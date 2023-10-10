Мультиактивный отдых в горах Адыгеи
Там Вы попробуете самые интересные виды активного отдыха: искупаетесь в геотермальных источниках, отправитесь на крутой сплав, посетите уникальные природные объекты, в том числе пещеры и скальные ущелья.
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Прибытие в поселок Каменномостский. Геотермальные источники
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке "Важно знать".
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со все ми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Сплав по реке Белая. Конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Несложный сплав по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).
Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образуют потоки колоссальной силы.
14:00 Вкусный обед.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
Конная прогулка по урочищу Мишоко Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).
- Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк.
19.00 Ужин.
Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).
Посещение необорудованных пещер со сталактитами и сталагмитами.
На обратном пути можем заехать в оборудованную пещеру «Большая Азишская» (билет оплачивается самостоятельно).
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.
Пешеходная экскурсия.
9:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.
Посещение пещер.
Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).
Спуск к старинному даховскому мосту.
19:00 Ужин.
Отъезд домой
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает двухместное или трехместное размещение в номерах категории стандарт или улучшенный в гостевом доме, турбазе или в гостинице со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-х, 3-хместных номерах, руб:
|Место размещения
|Стоимость
Гостевой дом “У горы”.
Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами
|26 000
Гостиница “Графство Хаджох”. Улучшенный номер.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|22 000
Гостиница “Графство Хаджох”. Стандарт.
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|21 000
Гостиница "Графство Хаджох. Хостел".
Общий санузел и душ
|16 000
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная).
Гостиница «Графство Хаджох»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа гидов, в соответствии с программой тура
- Все трансферы по программе тура
- Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Обратный трансфер
- Билеты на экскурсионные объекты: оборудованная пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
- Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 500 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб
- Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени:35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб. 3 часа - 2500 руб. 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Билет на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Сплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары, на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- для удобства можете захватить треккинговые палки.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 12:40.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
- Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16:18.
Обратный трансфер в воскресенье:
- Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 6:30-7:00.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в г. Армавир — 500 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка":
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
Обед: первое блюдо (борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник), второе блюдо мясо и гарнир (пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу), салат, чай, кофе, компот;
Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спуск со скалы, так же невероятное приключение, особенно если вы делаете это в первый раз. Посещение плато Лаго-Наки и пещеры Азишская все это также интересно и увлекательно.
Гиды Любовь, их там две, если не ошибаюсь, очень интересно рассказывают как на экскурсиях, так и на Вечере Адыгеии. Гид Юрий тоже может интересно рассказывать, но из него нужно все время вытягивать информацию, немного пресноват.
Теперь о размещении. Т. к. тур покупал за неделю до начала, то выбора куда заселяться не было совсем, по этому согласился на гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). Внешний вид привлекательный, деревянный сруб и все такое, бассейн с подогревом на территории - это однозначные плюсы. Но есть и негативные моменты и связанны они с питанием. Порции довольно таки маленькие, а если учесть физические нагрузки по программе тура, то это самое то место, если вы хотите сбросить лишние килограммы. На третий день тура, когда предполагалось, что мы весь день будем на экскурсиях: завтрак - яичница с сосиской и чай с печеньем, на обед "ланч-бокс" - мини шаурма с курицей и костями, яблоко и огурец. На ужин, заявленный в программке как "Ужин шашлыком" - 3 кусочка мяса грамм по 50 от силы и одна картошка порезанная соломкой, компот. По заверениям людей примерно той же программы, что и у меня но проживающих в других гостевых домах, их там перекармливали, и ланч-боксы были значительно существеннее. В общем, если вы не собираетесь худеть или терять сознание от голода во время тура, то НЕ рекомендую гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). По поводу чистоты, за все время пребывания (5 дней) уборку в номере не проводили, белье не меняли. Перила на лестницах пыльные и грязные. Не сразу, но через какое-то время заметили жуков (см. фото), они были везде, как тараканы в студенческой общаге. Хотя они вроде и безопасны для человека, но со стороны администрации можно было бы и предупредить заранее о таких соседях. Отношение персонала ниже среднего, вечно не довольные лица.
Подводя итог: туром и отдыхом в Адыгее я очень доволен, есть незначительные моменты, но они скорее относятся к конкретному месту пребывания, а не к самой Республике Адыгея. И повторюсь гостевой дом "У горы" (он же "Любава+") к проживанию НЕ рекомендую!!!
Информация актуальна на 10-14 мая 2023 г.
Отличное распределение по времени и маршрутам
Гиды доброжелательны и хорошо ориентируются в своих сферах специализации
При заселении ни в коем случае не выбирайте отель Любава или у горы
Наличие бассейна не гарантирует хорошего отдыха поскольку выезжать на тур в 9 а возвращаться в 21 час
Программа максимально плотная и покупаться в бассейне отеля времени не будет
Зато питание в этом отеле максимально аскетичное и неразнообразное порции мелкие готовка некачественная
Также в сезоне 2023 этот отель облюбовали Мраморные клопы которые при отсутствии растений могут и кусают людей, а также доставляют определенный дискомфорт при контакте с ними
Уборка в номерах не производится на протяжении всего времени проживания
Кулеров с водой нет, горячая вода расход экономный
Постирать вещи или просушить негде