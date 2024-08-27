Обзорная экскурсия по Малоярославцу

Познакомьтесь с богатой историей Малоярославца. Узнайте о ключевых событиях и насладитесь архитектурными шедеврами, сохранившимися до наших дней
История Малоярославца охватывает более шести веков. На экскурсии вы увидите сквер 1812 года с мемориальным ансамблем, включая памятник Кутузову. Также посетите Николо-Черноостровский монастырь, который был в центре сражения 1812 года.
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завершение экскурсии - собор Казанской Божьей матери и его колокольня с прекрасными видами на город и реку Лужа. Это путешествие по времени позволит ощутить дух прошлого и оценить красоту сохранившихся памятников
5
2 оценки
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные памятники архитектуры
🗺️ Исторические места сражений
⛪ Посещение древнего монастыря
🔔 Панорамные виды с колокольни
🌳 Прогулка по живописным скверам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и ограниченные часы светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сквер 1812 года
Николо-Черноостровский монастырь
Собор Казанской Божьей матери
Описание экскурсии
История Малоярославца
Малоярославец - город с историей, которая насчитывает более шести столетий. Погружение в атмосферу его богатого прошлого во время экскурсии оставит незабываемые впечатления.
Экскурсия по памятникам архитектуры
Во время прогулки по городу вы сможете осмотреть множество памятников архитектуры, сохранившихся с момента основания до наших дней. Мы посетим сквер 1812 года, где можно будет остановиться у могил воинов, героически павших во время Отечественной войны 1812 года.
Мемориальный ансамбль
На территории сквера расположен мемориальный ансамбль, куда входят:
полевые орудия;
памятник Кутузову;
монумент в виде скалы с крестом на вершине.
Памятники древности
В Малоярославце также сохранились насыпные валы городища вятичей, существовавшего на этом месте в эпоху раннего Средневековья. Рядом с валами вы найдете Николо-Черноостровский монастырь, который сыграл важную роль в сражениях 1812 года. Этот исторический монастырь был основан в XIV столетии.
Казанская Божья матерь и парк
Завершая экскурсию, мы осмотрим собор Казанской Божьей матери и прилегающий к нему парк. Этот храм, выполненный в стиле барокко, был построен на месте деревянной церковушки в 1708 году.
В XIX столетии рядом с собором вознеслась трехъярусная колокольня, с площадки которой открываются потрясающие панорамы на город и реку Лужу.
Важная информация о бронировании
Для бронирования экскурсии в праздничные даты обратите внимание, что потребуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Сквер 1812 года
Памятник Кутузову
Николо-Черноостровский монастырь
Собор Казанской Божьей матери
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Виктория
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K
Khilshat
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