Авторские туры на 6 дней в Майкоп

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Майкопе, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
28 дек в 10:00
от 33 000 за человека
Рождественский тур в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тонких
    27 августа 2024
    Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
    Наша семья очень довольна организатором нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстро и понятно. Программа тура полностью соответствовала заявленному. Транспорт подавался вовремя. Экскурсоводы, водители, персонал гостиницы вежливые, доброжелательные, откликаются на просьбы. Мы очень довольны и благодарны Большой Стране!
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
    Все продумано до мелочей. Оценка за работу - отлично!
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему
  • П
    Павел
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Отличный тур!
  • Е
    Евгения
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. БольшоеТур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое
  • И
    Ирина
    17 декабря 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.
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  • Е
    ЕкатеринА
    28 ноября 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)
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  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Адыгея. Семейный мультитур
    Организатор неплох.

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Майкопе в октябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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