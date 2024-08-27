Т Тонких Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур Наша семья очень довольна организатором нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстро и понятно. Программа тура полностью соответствовала заявленному. Транспорт подавался вовремя. Экскурсоводы, водители, персонал гостиницы вежливые, доброжелательные, откликаются на просьбы. Мы очень довольны и благодарны Большой Стране!

Н Наталья Новогодние праздники в горах Адыгеи Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!

О Оксана Рождественский тур в Адыгее Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.

П Павел Рождественский тур в Адыгее Отличный тур!

Е Евгения Рождественский тур в Адыгее Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.

И Ирина Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.

Е ЕкатеринА Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)

М Мария Адыгея. Семейный мультитур читать дальше в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне. Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение

В Вдовина Адыгея. Семейный мультитур читать дальше не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов. В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой