Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Тихий и уютный Малоярославец — город-памятник, где буквально на каждом шагу вам встретятся артефакты истории. Вы увидите знаковые мемориалы и раскроете их тесную связь с военной историей нашей Родины.
Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.
Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Итак, вы в Малоярославце — маленьком городе с большой историей. Давайте погуляем по нему и представим себя пассажирами машины времени. События нескольких эпох, малоизвестные детали сражений и неожиданные факты о городе — об этом и многом другом пойдёт речь на нашей пешеходной экскурсии. Я расскажу:
- почему символом Малоярославца стал бурый мишка и что он держит в лапах
- где в городе прячутся львы
- что делал Гоголь на главной городской площади
- какой памятник привезли в Малоярославец речным путём
- что связывает город с Антарктидой и гренадёрами
- сколько вообще Малоярославцев на нашей планете
Перечень достопримечательностей
- Черноостровский монастырь — место уединения и силы
- Городище вятичей и панорамный вид на «Чёрный остров»
- Успенский собор с уникальными титановыми куполами
- Памятник Владимиру Храброму — основателю Малоярославца
- Мемориал, посвящённый героям Отечественной войны 1812 года
- Здание присутственных мест
- Почтовая станция 19 века.
- Памятник полковому священнику — Василию Васильковскому
- Курган Славы и скульптурная композиция «Родина-Мать»
- Выставка военной техники под открытым небом.
- Памятники Жукову и Кутузову
- Часовня-музей 1812 года
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ЗАГСа
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 11 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 фев 2024
Хотим выразить большую благодарность экскурсоводу Юлии за проведённую экскурсию по городу Малоярославец. Пунктуально и приветливо нас встретила,рассказала много интересных исторических фактов и провела нас по большей части значимых исторических мест города. Программа составлены очень интересно,насыщенно,но не перегружено. Плюс,спасибо за понимание некоторых человеческих моментов,когда очень хотелось перекусить,отвела нас в прекрасное заведение с демократичными ценами и вкусной кухней. Также,отдельное спасибо за музей 1812 года,там был очень приятный экскурсовод,видно,что человек владеет знаниями по истории и в тоже время умеет донести их до слушателя. Сам интересуется историческими фактами и постоянно развивается в этом направлении. И,конечно,же очень впечатлил музей СССР,уникальное место,в котором можно находиться весь день и всё равно останется что-то,что ты ещё не посмотрел. Спасибо Юлии за такую интересную программу.
Наталья
4 фев 2024
Прекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. Отдельное спасибо Юле за организацию экскурсии в Музее 1812 года и Музее назад в СССР. Очень понравилось. Душевный приём. Обязательно приедем на экскурсию вместе с внуками, но уже летом!
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