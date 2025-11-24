читать дальше

из Москвы в Малоярославец.

Александр - душевнейший экскурсовод, пивовар и просто человек, который искренне болеет душой за свой завод и живет им. Тут тебе и про славную военную историю Малоярославца, и про пивоварение, и про самого Александра и его путь, и про само пиво, которого было что-то сортов 12. Четыре часа - как один миг.

Это абсолютно точно и однозначно рекомендовано к посещению. Думается, с компанией сюда вернусь.

Александру спасибо за экскурсию.