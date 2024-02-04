Малоярославец: увидеть и полюбить
Групповая экскурсия в Малоярославеце

Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Тихий и уютный Малоярославец — город-памятник, где буквально на каждом шагу вам встретятся артефакты истории. Вы увидите знаковые мемориалы и раскроете их тесную связь с военной историей нашей Родины.

Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец: увидеть и полюбить
Ближайшие даты:
20
фев
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фев
22
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29
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Итак, вы в Малоярославце — маленьком городе с большой историей. Давайте погуляем по нему и представим себя пассажирами машины времени. События нескольких эпох, малоизвестные детали сражений и неожиданные факты о городе — об этом и многом другом пойдёт речь на нашей пешеходной экскурсии. Я расскажу:

  • почему символом Малоярославца стал бурый мишка и что он держит в лапах
  • где в городе прячутся львы
  • что делал Гоголь на главной городской площади
  • какой памятник привезли в Малоярославец речным путём
  • что связывает город с Антарктидой и гренадёрами
  • сколько вообще Малоярославцев на нашей планете

Перечень достопримечательностей

  • Черноостровский монастырь — место уединения и силы
  • Городище вятичей и панорамный вид на «Чёрный остров»
  • Успенский собор с уникальными титановыми куполами
  • Памятник Владимиру Храброму — основателю Малоярославца
  • Мемориал, посвящённый героям Отечественной войны 1812 года
  • Здание присутственных мест
  • Почтовая станция 19 века.
  • Памятник полковому священнику — Василию Васильковскому
  • Курган Славы и скульптурная композиция «Родина-Мать»
  • Выставка военной техники под открытым небом.
  • Памятники Жукову и Кутузову
  • Часовня-музей 1812 года

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ЗАГСа
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4 фев 2024
Хотим выразить большую благодарность экскурсоводу Юлии за проведённую экскурсию по городу Малоярославец. Пунктуально и приветливо нас встретила,рассказала много интересных исторических фактов и провела нас по большей части значимых исторических мест города. Программа составлены очень интересно,насыщенно,но не перегружено. Плюс,спасибо за понимание некоторых человеческих моментов,когда очень хотелось перекусить,отвела нас в прекрасное заведение с демократичными ценами и вкусной кухней. Также,отдельное спасибо за музей 1812 года,там был очень приятный экскурсовод,видно,что человек владеет знаниями по истории и в тоже время умеет донести их до слушателя. Сам интересуется историческими фактами и постоянно развивается в этом направлении. И,конечно,же очень впечатлил музей СССР,уникальное место,в котором можно находиться весь день и всё равно останется что-то,что ты ещё не посмотрел. Спасибо Юлии за такую интересную программу.
Наталья
4 фев 2024
Прекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. Отдельное спасибо Юле за организацию экскурсии в Музее 1812 года и Музее назад в СССР. Очень понравилось. Душевный приём. Обязательно приедем на экскурсию вместе с внуками, но уже летом!
Прекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. ОтдельноеПрекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. ОтдельноеПрекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. ОтдельноеПрекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. Отдельное

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