Выбирайте и другие экскурсии в Малоярославце

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  3. Боровск и Малоярославец. Два города — одна история

Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности

Ирина
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Ирина – ваш гид
На высоких берегах в долине рек Протвы и Лужи тесно переплелись судьбы двух уютных городов.

Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время.

Посетите церкви и монастыри, а также заберетесь на городище с дивными видами.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Боровска
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Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история

Что вас ожидает

Общая летопись и достопримечательности подмосковных городов
В обоих городах мы погуляем по историческому центру, посмотрим на главные памятники и полюбуемся лучшими видами.

  • В Боровске начнем на месте древнего городища, затем перенесемся в эпоху, когда он стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и боярыни Морозовой. Пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 вв и богатыми усадьбами — в одной останавливался Наполеон. А о 20 веке поговорим у необычного памятника «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
  • В Малоярославце вы погрузитесь во времена Отечественной войны 1812 года. Пройдете по скверу Памяти и побываете в Николо-Черноостровском монастыре, который оказался в центре кровопролитного сражения за город в октябре 1812 г. Я покажу следы от пуль и ядер на каменных воротах. После мы поднимемся на Городище, где я восстановлю перед вами события тех трагических дней в пойме реки Лужи. Кроме того, маршрут охватит центральную площадь, Монумент Славы и дома 19 века.

Три деревни по пути
Мы проедем село Тимашово, которое в свое время украшали усадебные постройки, и вспомним одного из художников-передвижников. Остановимся в деревне Городня: здесь, в крестьянской избе, находилась ставка Наполеона. Я расскажу об историческом решении, принятом в этих стенах. Вы увидите и другое древнее село, которое оказалось на пути следования французской армии — Уваровск; руины церкви 18 века и усадебного парка.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле или на моем (в этом случае доплата 500 руб. за 1-3 чел). Для групп до 19 чел. я могу арендовать микроавтобус (доплата 6000 руб.).
  • Окончание экскурсии в Боровске
  • Будьте готовы к тому, что подъем на Малоярославецкое городище крутой и продолжительный
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Боровска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.
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