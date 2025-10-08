Дополним релакс на термах интересными экскурсиями: будем много гулять по горам
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение термальных источников
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1.
12:00-13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.
15:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту.
14:00 Прибытие в объект размещения гостей прибывших из г. Краснодар.
14:30 Поздний обед для гостей прибывших из г. Краснодар.
Обед, приготовленный поварами турбазы, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Посещение термальных источников (2 часа).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
17:30 Выезд с термальных источников.
18:00 Ужин.
15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00-20:30 Прибытие в объект размещения гостей из Минеральных Вод.
21:00 Поздний ужин.
Конная прогулка. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг.
Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.
При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед на базе.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на водопады Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Хаджохская теснина. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой (доп. плата).
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Обед на маршруте (ланч-боксы).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
После экскурсии на плато Лаго-Наки, гости, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь.
Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю — открывается изумительная панорама гор.
Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворящем источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед на базе размещения.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает размещение в базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Б/о Активация
|2-, 3-местное размещение
|50 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-местным размещением и 3 номера с 3-местным размещением.
- в 2-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить);
- в 3-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка);
- 3 номера «VIP»: 3-местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии
- Спортивная страховка
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатнобилеты в музеи - от 300 руб. рафтинг - от 2 000 руб. Гузерипль - от 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийводопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатномонастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Гузерипль - от 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- рюкзак для личных вещей 25-30 л.
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Ограничение по весу – не более 95 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Что нужно для заселения?
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Какие скидки есть в туре?
Скидки:
- для детей до 3х лет — бесплатно, без претензий на услуги;
- скидка детям до 10 лет — 10%;
- пенсионерам — 5%.
В какое время будет трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье в 11:00-12:00.
2. Аэропорт в г. Минеральные Воды:
Каждое воскресенье в 15:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу.
Индивидуальный трансфер (цены ЯндексТакси):
- ж/д Краснодар, 4 человека и меньше — 6 000 руб., 5 человек — 8 000 руб.;
- аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 5 человек — 12 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 5 человек —13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше — 3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Сколько человек будет в заезде?
Мы не ограничиваем количество гостей на дату заезд. Если группа получается большая, то ставим еще одного гида.
На одного гида в среднем 16 гостей.