свободное время, приезжайте, как говорит Александр, в гости на эту пивоварню. 4 часа, в течение которых Александр ни на минуту не отпускает вашего внимания. Начали с истории Малоярославца: доступно, интересно, увлекательно - про войну 1812 года и сражение за город. Это очень правильно, что экскурсия не только про пиво, но и про историю того места, где находится пивоварня. Потом взахлеб про мир, как называет Александр - мультивселенную пивоварения. И вот уже вы в цеху - сердце пивоварни Гренадер. Все чисто, светло, аккуратно, ни чем не пахнет. Ничем не пахнет до тех пор, пока вы не начинаете пить пиво из больших бочек (ЦТК). А каждое пиво пахнет по разному: бананы (!!!), елка, грейпфрут, кофе, лайм … Не считала количество, но кажется, что попробовала видов больше 10. Да, еще есть фруктовые виды - малиновое (особенно!!!), вишневое и смородиновое. Я столько никогда не пробовала:)

Через 4 часа радостная и набравшаяся эмойций и энерегетики от Александра, ушла в отель. Ушла! Отель рядом. Это очень хорошая локация - отель и пивоварня))))))

Всем рекомендую эту экскурсию. Тут действительно - не столько экскурсия, хотя и она тоже, сколько очень хорошее времяпрепровождение с гостеприимным, добрым, веселым и внимательным к тебе хозяином пивоварни, Александром.