Программа тура по дням
Встреча. Размещение
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером!
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут. Настоящий поход по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, гору Фишт.
Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный трекинг.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару.
Каньонинг по ущелью реки Мишоко и пляж Черный шум. Скалолазание
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).
Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины — места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму — пляж на реке Белой.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
После прогулки переезжаем к ущелью Мишоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но не холодной водой.
Перекус на самой живописной панорамной точкеущелья.
Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.
Маршрут в дикие пещеры
В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота — стоянка первобытного человека. Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни — здорово!
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Мы посетим одну из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая. Спускаясь в глубину, чувствуешь в себе дух исследователя.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Сегодня даже обеденный перекус проходит в необычном месте. Большие поляны — копия живописных среднерусских равнин, вокруг березы и сосны.
Возвращение на базу, ужин. Вечером ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Маршрут на вездеходе: 1 часть. Мезмай, водопады
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор.
Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Возвращаемся к нашему вездеходу и двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер. Дорога лежит через старые дубравы. Наша машина идёт неторопливо и уверенно.
Вечером — обустройство бивака, приятные хлопоты с ужином, готовим на огне, балуем себя всякими вкусностями, в общем расслабляемся.
Маршрут на вездеходе: 2 часть. Гуамское ущелье, пещерный водопад
В этот день вас ждёт захватывающее Гуамское ущелье. Это приключение в одном из самых интересных ущелий Краснодарского края.
Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков. Делаем остановку для изучения пещерного водопада — Монахова.
По преданию в этой пещере жил монах-отшельник, который исцелял людей водой, вытекающей из красивой каменной чаши, лежащей в скальном горизонтальном ложе над трёхсотметровым обрывом в ущелье.
Неспешно удовлетворяем свое любопытство — можем залезть в глубину Монаховой пещеры, к его пещерному водопаду.
Далее вновь крутая тропа, уходящая вниз. Перед тем, как совершить переправу через горную реку – осматриваем недоступный для всех правый берег реки Курджипс. Здесь нет узкоколейки, зато есть тысячелетние тисы.
После переправы восстанавливаем силы вкусным перекусом.
Дорога домой пролегает через горный поселок Мезмай. По пути посещаем водопад Исиченко. Высота водопада около 15 метров. Мощные струи в несколько потоков падают прямо в реку Курджипс по поросшим мхом каменным уступам.
Обратный путь — это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».
Пеший радиальный выход в верховья реки Курджипс, термальные источники
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места — гроты, разломы, покрытые коврами мха. Здесь настоящая тайга — дикая и красивая!
Возвращение на базу. После ужина по согласованию с группой можно отправиться на геотермальные источники.
Мягкое и расслабляющее действие термальных вод, поднимающийся над гладью бассейна пар, звезды ночного неба, игра света и звука.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в горах и одну ночёвку в палатках.
Стоимость тура на 1 человека 75 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 14 000 руб. При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Варианты проживания
База «Формула активного отдыха»
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера: два нижних с крытыми верандами и один мансардный, с возможностью размещения доп. места — удобная раскладная кровать.
В 3 коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
В коттедже 4 расположено 3 номера — на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Палаточный лагерь
Ночевка в палатке во время двухдневного маршрута на вездеходе.
Организатор для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение, в том числе палатку (аренда включена в стоимость).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Комплексное питание:1 день - ужин2-7 дни - трехразовое питание8 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2-7 дни - трехразовое питание
- 8 день - завтрак
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников в рекомендованный в программе день либо в любой из дней по согласованию с группой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Групповой трансфер: Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар 5 000 руб. /чел. в обе стороныМинеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды 6 000 руб. /чел. в обе стороны
- Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар 5 000 руб. /чел. в обе стороны
- Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды 6 000 руб. /чел. в обе стороны
- Доплата за одноместное размещение - 14 000 руб
- Индивидуальный трансфер, стоимость уточняется у менеджера при бронировании услуги трансфера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- удобная спортивная обувь (обязательно две пары!);
- легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (можно взять тканевые кроссовки, пропускающие воду с нескользкой подошвой);
- сменная обувь (кроссовки с нескользкой подошвой или обувь для треккинга);
- спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик пончо (плотный);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта;
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные, шорты;
- носки;
- головной убор: кепка с козырьком!, панама обязательно!;
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
- полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное обязательно!;
- очки солнцезащитные;
- гермопакет для телефона, для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Организатор для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда включена в стоимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться самостоятельно?
Ближайший крупный город Майкоп, 60 км. Ближайший аэропорт Краснодар, 180 км. Ближайшая ж/д станция Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
База отдыха «Формула активного отдыха» Республика Адыгея, Майкопский район, 13 км трассы Даховская Лаго-Наки.
Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с Белореченском и Майкопом. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле: из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменномостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки 13 км трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом: из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменномостский. Из Краснодара прямой рейс до пос. (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкопе.
Рейсовым автобусом до Майкопа (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции ост. Рынок, откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский время в пути 50 мин. От пос. мы готовы организовать трансфер до места размещения по предварительной заявке.
На самолете: до Краснодара (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе см. описание выше или на такси 3000-3500 руб. /легковой автомобиль.
Поездом: до Краснодара или Белореченска, далее автобусом до пос. Каменномостский. От пос. мы готовы организовать трансфер до места размещения по предварительной заявке.
Как организован трансфер?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивэн, автобус).
Аэропорт Краснодара — база размещения — аэропорт Краснодара
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта. Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 16:00). Стоимость 5000 руб. /чел в обе стороны.
Аэропорт Минеральные Воды — база в горах — аэропорт Минеральные Воды
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта. Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 17:00). Стоимость 6000 руб. /чел в обе стороны.
Групповой трансфер организуется при сборе группы от 3-х человек по запрашиваемому направлению, при меньшем количестве заявок можем организовать индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления.
Есть ли скидки?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Есть ли сотовая связь?
МТС, Билайн, Мегафон. Мобильный интернетБилайн.
Обратите внимание, что tele2, yota — сигнал отсутствует.
Wi-fi в кафе, на территории базы. В номерах нет.
Так как база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.
Что взять с собой в Адыгею?
Расширенный список вещей.
ДОКУМЕНТЫ
- Паспорт РФ (внутренний) на всякий случай распечатайте копию главной страницы паспорта и отправьте скан сами себе по электронной почте.
- Страховой полис медицинский (ОМС и по желанию медицинскую туристическую страховку от несчастных случаев).
- Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, есть банкоматы в поселке, многие сувенирные лавки принимают переводы).
- Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков).
- Документы на ребенка: паспорт, свидетельство о рождении, справка школьника (если едете поездом).
ГАДЖЕТЫ
- Смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета поэтому если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы лучше скачать их заранее.
- На нашей базе хороший интернет дает только Билайн. В летнем лагере-глэмпинге Горный ловят все операторы.
- Повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество).
- Наушники (по желанию: для самолета, поезда, вечером послушать музыку).
- Маска для сна, беруши, надувная подушка (по желанию: для перелета, поезда).
- Фен можно оставить дома — мы выдаем на базе.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
- Плавки/купальник и шлепанцы (не вьетнамки!) для термальных источников, рафтинга, каньонинга и купания в водопадах.
- Небольшой рюкзак (20-30 л) в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
- Сидушка туристическая (хоба) складная или на резинке. Цена от 250 руб.
- Солнцезащитные очки (лучше поляризационные, т. к. защищают глаза от белого снега).
- Дождевик–пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.
- Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи и дождя. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная в горах.
- Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя и для каньонинга). Можно заменить на целлофановый пакет на крайний случай.
- Садовые/строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250 руб. Классно помогают при грязной погоде.
- Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).
- Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь, мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.
ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА
- Зубная щетка и паста.
- Дезодорант.
- Шампунь и бальзам (по 100 мл на неделю хватит).
- Гель для душа 100 мл / мыло + мочалка.
- Ватные палочки и диски.
- Расческа.
- Солнцезащитный крем SPF 80+ для мая и июня, 50..35+ для июля и августа.
- Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно и мальчикам, и девочкам от ветра и солнца).
ОДЕЖДА. Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды:
- Куртка (ветрозащитная, водонепроницаемая).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обязательно! на все случаи погоды).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.
- Шапка флисовая (поверьте, может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, может пригодиться).
Для теплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / легкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду кепка/панама.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Такой момент только учесть хотелось бы, стоило бы внести хотя бы в список вещей, которые необходимо взять с собой, наколенники, потому что этим не обеспечивают, а колени могут пострадать на многих маршрутах, а в остальном вообще всё прекрасно, коллектив отзывчивый, дружелюбный, маршруты построены интересно, кормят безумно вкусно? мы остались очень довольны??