Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осенью
Начало: Г. Краснодар
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней зимой
Начало: Г. Краснодар
21 дек в 10:00
11 янв в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках
Начало: Г. Краснодар
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней весной
Начало: Г. Краснодар
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 60 000 ₽ за человека
Отдых на термальных источниках за 11 дней
Начало: Г. Краснодар
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Начало: Г. Краснодар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
