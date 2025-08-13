Мои заказы

Отдых на термальных источниках за 11 дней

Отдохните летом всей семьей в Адыгее.

В туре вас ждут живописные предгорья и горы с первозданными ландшафтами, уникальными флорой и фауной.

А какое ни с чем не сравнимое удовольствие — искупаться после
прогулок в горячем источнике! Гостевые дома и гостиницы, в которых вы будете проживать, расположены рядом с природным биосферным заповедником — старейшей, особо охраняемой природной территорией, в 40 км от Красной поляны. Красота и гармония этих мест восстанавливает душевное равновесие и насыщает организм энергией.

3 отзыва
Отдых на термальных источниках за 11 дней
Отдых на термальных источниках за 11 днейФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отдых на термальных источниках за 11 днейФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальных источниках

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская). Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс.

18:00–19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа). В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-Наки.

Прибытие. Купание в геотермальных источниках
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешеходная экскурсия в Хаджохскую теснину

Входные билеты за доп. плату.

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина (600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.) Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в Хаджохскую теснину
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Монастырь и целебный источник. Термы

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете увидеть доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий (250 руб.)

Мы также сможем посетить находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Монастырь и целебный источник. Термы
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон либо конная прогулка. Термальные источники

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (400 руб.)

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

Альтернативный маршрут — конная прогулка (доп. плата 1 час — 1 400 руб.)

Вместо части прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1 час в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия в каньон либо конная прогулка. Термальные источники
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пешеходная экскурсия в ущелье Руфабго. Термальный источник

08:00–09:00 Завтракаем.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья Руфабго (600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб.) с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14:00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00–19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Пешеходная экскурсия в ущелье Руфабго. Термальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Автоэкскурсия на плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

09:00 Завтракаем.

10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки, поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря. Рельеф сформировался 300 млн лет назад древним океаном Тетис.

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите себе под ноги, ведь в этих местах можно запросто можно найти окаменелую ракушку.

По пути сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская» (800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.)Возвращаемся на базу довольные и с сотнями фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Автоэкскурсия на плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге (1200 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб.)на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лагонакское плоскогорье и долину реки Белой, панорама зачаровывает!

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00–10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника (300 руб., детский 150 руб.), где располагается веревочный парк (от 300 до 1400 руб.), музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник

08:00–10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога (900 руб., детский с 5 до 13 лет 450 руб.), вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед-пикник.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Майкоп. Национальный музей республики Адыгея

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите национальный музей республики Адыгея (300 руб.) — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Майкоп. Национальный музей республики Адыгея
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Отъезд

Завтрак.

06:30–10:00 Отъезд.

Обратный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал не входит в стоимость.

Для тех, кто выезжает рано утром в Майкоп, выдадим в пятницу за ужином ланч-бокс вместо завтрака.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами в руб:

  • Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 69 800;
  • гостевой дом У ручья, гостевой дом У горы — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная) — 69 800;
  • коттедж Аквариум — отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 69 800;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 67 000;
  • гостевой дом Горная Лаванда — в номере: ТВ, холодильник — 65 400:
  • гостевой дом У Сергея — в номере: ТВ, холодильник — 65 200;
  • гостевой дом 1001 ночь — в номере: ТВ, холодильник — 65 400;
  • гостиница Графство Хаджох. Улучшенный — номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 63 000;
  • гостиница Графство Хаджох. Стандарт — в номере: ТВ, холодильник — 61 300;
  • гостевой дом На Аминовской — в номере: ТВ, холодильник — 59 000;
  • гостиница Графство Хаджох Маленький номер с двумя раздельными кроватями, в номере ТВ, холодильник — 59 000;
  • размещение в номерах от 4 человек: номер коттеджа Аквариум на 2 этаже — Замок Грез — 61 300;
  • хостел Графство Хаджох общий санузел и душ — 47 000.

Варианты проживания

Гостевой дом «У ручья»

10 ночей

Это место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В комнате имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.

Дом расположен в спокойном месте рядом с горной рекой. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно попробовать разные блюда. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.

Гостевой дом «У ручья»

Горная Лаванда

10 ночей

Современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Горная Лаванда

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой. Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.

Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»

Гостевой дом «На Аминовской»

10 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.

На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.

Гостиница «Графство Хаджох»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах или гостевых домах по программе (в поселке работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-Fi есть не везде)
  • Питание (если возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо)
  • Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой
  • Работа гидов-инструкторов по программе
  • Трансферы по программе
  • Трансфер до места проживания на туре
  • Доставка к месту проведения конной прогулки и обратно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Обратный трансфер (подробнее в Важно знать)
  • В гостевом доме «У горы» оплачивается на месте туристический налог - 100 руб. /сутки
  • Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 250 руб. частная коллекция Беловодье - 400 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб. билет в заповедник - 300 руб., детский 150 руб. Национальный музей - 300 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 250 руб
  • Частная коллекция Беловодье - 400 руб
  • Посещение веревочного парка - от 300 до 1400 руб
  • Билет в заповедник - 300 руб., детский 150 руб
  • Национальный музей - 300 руб
  • Конная прогулка 1 час - 1 400 руб
  • Билеты на подъемник - 1200 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб., детский с 5 до 13 лет 450 руб
  • Страховка оформляется по запросу
  • Вы сможете посетить экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • наличные деньги;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • налобный фонарик.

Для удобства можете захватить треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в туре?

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно. Трансфер в любое другое время не входит в стоимость тура.

Трансфер из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 12:10, а в аэропорт г. Краснодара до 12:45. Автобус выезжает из Краснодара после сбора группы, но не позднее 13:00.

При задержке рейса или опоздании прибытия поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов или прибытия поездов — на неограниченное разумное время.

Трансфер из г. Армавира в 15:00–15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим на ж/д вокзале в Майкопа в 22:00. Добраться Вы сможете на электричке Ласточка Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18

Обратный трансфер не входит в стоимость тура:

  • автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30– 07:00;
  • автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/д вокзал и в аэропорт.

Стоимость:

  • в г. Минеральные воды — 1500 руб.;
  • в г. Краснодар — 1200 руб. с чел.;
  • в г. Армавир — 1200 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка, трансфер из Каменномостского до Майкопа в 5:45 утра (стоимость 700 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Как самостоятельно добраться до базы?
  1. Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль.
  2. У нас можно заказать индивидуальные и групповые трансферы: Минводы — п. Каменномостский, г. Архыз — п. Каменномостский, Белореченск — п. Каменномостский, г. Майкоп — п. Каменномостский, п. Каменномостский — п. Бетта и др.
  3. Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
  4. От Майкопа до посёлка также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.
  5. Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути при нормальном движении — 17 ч.
Какие требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.

Организатор освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.

Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды.

В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Какая будет сотовая связь?

В поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-Fi есть не везде.

Могут ли произойти изменения в программе?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.

Можно ли употреблять алкоголь на маршруте?

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Как проводятся дополнительные мероприятия на территории базы?

Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят и как правило проводятся бесплатно.

Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Наталья
13 авг 2025
Тур "11 дней на термальных источниках" от "Большой страны" очень понравился. Главное - природа, мощь воды, скал и нетронутых горных лесов, чистота, вкусный неповторимый горный воздух. После такого ознакомительного тура хочется просто пожить в каком-нибудь Адыгейском селе и уже не спеша насладиться всеми красотами края. А термальные источники действительно благоприятно действуют на кожу.
Тур "11 дней на термальных источниках" от "Большой страны" очень понравился. Главное - природа, мощь воды, скал и нетронутых горных лесов, чистота, вкусный неповторимый горный воздух. После такого ознакомительного тура хочется просто пожить в каком-нибудь Адыгейском селе и уже не спеша насладиться всеми красотами края. А термальные источники действительно благоприятно действуют на кожу.
Е
Евгений
4 окт 2024
☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02 октября была незабываемой! 🏞️🌟 Мы насладились природой, получили море положительных эмоций и позитивных впечатлений, и прожили незабываемые приключения! 💫😍 Спасибо, что делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее! 💖🌺💜❤💜❤💜❤
☀🌝🌞Спасибо вам, Большая 🔥🔥🔥Страна, за возможность отдохнуть и получить массу удовольствия! 😊🙏 Поездка в Адыгею с 22 сентября по 02 октября была незабываемой! 🏞️🌟 Мы насладились природой, получили море положительных эмоций и позитивных впечатлений, и прожили незабываемые приключения! 💫😍 Спасибо, что делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее! 💖🌺💜❤💜❤💜❤
А
Анастасия
17 авг 2024
Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
Добрый вечер, тур очень понравился, программа очень интересная, к организации претензий нет. Всем остались довольны, спасибо!
С
Светлана
29 мая 2024
Всё очень понравилось.
Тур очень интересный и насыщенный. Прекрасная организация.
Т
Татьяна
29 мая 2024
Требуют доработки, вопрос взаимодействия с куратором тура при выяснении вопросов. Атмосфера позитивная, люди душевные, питание домашнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
Маргарита
25 ноя 2023
Во второй половине ноября мы с мужем отдыхали в Адыгее. Погода была осенняя. Были и дожди, и солнышко. Тур очень интересный. Узнали много нового для себя. И прекрасные тёплые источники!
О
Ольга
22 окт 2023
Спасибо всем сотрудникам Большой Страны за организацию туров этой осенью. Отдыхали в Адыгее на термальных источниках и тур КМВ. Большое спасибо Виктории Евгеньевне за продолжение отдыха в Пятигорске. В Адыгее
тур и познавательный много красивых природных достопримечательностей и полезный для здоровья это термальные источники. Программа тура хоть и очень насыщенная но все проходило слажено, в отеле Графство Хаджох тихо спокойно уютно, питание как домашнее, администраторы приветливые, заботливый водитель Александр,

с
светлана
15 окт 2023
Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал! Интересный тур! Познавательный! Красота природы Адыгеи восхищает!!!
М
Михаил
12 сен 2023
Отдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы на микроавтобусе трансфер был включен дорога немного утомительна более 4-х часов. Проживали в гостинице графство
Хаджох. Вполне хорошие условия номер стандартный со всеми удобствами питание по домашнему разнообразное и вкусное. Экскурсионная программа соответствовала ранее заявленной в описании тура Отдых на термальных источниках. Термальные бассейны в 25 минутах езды хотелось бы поближе… Очень красивая природа все экскурсии разнообразные понравились гиды замечательные… скучать не приходилось почти все дни в поездках с 9 и до обеда иди до вечера а после ужина термальный комплекс - релакс. Адыгея прекрасна столица Майкоп понравилась удивил своими размерами бассейн почти в центре города правда после ковида так и не не открыт еще… люди замечательные гостеприимные, радушные. В целом тур понравился - активный отдых. Если бы размещение было рядом с термальным комплексом то вообще замечательно.

Отдыхали с супругой с 27 авг. по 6 сент. 2023 г. Добирались из а/п Минводы на микроавтобусе трансфер был включен дорога немного утомительна более 4-х часов. Проживали в гостинице графство Хаджох. Вполне хорошие условия номер стандартный со всеми удобствами питание по домашнему разнообразное и вкусное. Экскурсионная программа соответствовала ранее заявленной в описании тура Отдых на термальных источниках. Термальные бассейны в 25 минутах езды хотелось бы поближе… Очень красивая природа все экскурсии разнообразные понравились гиды замечательные… скучать не приходилось почти все дни в поездках с 9 и до обеда иди до вечера а после ужина термальный комплекс - релакс. Адыгея прекрасна столица Майкоп понравилась удивил своими размерами бассейн почти в центре города правда после ковида так и не не открыт еще… люди замечательные гостеприимные, радушные. В целом тур понравился - активный отдых. Если бы размещение было рядом с термальным комплексом то вообще замечательно.
О
Ольга
1 авг 2023
Отдых на геотермальных источниках 10 дней. Были во второй половине июля, с погодой очень повезло, солнечно, без дождей, умеренная жара. Всё заявленное организаторами соответствует истине. Адыгея сказочно красивое место на земле, всем рекомендую посетить хотя бы один раз! Экскурсии каждый день, потом купание в источниках, помогает переключиться и полноценно отдохнуть. Отдых для тех, кто любит яркие впечатления и горные пейзажи.
О
Оксана
17 июл 2023
Адыгея, пос. Каменномостский. Июнь. Организатор - принимающая сторона.

В целом отдых в Адыгее понравился. Очень красивая природа, чистый, ухоженный поселок, с погодой повезло. Спокойный, размеренный отдых, без существенных физических нагрузок. Удачное совмещение пеших экскурсий и купания в источниках во второй половине дня.
Р
Рябкова
15 июл 2023
Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.
Трансфер, проживание, питание, экскурсии на отлично. Довольны всем: и природой, и дорогами,и гидами. Адыгея - сказочное место.
С
Светлана
13 дек 2022
Были с 06.11 по 16.11. Впечатления очень хорошие. Жили в "Графство Хаджох". Из плюсов - очень красивая природа, чистый воздух, спокойно. Гостиница располагалась минутах в 20 - 30 от поселка.
Очень много экскурсии. На каждый день. Если любите ходить - вам сюда. А после пеших прогулок - самое то окунуться в бассейн с горячей термальной водой. Купаться ездили в" Водную Ривьеру". И здесь начинаются минусы. Они не относятся к организаторам, они относятся к самой "Ривьере". Расположена она достаточно далеко, минут 30 ехали точно, а мы были последние, кого забирали. Были в ноябре, т. е. температура далека от того, чтобы быть без курток. Тесные кабинки, сантиметров 20. На небольшом пространстве их очень много. При этом в эту кабинку надо упихнуть верхнюю одежду и обувь, а так же все другое. И представьте, как это прикольно одеваться и раздеваться. Стоя на мокром, и зачастую грязном (не забыли, что туда проходят в уличной обуви) полу в оочень ограниченном пространстве. А если наплыв - то и вовсе по двое. Бассейнов всего пять, с разными температурами, неплохие. Но гидромассаж работает по каким - то странным принципам и времени. Территория очень красивая. Но, я не видела ни одного сотрудника на территории. Это все таки бассейны с водой, не дай бог кому будет плохо. А так - отдохнуть и поплавать под открытым небом очень хорошо. Жалко, что вечером после 19.00 были только один раз. Не понятно, почему перенесли время в день перед отъездом.

П
Посигун
15 сен 2022
В целом тур неплохой. Гостиница "Графство Хаджоха" понравилась, небольшая на 10 номеров, очень тихо, спокойно, пешком до центра и магазинов около получаса, можно доехать на маршрутке. Очень понравилось обслуживание и
отношение персонала, большое спасибо Мадине и Наташе за создание домашней атмосферы. Насчёт питания, мне было нормально, не хватало фруктов, всё 11дней давали только дыни и арбузы, хотя там много яблочных садов, да и виноград растёт. Единственное что меня огорчило, то что когда я покупала путёвку, там было указано, что посещение термальных источников (бассейнов) будет днём, после обеда и два раза вечером. В итоге все, кроме одного, посещения бассейнов были после ужина в темноте, после 19-30, а я хотела покупаться и позагорать, а не сидеть по 2 часа в бассейнах, тем более погода испортилась, и выходить из бассейнов очень холодно, некоторые из группы заболели. Прошу обратить внимание на соответствие заявленого в путёвке и что по факту, хотя конечно было заявлено, что могут менять расписание, но не так радикально. Берите тёплые вещи, так как в сентябре в гостинице холодно, выходные вещи вообще не нужны, ходить некуда, только удобные спортивные вещи и обувь. Всём приятного отдыха.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен
для будущих туристов! По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

О
Ольга
30 июл 2021
Добрый вечер! Тур очень понравился, по рекомедую его друзьям и знакомым.
Организаторам большое спасибо за оперативное решение любых вопросов.
Водители очень классные, видно что профессионалы.
Среди инструкторов особенно хотелось бы выделить Любу и
Люду. Девчонки просто молодцы! Рассказывают интересно и не заученные факты, уделяют внимание бытовым вопросам.
В гостинице" У горы "понравилось само место и питание. Все очень вкусное, разнообразное, порции хорошие. Но хотелось бы большего внимания к уборке в номерах. Мусор выносят и меняют полотенца раз в 2-3 дня, пыль на шкафах и иных поверхностях, посуда грязная, полы моют только середину.

