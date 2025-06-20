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Городище вятичей – экскурсии в Малоярославеце

Найдено 3 экскурсии в категории «Городище вятичей» в Малоярославеце, цены от 3990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
6000 ₽ за всё до 40 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Пешая
2.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
Начало: У входа в Сквер 1812 года
1 июл в 13:30
2 июл в 10:30
3990 ₽4200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    20 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Содержательная и познавательная экскурсия. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    11 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Решили с семьей посетить Малоярославец в дни нашего отпуска. Обратились к Юлии за экскурсией. Получили массу позитива, интересная экскурсия, ответы на
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    свои вопросы получили, узнали о новом для нас месте, показали детям историю "вживую". Желаю Юлии и ее команде процветания и расширения в других локациях, городах. Однозначно наша рекомендация.

    Решили с семьей посетить Малоярославец в дни нашего отпуска
  • М
    Мария
    2 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Были всей семьей на экскурсии с Юлией 01.06.2025. Юлия прекрасный экскурсовод, рассказала очень много фактов о городе, показала все знаковые
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    места. Не в одной книге по истории или учебнике даже не сказано ничего из того что рассказала Юлия! Все время экскурсии была очень внимательна и тактична, т. к. мы были с дедушкой и ему было бы сложно ходить в быстром темпе все 2,5 часа. Очень впечатлила диорама войны 1812 года, входной билет 180 рублей, обязательно посетите! Черноостровский женский монастырь теперь одно из самых любимых мест в Малоярославце! Огромное спасибо Юлии!

  • И
    Ирина
    27 февраля 2025
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Большое спасибо Ирине за содержательную и очень интересную экскурсию 23 февраля. Несмотря на мороз, хотелось ещё долго слушать гида. Знающая,
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    тактичная, с чувством юмора она сразу заинтересовала и покорила нас! Обязательно вернёмся в эти места ещё и будем рекомендовать Ирину, как гида своим друзьям!

    Большое спасибо Ирине за содержательную и очень интересную экскурсию 23 февраля. Несмотря на мороз, хотелось ещёБольшое спасибо Ирине за содержательную и очень интересную экскурсию 23 февраля. Несмотря на мороз, хотелось ещёБольшое спасибо Ирине за содержательную и очень интересную экскурсию 23 февраля. Несмотря на мороз, хотелось ещё
  • В
    Валентина
    23 октября 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все наши вопросы. Не первый раз
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    в Боровске и всё равно она нашла чем нас удивить и что показать нового. А Малоярославец с его историей 1812 года для нас был просто открытием. Ещё раз спасибо! За

    Спасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все нашиСпасибо большое Ольге за содержательную, интересную и насыщенную информацию! Очень приятный собеседник, ответила на все наши
  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
    Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничкеОчень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Городище вятичей»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в июне 2025
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