Дегустации на экскурсиях в Малоярославеце – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Малоярославеце, цены от 2880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:»
24 фев в 12:00
25 фев в 12:00
2880 ₽ за человека
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
Пешая
3 часа
-
15%
11 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Безлимитная дегустация из танков»
2890 ₽3400 ₽ за человека
Пивоварня GRENADER: Групповая экскурсия с дегустацией
Пешая
3.5 часа
-
20%
Индивидуальная
Пивоварня GRENADER: Групповая экскурсия с дегустацией
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
«Отличное дополнение к вашей экскурсии и дегустации пива — это ассорти закусок: мясные и колбасные нарезки, сырная тарелка, мед, фрукты, снеки»
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
2880 ₽3600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 декабря 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Были на экскурсии по пивоварне 27 декабря. Это было очень здорово! И муж, и я были в полном восторге! Нам
    читать дальше

    рассказали и показали весь процесс приготовления пива. Мы продегустировали много разных сортов. Три часа на экскурсии пролетели просто незаметно. Обязательно вернемся еще с друзьями. Всем рекомендуем! 👍

  • М
    Матвей
    9 декабря 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Всем привет! Про такие экскурсии нужно рассказывать на каждом углу! Александр - директор, пивовар, гид, рассказчик, стендапер. С его харизмой и умением выступать перед аудиторией нужно идти в стендап. Приезжайте сюда обязательно. Увидите, какие должны быть экскурсии по пивоварне!
  • С
    Сергей
    9 декабря 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    То самое чувство, когда хочется рассказать. Друзья, ну тут все круто и интересно. Александр - крутой пивовар и крутой рассказчик.
    читать дальше

    Сама пивоварня старейшая крафтовая пивоварня. Экскурсия делится на несколько частей: история битвы 1812 года за Малоярославец, технология пивоварения, личное отношение к пивоварению Александра, дегустация (15 сортов попробовали). Александр - бесподобнейший гид. Тут было ощущение, что ты пришел не на экскурсию, а к доброму другу, который встретил, обнял, рассказал, напоил и снова напоил. Я однозначно рекомендую, приезжайте сюда и не сомневайтесь, такой экскурсии вы еще не видели.

  • А
    Анна
    9 декабря 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Всем здравствуйте! Была на Гренадере уже второй раз, но уже с друзьями. Пишу один отзыв от всей нашей компании.
    Александру за
    читать дальше

    всю экскурсию ставим 5 с 5 плюсами: за выступление, за харизму и любовь к пивоварению. И конечно же 5 с 5 плюсами за дегустацию.
    Что вас тут ждет. Во-первых, дегустация. Ею вас встречают и ею же вас провожают. Не жадничают совсем. Во-вторых, исторяи войны 1812 года у Малоярославца. Интересно. В-третьих, рассказ про пивоварение и из чего состоит. Солод можно попробовать - похож на сладкие семечки. В-четвертых, это путешествие по самому заводу, мимо блестящих танков, из которых мы пили пиво. У каждого танка рассказывается своя история или анекдоты. Мы пробыли на заводе четыре с половиной часа, но время пролетело очень незаметно.
    Александр, спасибо за ваш труд! Ваша экскурсия - просто огонь!

  • А
    Алексей
    1 декабря 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Экскурсия просто супер! Все ее части на 5+ баллов: и история про Малоярославец в 1812 году, и про пивоварение, и
    читать дальше

    про путешествия «в поисках своего пива», и анекдоты. И сама дегустация. Я, честно говоря, думал, что экскурсия будет такой же как и везде: коротко, емко, быстро, без оглядки, скучно. Но тут все не то и не так. Хочешь задать вопрос – задавай. Хочешь рассказать свою историю – рассказывай. Но скорее от избытка чувств. Потому что ты попадаешь не на экскурсию по заводу, а как-будто к старому знакомому, которого давно не видел, и вот он тебе рассказывает все, что вы вместе пропустили за это время.
    Ну и вообще, знаете, уютно тут все так, по домашнему.
    Да, дегустация. Она идет в течение всей экскурсии. Ты начинаешь с приветственных бокалов за столом, а заканчиваешь самым ароматным, но самым горьким, стоя в цеху у танкеров. К посещению всем любителям вкусного пива обязательно!

  • Т
    Татьяна
    28 ноября 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Доброго дня! Выражаю благодарность команде" Спутник" за организацию экскурсии на пивоварню" Гренадер" в городе воинской славы Малоярославец! Рекомендую обращаться в"
    читать дальше

    Спутник"! Очень внимательное отношение, быстрая подборка экскурсий, оформление, рассылки с предложениями и скидками!
    Сегодня хочу рассказать об экскурсии на пивоварню" Гренадер" в Малоярославце! Семейные пары из Москвы, 6 человек, запланировали путешествие в город воинской славы Малоярославец, посетили все достопримечательные места, вечером продолжили свое путешествие на пивоварне" Гренадер". Решили увлекательно провести время и нам это удалось! Радушный прием Александра Щеглова, в помещении чисто, светло, красиво, приятно! Процессы приготовления пива и дегустация не оставили равнодушными никого из нашей дружной группы! Спасибо пивоварне за бонус:заселение в гостиницу" Форест" с 10 процентной скидкой по кодовому слову" Я на пивоварню"!
    Рекомендуем в выходные и праздничные дни организовать для себя любимых такой тур!

  • В
    Варвара
    28 ноября 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Ух! Просто поражена таким уровнем! Экскурсия и пивоварня, а еще и пиво, всему по 5+. Хотите очень классно провести свое
    читать дальше

    свободное время, приезжайте, как говорит Александр, в гости на эту пивоварню. 4 часа, в течение которых Александр ни на минуту не отпускает вашего внимания. Начали с истории Малоярославца: доступно, интересно, увлекательно - про войну 1812 года и сражение за город. Это очень правильно, что экскурсия не только про пиво, но и про историю того места, где находится пивоварня. Потом взахлеб про мир, как называет Александр - мультивселенную пивоварения. И вот уже вы в цеху - сердце пивоварни Гренадер. Все чисто, светло, аккуратно, ни чем не пахнет. Ничем не пахнет до тех пор, пока вы не начинаете пить пиво из больших бочек (ЦТК). А каждое пиво пахнет по разному: бананы (!!!), елка, грейпфрут, кофе, лайм … Не считала количество, но кажется, что попробовала видов больше 10. Да, еще есть фруктовые виды - малиновое (особенно!!!), вишневое и смородиновое. Я столько никогда не пробовала:)
    Через 4 часа радостная и набравшаяся эмойций и энерегетики от Александра, ушла в отель. Ушла! Отель рядом. Это очень хорошая локация - отель и пивоварня))))))
    Всем рекомендую эту экскурсию. Тут действительно - не столько экскурсия, хотя и она тоже, сколько очень хорошее времяпрепровождение с гостеприимным, добрым, веселым и внимательным к тебе хозяином пивоварни, Александром.

  • М
    Максим
    20 ноября 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Побывал на эскурсии у Александра, на удивление, был один, но экскурсию мне все равно провели. 4,5 часа… скажу честно, пролетело
    читать дальше

    это время незаметно. Даже не заметил как. Познакомились, Саша сразу начал рассказывать истории о пивоварни, самом Малоярославце, параллельно пьем пиво, болтаем. . в общем не зря его называют харизматичным. Энергия бешеная.
    По пиву: пить можно столько, сколько вместится, но эта экскурсия далеко не «попойка». Ты именно наслаждаешься вкусном афигительного крафтового пива под афигительные, смешные, и жизненные рассказы, сновно становясь с Сашей лучшими друзьями. Чувствуется, что эскурсии он проводит душой, что безумно приятно.
    В общем решил, что с удовольствием позову товарищей, и покажу им какими должны быть экскурсии!)

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Были 30 августа, экскурсия очень понравилась. Побывали как в гостях у друга. Александр очень интересно рассказывает про историю 1812 года
    читать дальше

    и конечно же про пивоварение, приправляя все это юмором и анекдотами. Пиво на любой вкус и сколько хочешь. На закуску снеки. Мы с собой еще закуски привезли, так как не думали, что Александр и это предусмотрел. Можно купить пива домой, что мы и сделали. Александр еще и подарками одарил. Экскурсию однозначно рекомендую всем ценителям, любителям и просто желающим развеяться на выходные.

  • А
    Александр
    19 августа 2025
    Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
    Александр провел интереснейшую экскурсию по пивоварне, объяснив технологический процесс пивоварения с дегустацией разных сортов пива, без ограничений! Спасибо!!!

