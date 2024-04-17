Путешествие на плато Лаго-Наки

Групповой тур в Майкопе
5
3 отзыва
За несколько дней вы увидите живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья и грандиозные каньоны.

Вас ждут увлекательные экскурсии в природные места и купание в геотермальных источниках, известных своими оздоровительными свойствами.
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Путешествие на плато Лаго-Наки
Ближайшие даты:
5
июн
12
июн
19
июн
26
июн
3
июл
10
июл
17
июл
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даты

Что вас ожидает:

Полное расслабление в источниках
Полное расслабление в источниках
Восстановим силы в термах с горячей кремниевой водой
Подземное царство
Подземное царство
Спустимся в Азишскую пещеру и насладимся красотой сталактитов и сталагмитов
Активный отдых
Активный отдых
Совершим несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой

Программа тура по дням

1 день

Заселение в гостиницы. Купание в источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке "Важно знать".

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со все ми удобствами.

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Заселение в гостиницы. Купание в источникахЗаселение в гостиницы. Купание в источникахЗаселение в гостиницы. Купание в источникахЗаселение в гостиницы. Купание в источниках
2 день

Сплав по реке Белая. Конная прогулка

09:00 Завтрак.

10:00 Несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).

Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.

В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образуют потоки колоссальной силы.

14:00 Вкусный обед.

15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

Конная прогулка по урочищу Мишоко Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.

Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).

  • Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами горными видами.

На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк.

19.00 Ужин.

Сплав по реке Белая. Конная прогулкаСплав по реке Белая. Конная прогулкаСплав по реке Белая. Конная прогулкаСплав по реке Белая. Конная прогулка
3 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).

Посещение необорудованных пещер со сталактитами и сталагмитами.

На обратном пути можем заехать в оборудованную пещеру «Большая Азишская» (билет оплачивается самостоятельно).

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
4 день

Отъезд

Завтрак или ланч-бокс.

Отъезд.

Освобождение номеров до 11:00.

Время трансферов смотрите в блоке "Важно знать".

Проживание

Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-х, 3-хместных номерах, руб:

Место размещенияСтоимость

Гостевой дом “У горы”.

Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами

20 500

Гостиница “Графство Хаджох”. Улучшенный номер.

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

17 500

Гостиница “Горная Лаванда”.

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

17 500

Гостиница “Графство Хаджох”. Стандарт.

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

16 000

Гостиница "Графство Хаджох. Хостел".

Общий санузел и душ

12 000

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

3 ночи

Гостевой дом «У горы» расположен в поселке Каменномостском, у подножия гор, возле плато Лаго-Наки. Это трехэтажный сруб в старинном русском стиле со светлыми и просторными комнатами. В доме есть большие террасы и балконы, с которых открывается великолепный вид на горы и поселок. На просторной территории возле гостевого дома расположены множество беседок, сауна на дровах, небольшой бассейн, качели и детская площадка.

В номере есть все удобства, холодильник, чайник, ТВ, Wi-Fi.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостиница «Горная Лаванда»

3 ночи

“Горная Лаванда” - современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»Гостиница «Горная Лаванда»

Гостиница «Графство Хаджох»

3 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Обратный трансфер
  • Билеты на экскурсионные объекты: оборудованная пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
  • Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
  • Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени:35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Билет на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Сплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • для удобства можно захватить треккинговые палки.
Из каких городов предусмотрены трансферы?

Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

  • Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16:18.

Обратный трансфер в субботу:

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 10.00
  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в г. Армавир — 500 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Какое питание будет во время тура?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;

Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;

Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 апр 2024
При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!
При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное
Е
16 апр 2024
Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
Н
13 апр 2024
Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор Николай, экскурсовод Людмила, наши водители, работники кухни)- молодцы! Всё чётко, грамотно, доброжелательно! Номера чистые, кормят вкусно и много, экскурсии интересные! Так держать! 👍
Наш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администраторНаш отдых проходил в п. Каменномостский, База Земля. Хочется поблагодарить и отметить слаженную работу коллектива (администратор

Тур входит в следующие категории Майкопа

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