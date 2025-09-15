Во время небольших пеших маршрутов в горах почувствуете, как проясняются ваши мысли, как приятно вдохнуть свежий горный воздух.
Программа тура по дням
Источник «Псыгупс»
- 10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале Краснодар-1 – трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
- Для заездов до 08.11 — ж/д вокзал Армавир-1 Ростовский трансфер в 10:50 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:50.
13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома:
- туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской, питаются в ГД Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Дего и Софья питаются на территории своих гостевых домов;
- Питание туристов, проживающих в ГД У ручья происходит в ГД Рябиновые бусы, около 400 метров расстояние друг от друга.
14:30-15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
- Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго (входные билеты оплачивается отдельно).
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Стоимость экскурсии 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский (до 14 лет).
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами (оплачивается отдельно).
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
Стоимость экскурсии 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 14 лет). В стоимость входит две экскурсии.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Хаджохская теснина и кордон Гузерипль
9:00 Завтрак.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч-боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
В первой половине дня мы с Вами отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой под названием Хаджохская теснина.
После непродолжительной экскурсии, которая займет у нас с Вами около полутора часов, мы выдвинемся дальше в направлении посёлка Гузерипль.
В котором находится одноименный кордон Кавказского Биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова.
13:00 Комплексный обед в кафе Аммонит (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч боксы).
14:00По пути, мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км.
Посетим Кавказский Биосферный Заповедник, кордон Гузерипль.
Экскурсия по кордону Гузерипль никого не оставит равнодушным.
Музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие природные достопримечательности будут интересны и детям, и взрослым.
Стоимость входного билета в заповедник: 500 руб. /взрослый и 250 руб. /детский.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.
Во время экскурсии по ущелью Мишоко, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров.
Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона — от 2000-3000 руб. /чел. (все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного). Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.
Стоимость качелей — 500 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг.
Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Конная прогулка 1,5 часа вдоль ущелья Мишоко. (Удобная обувь!!! Вес до 95 кг!) Стоимость конной прогулки — 2 500 руб. /чел.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00Горячий обед в уютном кафе "Высота 1512" у Азишской пещеры (предварительно до конца марта). С апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Скала Чертов палец
09:00 Завтрак.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед.
15:00 Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно)..
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандартная вместимость
|Цена за тур
|Доплата за одноместное размещение
|Рябиновые бусы
|№5
|4
|50200
|17000
|№10, 11
|4
|50200
|17000
|№3Б
|3
|50200
|17000
|№4Б
|4
|50200
|17000
|№1Б
4
|50200
|17000
|№1-4, 6-9
|2
|54500
|17000
|№2Б (мини)
|2
|54500
|17000
|доп место
|1
|43300
|Лаванда
|Лаванда
|2
|45000
|13000
|Лаванда доп место
|1
|39500
|Отдых у реки
|№1-4
|2
|47900
|15000
|№5
|2
|47900
|15000
|№6-7
|3
|47900
|15000
|№8
|4
|47900
|15000
|№9-11
|4
|47900
|15000
|№12
|4
|47900
|15000
|доп место
|1
|40500
|На Аминовской
|На Аминовской
|2
|41500
|9000
|Парк Хаджох
|Стандарт
|2
|53600
|23000
|Улучшенный
|2
|55500
|24000
|Комфорт
|2
|57300
|26000
|студия
|2
|63300
|31000
|семейный
|4
|50500
|20000
|доп место (все номера)
|1
|49200
|Дего
|2-местный стандарт
|2
|44700
|13000
|2-местный комфорт
|2
|46500
|15000
|4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|44700
|13000
|сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|44700
|13000
|НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
|2
|50200
|17000
|Доп место в любой номер
|1
|43800
|У ручья
|2-местный
|2
|47900
|15000
|4-, 8-местный
|4
|47900
|15000
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. На подселение берём только женщин при бронировании за месяц до начала тура. ГД Софья не принимает иностранных граждан.
Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов: «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего». Нет кондиционера: «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
У ручья
Дом расположен в тихом уютном месте, вдали от центра, суеты, шума и пробок в праздничные дни. Рядом протекает горная речка. В 10 минутах ходьбы расположена Хаджохская теснина. В доме два двухместных и два восьмиместных двухэтажных номера. Двухместные расположены на первом этаже, восьмиместные на втором и третьем этажах. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере находится кухонная зона с холодильником, чайником, микроволновой печью, посудой. Так же в каждом номере: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi. В восьмиместных номерах большая обеденная зона с раскладывающимся столом. Один восьмиместный номер с общей четырехместной спальней, второй восьмиместный номер с двумя раздельными двухместными спальнями на втором этаже номера. На первом этаже каждого восьмиместного номера по два больших раскладных дивана. На первом этаже гостевого дома есть общая кухня. На террасе столы и стулья. На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальные принадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир (до 08.11) - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир (до 08.11)
- Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 600 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет). термальные источники (3 часа):с пятницы по воскресенье / праздники: взрослые и дети от 14 лет - 1 150 руб. детский 6-13 лет - 650 руб. будние дни (понедельник-четверг): взрослые и дети от 14 лет - 1 050 руб. детский 6-13 лет - 600 руб. монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет) Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет) Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет) канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет) Азишская пещера - 800 руб. /чел., 350 руб. /детский (до 14 лет) пещера Нежная - 500 руб. конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг) рафтинг - 2 200 руб. экстрим-парк (по желанию) - 2000 - 3000 руб. (в зависимости от маршрута)
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет)
- Термальные источники (3 часа):с пятницы по воскресенье / праздники: взрослые и дети от 14 лет - 1 150 руб. детский 6-13 лет - 650 руб. будние дни (понедельник-четверг): взрослые и дети от 14 лет - 1 050 руб. детский 6-13 лет - 600 руб
- С пятницы по воскресенье / праздники: взрослые и дети от 14 лет - 1 150 руб. детский 6-13 лет - 650 руб
- Будние дни (понедельник-четверг): взрослые и дети от 14 лет - 1 050 руб. детский 6-13 лет - 600 руб
- Монастырь - 500 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет)
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет)
- Кавказский заповедник - 500 руб. /взр, 250 руб. /детский (до 14 лет)
- Канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет)
- Азишская пещера - 800 руб. /чел., 350 руб. /детский (до 14 лет)
- Пещера Нежная - 500 руб
- Конная прогулка - 2 500 руб. /чел., (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Рафтинг - 2 200 руб
- Экстрим-парк (по желанию) - 2000 - 3000 руб. (в зависимости от маршрута)
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- треккинговые палки – при необходимости;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 3 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1), ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Отказ от трансфера не компенсируется.
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер в 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа
- от Краснодара 2,5 часа.
-от Армавира 2,5 часа.
Добавили новое место встречи в высокий сезон до 08.11:
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара и Армавира – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар/Армавир. ВАЖНО! Чтобы успеть на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.
- Если вы пребываете на ЖД вокзал Армавира (Армавир-1) – сбор туристов и трансфер в 10:50 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:50 утра.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Питание туристов, проживающих в гд «У ручья» происходит в гостевом доме «Рябиновые бусы», около 400 метров расстояние друг от друга.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох и «Софья» питаются на территории этого гостевого дома.
Гостевой дом «Дего» питание организовано в уютной столовой на территории
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
- Банкоматы есть
- Сетевой магазин «Пятёрочка»
- Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко
Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).