Особое место в путешествии займут геотермальные источники, которые помогут восстановить здоровье и подарят энергию.
Программа тура по дням
Прибытие. Геотермальные источники
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала.
Подробный перечень городов и условий трансфера — в разделе «Что входит в стоимость тура».
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором.
Обед или ланчбокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван «Хаджохская теснина» (вход доп. плата).
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров.
14:00 Обед.
После обеда отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
С июня по сентябрь включительно на турах на 7 и 8 дней вместо экскурсии на Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.
Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Экскурсия по монастырю и посещение палеонтологической коллекции Сад камней (вход доп. плата).
В музее вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис».
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий (вход доп. плата).
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтрак.
Отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (вход доп. плата).
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.
- Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1 час в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
«Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (вход доп. плата).
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужин.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
09:00 Завтракаем.
10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки, поднимемся на высотут 2000 метров над уровнем моря.
Рельеф горного плато с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном Тетис.
Эти пейзажи вас точно покорят!
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите себе под ноги, ведь в этих местах можно запросто найти окаменелую ракушку и это будет отличный сувенир на память о нашей прекрасной Адыгее!
Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (вход доп. плата).
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец (доп. плата).
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
Завтрак.
06:30-08:00 Отъезд.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в руб:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 64 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» (двух- и трёхместные) — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная), номера со всеми удобствами — 66 000 руб. /чел.;
- коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки
- номер на 2-м этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площадью 45 кв. м — 64 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1-м этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 62 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Сергея» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 60 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 56 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 55 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох» — маленький номер с двумя раздельными кроватями, ТВ, холодильник — 51 000 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 человек: номер коттеджа «Аквариум» на 2-м этаже / Замок «Грез» — 55 000 руб. /чел.;
Хостел: гостиница «Графство Хаджох. Хостел» — общий санузел и душ — 40 000 руб. /чел.;
Гостевой дом Кувшинка, гостевой дом На Аминовской. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 51 000 руб. /чел.
Цены на туры при размещении от 4 человек рассчитаны на одного человека при заселении в номер/коттедж на 4+ человек. В номерах всех объектов — все удобства: санузел, душ, ТВ, холодильник (кроме хостела).
Коттедж «Аквариум» и «Замок «Грез» — отдельно стоящие строения.
Важно! Сотовая связь и USB-модемы всех операторов работают стабильно. Wi-Fi доступен не во всех размещениях. Уточняйте наличие у менеджера.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Замок «Грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
В Замке настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Коттедж «Аквариум»
Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2-ой этаж – большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «1001 ночь»
Гостевой дом «1000 и 1 ночь» с садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. На территории гостевого дома обустроена бесплатная частная парковка. Гости могут самостоятельно готовить на общей кухне.
В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната, постельное белье, полотенца, телевизор с плоским экраном, обеденная зона, полностью оборудованная мини-кухня и терраса с видом на сад.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Что включено
Что включено
- Проживание в гостиницах или гостевых домах в пос. Каменномостский и ст. Даховская
- Питание 3-разовое если в программе дня возвращение с маршрута - только к ужину, то: на обед выдаётся ланч-бокс, ужин в этот день включает первое блюдо
- На обед выдаётся ланч-бокс
- Ужин в этот день включает первое блюдо
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой вашего тура
- Работа гидов-инструкторов в соответствии с программой вашего тура
- Трансферы в соответствии с программой вашего тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара или Минеральных Вод и обратно
- Обратный трансфер (подробнее в Важно знать)
- В гостевом доме «У горы» оплачивается на месте туристический налог - 100 руб. /сутки
- Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. частная коллекция Беловодье - 400 руб. экскурсия по монастырю + музей "Сад камней" - 300 руб. подъемник - 1200 руб., детский с 6 до 13 лет - 600 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1500 руб
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- наличные деньги;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- треккинговые палки (по желанию);
- налобный фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления.
Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Скважина №12-т:
- Глубина скважины – 1 595 м., температура воды 86 С.
- Газы растворенные: СО2,СН4,N2.
- Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах – 37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Каковы требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Как организовано питание в туре?
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
Как самостоятельно добраться до места сбора?
Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера.
Можно заказть индивидуальные и групповые трансферы:
- г. Мин. Воды – п. Каменномостский;
- г. Архыз – п. Каменномостский;
- г. Белореченск – п. Каменномостский;.
- г. Майкоп – п. Каменномостский;
- п. Каменномостский – п. Бетта и др.
Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте.
В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4полосы, по две в каждом направлении. Время в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в дни заездов (суббота, воскресенье, среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Маршрут: ж/д Краснодара — аэропорт Краснодара — п. Каменномостский.
- Воскресенье:
Прибыть на ж/д вокзал — не позднее 12:10.
В аэропорт — не позднее 12:45.
Автобус выезжает после сбора группы, но не позднее 13:00.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура):
Обратный трансфер в воскресенье.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 на ж/д вокзал.
Маршрут: Каменномостский → аэропорт Краснодара → ж/д вокзал Краснодара
Рекомендации по обратным билетам из Краснодара: поезд - не ранее 12:45, самолет - не ранее 13:00.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1500 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1200 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1200 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 700 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
В исключительных случаях, при задержке рейса или опоздании прибытия поезда, трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки туристов при задержки рейсов и(или) прибытия поездов -на неограниченное разумное время.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы планируете в своей поездки занятия активными видами отдыха (конные прогулки), то рекомендуем вам оформить спортивную страховку.