4 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.

Во время экскурсии по ущелью Мишоко, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров.

Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).

Стоимость данного аттракциона — от 2000-3000 руб. /чел. (все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного). Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.

Стоимость качелей — 500 руб.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг.

Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Конная прогулка 1,5 часа вдоль ущелья Мишоко. (Удобная обувь!!! Вес до 95 кг!) Стоимость конной прогулки — 2 500 руб. /чел.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

