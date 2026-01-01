Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Стоимость данного аттракциона - от 3000-4000 руб с человека (Все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного)»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Зимний мультиактив в горах Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
45 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
69 000 ₽ за человека
-
4%
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
45 000 ₽
47 000 ₽ за человека
-
12%
Адыгея: перезагрузка. Активный тур осенью
Начало: Краснодар / Минеральные воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 56 100 ₽
64 000 ₽ за человека
