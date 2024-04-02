2 день

Хаджохская теснина, дикий пляж и водопады Руфабго. Праздничный ужин

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Входной билет от 600 руб., детский от 7 до 13 лет 400 руб.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Дикий пляж впечатлят даже бывалого туриста. Расположен в ущелье Руфабго. Скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северо-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 12 км. На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.

14:00 Обедна маршруте.

Посещение четырех водопадов Руфабго за доп. плату от 600 руб.

19:00 Праздничный ужин, знакомство.

