Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Узнать, как небольшой город стал сценой большой истории
Начало: В районе Черноостровского монастыря
«Дополнительно оплачиваюется обед в трапезной — 300 ₽ с чел»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:»
Завтра в 12:00
20 янв в 12:00
2900 ₽ за человека
Пивоварня Grenader Brewery: Групповая интересная экскурсия
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Безлимитная дегустация из танков»
2550 ₽
3000 ₽ за человека
Это реально лучшая экскурсия по пивоварне, где я когда-либо был. Стоит всех своих денег. И даже стоит того, чтобы сорваться
Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении
Ирина
Очень интересное, содержательное путешествие с Юлией по Малоярославцу! Познакомились с городом, его богатой историей. Большое впечатление произвел Черноостровский монастырь, намоленное светлое место. Гид квалифицированный, знающий, увлеченный человек. Искренне рекомендую всем Юлию в качестве экскурсовода по этому замечательному городу))
Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге.
Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в январе 2026
Сейчас в Малоярославеце в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2550 до 5350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Малоярославеца, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026