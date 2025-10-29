2 день

Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут. Настоящий поход по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, гору Фишт.

Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный трекинг.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160