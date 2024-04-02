Программа тура по дням
Прибытие
11:00–12:00 Встреча ж/д Краснодар-1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:30–16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00–20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Ужин.
Хаджохская теснина, дикий пляж и водопады Руфабго. Праздничный ужин
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Входной билет от 600 руб., детский от 7 до 13 лет 400 руб.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Дикий пляж впечатлят даже бывалого туриста. Расположен в ущелье Руфабго. Скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северо-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 12 км. На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.
14:00 Обедна маршруте.
Посещение четырех водопадов Руфабго за доп. плату от 600 руб.
19:00 Праздничный ужин, знакомство.
Конная прогулка по желанию. Сплав по горной реке
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка. Стоимость от 2 000 руб.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезде спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых площадках с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на сплав по реке Белая.
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды! На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж. На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском.
Экстрим-парк Мишоко. Пеший маршрут к скале Чёртов палец
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на экскурсию. Вэкстрим-парке Мишоко нам выдадут снаряжение для перелета по троллею на другую сторону ущелья.
После чего мы пройдем около 10 км в сторонуЧертового пальца. С этой скалы открывается шикарная панорама гор Адыгеи. Как на ладони видны: передовой хребет и его самые знаменитые вершины Большой и Малый Тхач, горы Главного Кавказского хребта.
Отлично видно величественное Лагонакское нагорье— плато Лаго-Наки и венчающий его Фишт-Оштенский массив.
Внизу, у слияния рек Белая и Дах, раскинулась станица Даховская, а вдалеке среди лесов виден поселок Усть-Сахрай, откуда начинается маршрут на Сахрайские водопады
14:00 Обед на маршруте.
Посетим гроты и канатную дорогу (канатка за доп. плату).
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Джипинг на Сахрайских водопадах. Частные музеи
09:00 Завтрак.
10:00 Джипинг на Сахрайских водопадах. Маршрут позволит Вам побывать на одном из малодоступных водопадов у Лагонакского нагорья.
Продолжительность маршрута около четырех часов.
Вы посетите две котловины, каньон реки Сахрай и три водопада — Раскол, Девичьи косы и Манькин шум, в кристальных водах которых Вам наверняка захочется искупаться.
14:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней». Билеты от 300 руб.
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис, услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Плато Лаго-Наки
08:00 Завтрак.
09:30 Выезд на горное плато Лаго-Накина Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Плато Лаго-Наки, известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Возможно покататься на санках, снегоходах, лыжах. На плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры — входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Вход от 800 руб., детский от 7 до 14 лет 500 руб.
15:00 Обед.
16:00 Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином с национальной кухней.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
При выезде на мастер-класс возьмите с собой купальники и плавки!
Посёлок Гузерипль, дольмен. Дегустация домашних вин
08:00 Завтрак.
09:30 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, пос. Хамышки.
Вам удастся увидеть один из сохранившихсядольменов, посетить интерактивный музей заповедника (вход от 300 руб. взр., 150 руб. детский) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин/гастрономическая дегустация от Шато ПО и Хамышинские дачи.
Что включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе медовый эль /медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон; текила из венесуэльской агавы.
Дижестив (после всего): наливки вишневая, кизил, черная смородина, ореховый ликер начино.
Дегустация мясной продукции (сыровяленые изделия от 8 месяцев): коппа (свиная шея), ломо (карбонат свиной). Хамон свиной 3 года, хамон бараний 2 года.
19:00 Праздничный ужин с представителем адыгской культуры. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-, 3-местное размещение
|75 000
|доплата за 1-местное размещение
|20 000
- 5% скидка пенсионерам;
- 10% скидка детям;
- дети до 3 лет бесплатно.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м.
Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном.
В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
- в 2-местном номере 2 раздельные кровати (можно объединить);
- в 3-местном номере 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка);
- 3 номера «VIP»: 3-местное размещение — кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются.
БО «Горная Слобода»
Находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки.
В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха находится известная скала Чёртов палец, старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание, включая: праздничный ужин с представителем адыгской культурыобед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни
- Праздничный ужин с представителем адыгской культуры
- Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии
- Спортивная страховка
- Троллей в экстрим-парке Мишоко
- Рафтинг
- Джипинг
- Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином (национальная кухня)
- Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин
- Посещение термальных источников по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 20 000 руб
- Туристические объекты: Хаджохская теснина - от 600 руб., детский от 7 до 13 лет 400 руб. пещера Азишская - от 800 руб., детский от 7 до 14 лет 500 руб. билеты в музеи - от 300 руб. Гузерипль - от 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийводопады Руфабго - от 600 руб
- Хаджохская теснина - от 600 руб., детский от 7 до 13 лет 400 руб
- Пещера Азишская - от 800 руб., детский от 7 до 14 лет 500 руб
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Гузерипль - от 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы по желанию - от 400 руб. взрослый, дети от 6-13 до лет и пенсионеры 200 руб
- Канатная дорога
- Индивидуальный трансфер, цены Яндекс Такси: аэропорт Мин. Воды - 4 человека и меньше 10 000 руб., 5 человек 12 000 руб. аэропорт Ставрополь - 4 человека и меньше 10 000 руб., 5 человек 13 000 руб. ж/д Краснодар - 4 человека 6 000 руб., 5 человек 8 000 руб. ж/д Майкоп - 4 человека и меньше 3 000 руб., 6 человек 5 000 руб
- Аэропорт Мин. Воды - 4 человека и меньше 10 000 руб., 5 человек 12 000 руб
- Аэропорт Ставрополь - 4 человека и меньше 10 000 руб., 5 человек 13 000 руб
- Ж/д Краснодар - 4 человека 6 000 руб., 5 человек 8 000 руб
- Ж/д Майкоп - 4 человека и меньше 3 000 руб., 6 человек 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом в горах Адыгеи возможны значительные перепады температур, особенно ночью.
Ключевой принцип — многослойность одежды! Идеально, когда один слой отталкивает влагу, а второй защищает от ветра. Одежда должна быть удобной и не сковывать движения.
- Документы: страховой медицинский полис.
- Личная аптечка: обезболивающие.
- Солнцезащитный крем (высокий SPF).
- Средства от укусов насекомых и клещей (репеллент).
- Препараты от расстройства ЖКТ.
- Личные лекарства, которые вы принимаете постоянно.
- Легкая одежда: шорты, футболки, кепка.
- Теплая одежда: комплект термобелья, флисовая кофта, шапка.
- Куртка-ветровка или плащ + дождевик.
- Треккинговые ботинки или кроссовки с ребристой подошвой.
- Купальные принадлежности: купальник/плавки, полотенце, резиновые тапочки.
- Малый рюкзак до 30 л для радиальных выходов.
Правильная экипировка — залог безопасности и комфорта в горах. Если чего-то нет — всегда можно арендовать у нас по демократичным ценам.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии — по предъявлении внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая температура воды в бассейнах?
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.