все ми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Сплав по реке Белая. Конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).
Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образуют потоки колоссальной силы.
14:00 Вкусный обед.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
Конная прогулка по урочищу Мишоко Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).
- Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк.
19.00 Ужин.
Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).
Посещение необорудованных пещер со сталактитами и сталагмитами.
На обратном пути можем заехать в оборудованную пещеру «Большая Азишская» (билет оплачивается самостоятельно).
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Отъезд
Завтрак или ланч-бокс.
Отъезд.
Освобождение номеров до 11:00.
Время трансферов смотрите в блоке "Важно знать".
Проживание
Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-х, 3-хместных номерах, руб:
|Место размещения
|Стоимость
Гостевой дом “У горы”.
Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами
|20 500
Гостиница “Графство Хаджох”. Улучшенный номер.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|17 500
Гостиница “Горная Лаванда”.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|17 500
Гостиница “Графство Хаджох”. Стандарт.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|16 000
Гостиница "Графство Хаджох. Хостел".
Общий санузел и душ
|12 000
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Гостевой дом «У горы» расположен в поселке Каменномостском, у подножия гор, возле плато Лаго-Наки. Это трехэтажный сруб в старинном русском стиле со светлыми и просторными комнатами. В доме есть большие террасы и балконы, с которых открывается великолепный вид на горы и поселок. На просторной территории возле гостевого дома расположены множество беседок, сауна на дровах, небольшой бассейн, качели и детская площадка.
В номере есть все удобства, холодильник, чайник, ТВ, Wi-Fi.
Гостиница «Горная Лаванда»
“Горная Лаванда” - современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостиница «Графство Хаджох»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа гидов, в соответствии с программой тура
- Все трансферы по программе тура
- Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Обратный трансфер
- Билеты на экскурсионные объекты: оборудованная пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
- Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
- Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени:35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Билет на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Сплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- для удобства можно захватить треккинговые палки.
Из каких городов предусмотрены трансферы?
Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
- Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16:18.
Обратный трансфер в субботу:
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 10.00
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в г. Армавир — 500 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Какое питание будет во время тура?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;
Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.