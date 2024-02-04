Тихий и уютный Малоярославец — город-памятник, где буквально на каждом шагу вам встретятся артефакты истории. Вы увидите знаковые мемориалы и раскроете их тесную связь с военной историей нашей Родины. Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.

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Описание

Что вас ожидает

Итак, вы в Малоярославце — маленьком городе с большой историей. Давайте погуляем по нему и представим себя пассажирами машины времени. События нескольких эпох, малоизвестные детали сражений и неожиданные факты о городе — об этом и многом другом пойдёт речь на нашей пешеходной экскурсии. Я расскажу:

почему символом Малоярославца стал бурый мишка и что он держит в лапах

где в городе прячутся львы

что делал Гоголь на главной городской площади

какой памятник привезли в Малоярославец речным путём

что связывает город с Антарктидой и гренадёрами

сколько вообще Малоярославцев на нашей планете

Перечень достопримечательностей

Черноостровский монастырь — место уединения и силы

Городище вятичей и панорамный вид на «Чёрный остров»

Успенский собор с уникальными титановыми куполами

Памятник Владимиру Храброму — основателю Малоярославца

Мемориал, посвящённый героям Отечественной войны 1812 года

Здание присутственных мест

Почтовая станция 19 века.

Памятник полковому священнику — Василию Васильковскому

Курган Славы и скульптурная композиция «Родина-Мать»

Выставка военной техники под открытым небом.

Памятники Жукову и Кутузову

Часовня-музей 1812 года

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.