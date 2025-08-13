1 день

Прибытие. Купание в геотермальных источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская). Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс.

18:00–19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа). В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-Наки.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160