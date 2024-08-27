6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
28 дек в 10:00
от 33 000₽ за человека
6 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТонких27 августа 2024Наша семья очень довольна организатором нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстро и понятно. Программа тура полностью соответствовала заявленному. Транспорт подавался вовремя. Экскурсоводы, водители, персонал гостиницы вежливые, доброжелательные, откликаются на просьбы. Мы очень довольны и благодарны Большой Стране!
- ННаталья26 августа 2024Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
- ООксана16 января 2024Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
- ППавел16 января 2024Отличный тур!
- ЕЕвгения16 января 2024Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
- ИИрина17 декабря 2023Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествиеОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.
- ЕЕкатеринА28 ноября 2023Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествиеКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)
- ММария22 августа 2023Адыгея. Семейный мультитурПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Адыгея. Семейный мультитурВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ММаксим18 июля 2023Адыгея. Семейный мультитурОрганизатор неплох.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Майкопе в октябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2024 год по теме «6-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь