А Алина Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие читать дальше где то даже экстремальными, так же мы посещали каждый день термокомплекс, в котором релаксировали после экскурсий. Заселились мы в тур базе белая река, прекрасный вид сопровождал нас каждый день, кормили вкусно и сытно! Отдельное спасибо нашим гидам, были профессионалами своего дела! Спасибо большое за этот замечательный тур, в котором мы впервые познакомились с Адыгеей. Все экскурсии были интересные и информативные, а

С Светлана Лето на термальных источниках в Адыгее Впервые посещали Адыгею, остались более чем довольны! Тур насыщенный, полон впечатлений и приятных эмоций! Рекомендую!

Н Николай Лето на термальных источниках в Адыгее Большое спасибо, все отлично. Очень хорошо все прошло. Очень душевная принимающая сторона. Артур красавчик, Активация супер. Огромное им спасибо. И вам.

Е Елена Лето на термальных источниках в Адыгее читать дальше было ещё взять что то дополнительно, мы ещё поехали на рафтинг. Я люблю активный отдых. Накупались вдоволь. Размещение понравилось, были на Руфабго. Были национальные застолья, изготовление адыгейского сыра. Все супер. Впечатлений море. Мы выбрали тур на Термальных источниках. Были в августе 2024 года. Мне очень понравился тур, было очень много экскурсий, можно

С Светлана Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.

Л Любовь Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.

Е Елена Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках.

Е Елена Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие Поездка прошла отлично! Все понравилось. Проживание на турбазе с бассейном было очень комфортным. Питание вкусное и сытное. Посмотрели много красивых мест и прогрелись в термальных источниках. Спасибо всем организаторам и экскурсоводам. Спасибо за рекомендацию этого тура.

М Марина Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Тур замечательный!!! Горы, водопады, воздух!!! А впервые прокатиться на лошади … … Традиции, танцы, кухня адыгов … … Вечером релакс в термальных … … Все было прекрасно!!!!!