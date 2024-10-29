8 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение термальных источников (2 часа)»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 70 000₽ за человека
скидка
14%
8 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Во второй половине дня релакс в термальных источниках»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
8100070 000₽ за человека
скидка
15%
8 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Посещение термальных источников (2 часа)»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 8200070 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина29 октября 2024Спасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии были интересные и информативные, а
- ССветлана10 октября 2024Впервые посещали Адыгею, остались более чем довольны! Тур насыщенный, полон впечатлений и приятных эмоций! Рекомендую!
- ННиколай9 сентября 2024Большое спасибо, все отлично. Очень хорошо все прошло. Очень душевная принимающая сторона. Артур красавчик, Активация супер. Огромное им спасибо. И вам.
- ЕЕлена29 августа 2024Мы выбрали тур на Термальных источниках. Были в августе 2024 года. Мне очень понравился тур, было очень много экскурсий, можно
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЛЛюбовь19 марта 2024Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.
- ЕЕлена15 ноября 2023Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках.
- ЕЕлена15 ноября 2023Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках. Спасибо всем организаторам и экскурсоводам. Спасибо за рекомендацию этого тура.
- ММарина22 мая 2023Тур замечательный!!! Горы, водопады, воздух!!! А впервые прокатиться на лошади … … Традиции, танцы, кухня адыгов … … Вечером релакс в термальных … … Все было прекрасно!!!!!
- ВВадим9 мая 2023SPA-релакс в АдыгееХороший семейный тур. Несмотря на горную местность, больших переходов нет, так, что с детьми и пожилыми не напрягает. Сама Адыгея неожиданно интересная: много неожиданных и интересных мест, красивые виды, интересные обычаи.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «SPA»
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