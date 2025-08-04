С Самохина Малоярославец: увидеть и полюбить Дата посещения: 3 августа 2025 читать дальше лет и 3 часа гуляния были на одном дыхании. Ни на минуту не возникло мысли,что устали,либо скучно. Сразу видно человек любит и увлечен своим делом и умеет это делать с душой. Всем рекомендую! Часто ходим на экскурсии,но так чтобы ребенок с таким увлечением слушала🤗Огромное спасибо,Юличка. Хочу ещё отметить отзывчивость ее как человека. Нам не понравилось наше жилье которое мы сняли. Юличка,помогла найти хорошее место,быстро договорилась,отвела заселиться,потратила свое время и только затем начала вести экскурсию. . Огромное спасибо за доброе сердце,интересную экскурсию. Остались самые приятные впечатления от города. Были на экскурсии по г.Малоярославец 04.08.2025г остались в полном восторге. Юля,потрясающих экскурсовод,моя дочь бесконечно говорила какой прекрасный Юля человек. Ребенку,8

С Сергей Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.

Д Дарья Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Очень-очень понравилось. 2 взрослых+ребенок 8 лет. Интересно было всем. Спасибо!

В Вера Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности 7 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.

И Ирина Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники Ирина

Очень интересное, содержательное путешествие с Юлией по Малоярославцу! Познакомились с городом, его богатой историей. Большое впечатление произвел Черноостровский монастырь, намоленное светлое место. Гид квалифицированный, знающий, увлеченный человек. Искренне рекомендую всем Юлию в качестве экскурсовода по этому замечательному городу))

Г Галина Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.

Л Людмила Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности читать дальше полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в разные эпохи и исторические события! На диораму решающей битвы 1812 года мы попали только после экскурсии, но для нас это было даже лучше, потому что перспектива, с которой писали диораму, на тот момент уже была нам знакома во время экскурсии, и диорама была воспринята как вживую. В повествовании Екатерины все события буквально оживают! Очень рекомендуем данного экскурсовода!!! Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали

И Инна Малоярославец: увидеть и полюбить Юля прекрасный гид! Учла все наши запросы и пожелания! Было очень интересно окунуться в историю вместе с Юлей! Однозначно всем рекомендую!

Ю Юлия Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!

Ш Шевелева Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия читать дальше того, Юлия приятный и деликатный человек, с которым даже просто общаться доставляет удовольствие! Два с половиной часа пролетели незаметно! Экскурсию однозначно рекомендую! Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Малоярославцу!! Юлия отличный эрудированный гид, подача материала прекрасная, маршрут экскурсии построен очень хорошо! Кроме

В Владимир Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Интересное путешествие в историю небольшого русского городка, ставшего стеной на пути евроварварваров, его православными реликвиями и людьми, жизнь которых связана с этим городом.

Благодарим нашего обонятельного гида Юлию за правильную русскую речь, знания и прекрасно проведенную экскурсию.

А Александр Малоярославец: увидеть и полюбить читать дальше городе. Не сожалеем, что так решили. Экскурсовод Катерина провела очень интересную и познавательную экскурсию по городу. Малоярославец раскрылся и очень нам понравился. Это город военной славы нашей России. Очень много памятников защитникам города и страны. Памятники, храмы ухожены, как и парки. Узнали прошлое города и настоящее. Узнали про знаменитых горожан, которые не жалели себя в борьбе с захватчики. Рекомендую Катерину как знающего и любящего гида своего города. Доброго дня! В Малоярославце всегда были проездом, ездили на дачу к родственникам. Решили отметить 48 летние совместной жизни в этом

А Александра Малоярославец: увидеть и полюбить читать дальше рекомендации по кофейне во время экскурсии и за пивоварню. Нам понравилось! Отдельное спасибо за рекомендации по смотровым площадкам. Желаем творческих успехов! Очень понравилась экскурсия по Малоярославцу! Маршрут продуманный, рассказ интересный. Посмотрели диораму «Сражение при Малоярославце». Также купили сувениры. Спасибо Юлии за

Е Екатерина Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Спасибо огромное Юлии за такую замечательную экскурсию. Мы узнали много нового о городе, прошлись по всем знаковым местам. Экскурсия была познавательна и интересна. Провели время с удовольствием и пользой!

Т Татьяна Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Если можно было бы поставить 10 баллов, мы бы их поставили. Замечательный экскурсовод Юлия!

О Оксана Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности читать дальше никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации. Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид

E Elena Малоярославец: увидеть и полюбить Юлия прекрасный и интересный гид. Не испугалась дождливой погоды, провела нам восхитительную экскурсию по Малоярославцу, однозначно рекомендуем ее. Матриал подан в очень увлекательной форме, на все вопросы Юля знает ответы. Очень глубокие знания, действительно специалист своего дела! Благодарим!

С Сергей Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!

Рекомендуем.

А Андрей Малоярославец: увидеть и полюбить Содержательная и познавательная экскурсия. Спасибо!