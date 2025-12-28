Индивидуальная
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:»
24 фев в 12:00
25 фев в 12:00
2880 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 25 чел.
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Безлимитная дегустация из танков»
2890 ₽
3400 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Пивоварня GRENADER: Групповая экскурсия с дегустацией
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
«Отличное дополнение к вашей экскурсии и дегустации пива — это ассорти закусок: мясные и колбасные нарезки, сырная тарелка, мед, фрукты, снеки»
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
2880 ₽
3600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 декабря 2025Были на экскурсии по пивоварне 27 декабря. Это было очень здорово! И муж, и я были в полном восторге! Нам
- ММатвей9 декабря 2025Всем привет! Про такие экскурсии нужно рассказывать на каждом углу! Александр - директор, пивовар, гид, рассказчик, стендапер. С его харизмой и умением выступать перед аудиторией нужно идти в стендап. Приезжайте сюда обязательно. Увидите, какие должны быть экскурсии по пивоварне!
- ССергей9 декабря 2025То самое чувство, когда хочется рассказать. Друзья, ну тут все круто и интересно. Александр - крутой пивовар и крутой рассказчик.
- ААнна9 декабря 2025Всем здравствуйте! Была на Гренадере уже второй раз, но уже с друзьями. Пишу один отзыв от всей нашей компании.
Александру за
- ААлексей1 декабря 2025Экскурсия просто супер! Все ее части на 5+ баллов: и история про Малоярославец в 1812 году, и про пивоварение, и
- ТТатьяна28 ноября 2025Доброго дня! Выражаю благодарность команде" Спутник" за организацию экскурсии на пивоварню" Гренадер" в городе воинской славы Малоярославец! Рекомендую обращаться в"
- ВВарвара28 ноября 2025Ух! Просто поражена таким уровнем! Экскурсия и пивоварня, а еще и пиво, всему по 5+. Хотите очень классно провести свое
- ММаксим20 ноября 2025Побывал на эскурсии у Александра, на удивление, был один, но экскурсию мне все равно провели. 4,5 часа… скажу честно, пролетело
- ТТатьяна4 сентября 2025Были 30 августа, экскурсия очень понравилась. Побывали как в гостях у друга. Александр очень интересно рассказывает про историю 1812 года
- ААлександр19 августа 2025Александр провел интереснейшую экскурсию по пивоварне, объяснив технологический процесс пивоварения с дегустацией разных сортов пива, без ограничений! Спасибо!!!
