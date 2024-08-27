Обзорная экскурсия по Малоярославцу

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и ограниченные часы светового дня.

История Малоярославца охватывает более шести веков. На экскурсии вы увидите сквер 1812 года с мемориальным ансамблем, включая памятник Кутузову. Также посетите Николо-Черноостровский монастырь, который был в центре сражения 1812 года.

завершение экскурсии - собор Казанской Божьей матери и его колокольня с прекрасными видами на город и реку Лужа. Это путешествие по времени позволит ощутить дух прошлого и оценить красоту сохранившихся памятников

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Малоярославца

Малоярославец - город с историей, которая насчитывает более шести столетий. Погружение в атмосферу его богатого прошлого во время экскурсии оставит незабываемые впечатления.

Экскурсия по памятникам архитектуры

Во время прогулки по городу вы сможете осмотреть множество памятников архитектуры, сохранившихся с момента основания до наших дней. Мы посетим сквер 1812 года, где можно будет остановиться у могил воинов, героически павших во время Отечественной войны 1812 года.

Мемориальный ансамбль

На территории сквера расположен мемориальный ансамбль, куда входят:

полевые орудия;

памятник Кутузову;

монумент в виде скалы с крестом на вершине.

Памятники древности

В Малоярославце также сохранились насыпные валы городища вятичей, существовавшего на этом месте в эпоху раннего Средневековья. Рядом с валами вы найдете Николо-Черноостровский монастырь, который сыграл важную роль в сражениях 1812 года. Этот исторический монастырь был основан в XIV столетии.

Казанская Божья матерь и парк

Завершая экскурсию, мы осмотрим собор Казанской Божьей матери и прилегающий к нему парк. Этот храм, выполненный в стиле барокко, был построен на месте деревянной церковушки в 1708 году.

В XIX столетии рядом с собором вознеслась трехъярусная колокольня, с площадки которой открываются потрясающие панорамы на город и реку Лужу.

Важная информация о бронировании

Для бронирования экскурсии в праздничные даты обратите внимание, что потребуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.