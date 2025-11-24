Мои заказы

Гастрономические экскурсии Малоярославеца

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Малоярославеце, цены от 2550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Узнать, как небольшой город стал сценой большой истории
Начало: В районе Черноостровского монастыря
«Дополнительно оплачиваюется обед в трапезной — 300 ₽ с чел»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:»
Завтра в 12:00
20 янв в 12:00
2900 ₽ за человека
Пивоварня Grenader Brewery: Групповая интересная экскурсия
Пешая
3 часа
-
15%
11 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Пивоварня Grenader Brewery: Групповая интересная экскурсия
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Безлимитная дегустация из танков»
2550 ₽3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 ноября 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Это реально лучшая экскурсия по пивоварне, где я когда-либо был. Стоит всех своих денег. И даже стоит того, чтобы сорваться
    читать дальше

    из Москвы в Малоярославец.
    Александр - душевнейший экскурсовод, пивовар и просто человек, который искренне болеет душой за свой завод и живет им. Тут тебе и про славную военную историю Малоярославца, и про пивоварение, и про самого Александра и его путь, и про само пиво, которого было что-то сортов 12. Четыре часа - как один миг.
    Это абсолютно точно и однозначно рекомендовано к посещению. Думается, с компанией сюда вернусь.
    Александру спасибо за экскурсию.

    Это реально лучшая экскурсия по пивоварне, где я когда-либо был. Стоит всех своих денег. И даже стоит того, чтобы сорваться из Москвы в Малоярославец
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении, а так
    читать дальше

    же историю сражения в г. Малоярославце. Александр замечательный экскурсовод, знающий производство и весёлый мужчина, весь вечер рассказывал нам анекдоты. Обязательно приезжайте, рядом хорошая гостиница, очень удобно.

  • И
    Ирина
    26 сентября 2025
    Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
    Ирина
    Очень интересное, содержательное путешествие с Юлией по Малоярославцу! Познакомились с городом, его богатой историей. Большое впечатление произвел Черноостровский монастырь, намоленное светлое место. Гид квалифицированный, знающий, увлеченный человек. Искренне рекомендую всем Юлию в качестве экскурсовода по этому замечательному городу))
  • А
    Алекскй
    25 июля 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
    читать дальше

    пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор, попробовав с десяток разных сортов пива прямо из варочных котлов. Кто к пиво равнодушен, тот значительно расширит кругозор и откроет для себя, что пиво не только напиток, но своя философия, которая спасла Европу в средние века в период эпидемий, помогла построить египетские пирамиды и т. д. Пиво вкусное и разное, радушный хозяин, стерильная чистота, советую посетить.

