3 день

Конная прогулка. Посещение термальных источников

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго.

Водопады Руфабго по праву занимают почетное место в списке самых впечатляющих достопримечательностей Адыгеи.

Проходя водопад за водопадом, организм наполняется силой природы, буйная растительность и отвесные скалы вокруг добавляют атмосферы в этом небольшом, но запоминающимся путешествии.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (2 часа).