Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Совершим прогулку по лесным тропам среди пихтовых гигантов, а после легкого треккинга спускаемся вниз к самому большому дольмену Западного Кавказа. Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.
Программа тура по дням
Прибытие. Размещение на турбазе, отдых
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — наслаждаться вечером в горах!
Дольмены Кавказа. Легкий трекинг на высоте 1700 м по реликтовому лесу г. Оштен / музей и вольерный комплекс заповедника
После завтрака отправляемся на маршрут.
Дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов.
Начнем с обзора долины Дегуака (в этой долине расположено около 200 дольменов), затем спускаемся в долину к Гранитному ущелью,имеет протяженность чуть более 4-х км.
Мы не просто любуемся бегущей внизу горной рекой, мы подходим к ее узким теснинам, вода здесь зажата гранитными тисками.
Далее перед поселком Гузерипль поднимаемся к подножию горы Оштен.
Перед нами открывается вид на скальный пояс горного хребта «Каменное море».
Мы приближаемся к цунами, преломляющемуся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, эта гора имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Здесь предлагаем совершить прогулку по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После легкого треккинга спускаемся вниз к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об истории и загадках, о технологии строительства мегалитов и исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
Ущелье реки Мешоко. Хаджохская теснина. Черный шум. Термальные источники
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).
Наше путешествие начинается с Хаджохской теснины — места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После прогулки переезжаем к ущелью Мешоко.
Мы пройдем по каньону реки, по его каменистым уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута — перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука.
Пеший радиальный выход в верховья реки Курджипс
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
От всего этого захватывает дух!
Дальше нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Отъезд
Завтрак в 09:00.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды (услуги трансфера оплачиваются дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха.
Доплата при 1-местном размещении — 8 000 руб..
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10 %.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-4-й дни - 3-разовое комплексное, 5-й день - завтрак)
- Активные и экскурсионные программы по согласованию
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Доплата при 1-местном размещении - 8 000 руб
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (4 000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (5 000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник — для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- садовые или строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию) помогают при грязной погоде;
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип — многослойность: жарко — разделись, холодно — утеплились.
Обувь:
Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой!
- первая пара — высокие непромокаемые ботинки (если есть треккиноговая обувь, лучше взять ее). Как альтернатива на осень: резиновые лёгкие (без вкладыша) эва-сапоги;
- вторая пара — кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Одежда:
Осенью берите одежду для теплой и прохладной погоды.
Для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок — утеплить горло и шею;
- шапка;
- перчатки теплые (флисовые лучше).
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!). Можно взять и шорты (если погода позволяет) или трансформеры брюки-шорты;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду — кепка/панама.
Гаджеты:
- смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы — лучше скачать их заранее;
- повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество);
- флэшка или внешний жесткий диск (по желанию) — для обмена фото и видео с маршрутов. Гиды живут в горах и не могут скинуть вам фотографии, которые делают на маршруте;
- фен можно оставить дома — мы выдаем на базе.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Организатор для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10 %.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату (комфортабельный минивен, автобус):
1) ж/д вокзал Краснодар–1 — база в горах — ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Стоимость группового трансфера — 4000 руб. /чел. в обе стороны
2) аэропорт г. Минеральные Воды — база в горах — аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 17:00).
Стоимость группового трансфера — 5000 руб. /чел. в обе стороны
Групповой возможен только при сборе группы (от 4 чел.).
При заезде по заявке туристов возможен как групповой, так и индивидуальный трансфер.
При отъезде с базы отдыха, гарантирован заказ индивидуального трансфера, групповой трансфер возможен только при наборе группы, после подтверждения нашего менеджера.
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления (стоимость за легковой автомобиль до 3-х человек в одну сторону):
- Краснодар — база размещения – 7000 руб.
- Мин. Воды — база размещения – 10000 руб.
- Армавир — база размещения – 7000 руб.
- Майкоп — база размещения – 3000 руб.
- Белореченск — база размещения – 3500 руб.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
- Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
- Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
- Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Возможно ли заказать дополнительные маршруты?
За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:
– Конный маршрут;
– Сплав по горной реке;
– Посещение диких пещер;
– Скалолазание и др.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий возможна замена маршрутов.