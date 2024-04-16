6 день

Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера. Ужин с шашлыком

09:00 Завтракаем.

10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки. Высота его достигает 2000 м над уровнем моря.

Рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги — запросто можно найти окаменелую ракушку.

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру Большая Азишская за доп. плату 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб. Возвращаемся на базу довольные с множеством красивых фотографий!

18:00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160