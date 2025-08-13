В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной.
А какое ни с чем не сравнимое удовольствие — искупаться после
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальных источниках
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская). Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18:00–19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа). В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-Наки.
Пешеходная экскурсия в Хаджохскую теснину
Входные билеты за доп. плату.
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина (600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.) Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Монастырь и целебный источник. Термы
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете увидеть доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий (250 руб.)
Мы также сможем посетить находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон либо конная прогулка. Термальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (400 руб.)
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата 1 час — 1 400 руб.)
Вместо части прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1 час в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в ущелье Руфабго. Термальный источник
08:00–09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья Руфабго (600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб.) с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00–19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Автоэкскурсия на плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
09:00 Завтракаем.
10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки, поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря. Рельеф сформировался 300 млн лет назад древним океаном Тетис.
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите себе под ноги, ведь в этих местах можно запросто можно найти окаменелую ракушку.
По пути сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская» (800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.)Возвращаемся на базу довольные и с сотнями фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге (1200 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб.)на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лагонакское плоскогорье и долину реки Белой, панорама зачаровывает!
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00–10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника (300 руб., детский 150 руб.), где располагается веревочный парк (от 300 до 1400 руб.), музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
08:00–10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога (900 руб., детский с 5 до 13 лет 450 руб.), вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите национальный музей республики Адыгея (300 руб.) — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
Завтрак.
06:30–10:00 Отъезд.
Обратный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал не входит в стоимость.
Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп, выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в руб:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 69 800;
- гостевой дом У ручья, гостевой дом У горы — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная) — 69 800;
- коттедж Аквариум — отдельный коттедж на берегу горной реки:
- номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 69 800;
- 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 67 000;
- гостевой дом Горная Лаванда — в номере: ТВ, холодильник — 65 400:
- гостевой дом У Сергея — в номере: ТВ, холодильник — 65 200;
- гостевой дом 1001 ночь — в номере: ТВ, холодильник — 65 400;
- гостиница Графство Хаджох. Улучшенный — номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 63 000;
- гостиница Графство Хаджох. Стандарт — в номере: ТВ, холодильник — 61 300;
- гостевой дом На Аминовской — в номере: ТВ, холодильник — 59 000;
- гостиница Графство Хаджох Маленький номер с двумя раздельными кроватями, в номере ТВ, холодильник — 59 000;
- размещение в номерах от 4 человек: номер коттеджа Аквариум на 2 этаже — Замок Грез — 61 300;
- хостел Графство Хаджох общий санузел и душ — 47 000.
Варианты проживания
Гостевой дом «У ручья»
Это место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В комнате имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.
Дом расположен в спокойном месте рядом с горной рекой. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно попробовать разные блюда. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.
Горная Лаванда
Современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- электрический чайник.
Гостевой дом «У Сергея»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Гостиница «Графство Хаджох»
Находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.
На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах или гостевых домах по программе (в поселке работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-Fi есть не везде)
- Питание (если возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо)
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой
- Работа гидов-инструкторов по программе
- Трансферы по программе
- Трансфер до места проживания на туре
- Доставка к месту проведения конной прогулки и обратно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Обратный трансфер (подробнее в Важно знать)
- В гостевом доме «У горы» оплачивается на месте туристический налог - 100 руб. /сутки
- Страховка оформляется по запросу
- Вы сможете посетить экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- наличные деньги;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- налобный фонарик.
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно. Трансфер в любое другое время не входит в стоимость тура.
Трансфер из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 12:10, а в аэропорт г. Краснодара до 12:45. Автобус выезжает из Краснодара после сбора группы, но не позднее 13:00.
При задержке рейса или опоздании прибытия поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов или прибытия поездов — на неограниченное разумное время.
Трансфер из г. Армавира в 15:00–15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим на ж/д вокзале в Майкопа в 22:00. Добраться Вы сможете на электричке Ласточка Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18
Обратный трансфер не входит в стоимость тура:
- автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30– 07:00;
- автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал и в аэропорт.
Стоимость:
- в г. Минеральные воды — 1500 руб.;
- в г. Краснодар — 1200 руб. с чел.;
- в г. Армавир — 1200 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка, трансфер из Каменномостского до Майкопа в 5:45 утра (стоимость 700 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Как самостоятельно добраться до базы?
- Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль.
- У нас можно заказать индивидуальные и групповые трансферы: Минводы — п. Каменномостский, г. Архыз — п. Каменномостский, Белореченск — п. Каменномостский, г. Майкоп — п. Каменномостский, п. Каменномостский — п. Бетта и др.
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
- От Майкопа до посёлка также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути при нормальном движении — 17 ч.
Какие требования к здоровью участников тура?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.
Организатор освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.
Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды.
В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Какая будет сотовая связь?
В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-Fi есть не везде.
Могут ли произойти изменения в программе?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.
Можно ли употреблять алкоголь на маршруте?
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Как проводятся дополнительные мероприятия на территории базы?
Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят и как правило проводятся бесплатно.
Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
В целом отдых в Адыгее понравился. Очень красивая природа, чистый, ухоженный поселок, с погодой повезло. Спокойный, размеренный отдых, без существенных физических нагрузок. Удачное совмещение пеших экскурсий и купания в источниках во второй половине дня.
Организаторам большое спасибо за оперативное решение любых вопросов.
Водители очень классные, видно что профессионалы.
Среди инструкторов особенно хотелось бы выделить Любу и