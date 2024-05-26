1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 700₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 350₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- llukolya57@mail.ru26 мая 2024Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!
- ККатерина22 мая 2024Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки
- ООльга17 мая 2024Большое спасибо экскурсоводу Юлии! Ясная речь, хорошая логика изложения. Юлия выделила главное, благодаря ее рассказу мы полюбили этот чудесный город. Большое спасибо!
- ААнастасия11 мая 2024Замечательный гид Юлия! Экскурсия увлекательная и познавательная! Юлия очень легко подавала информацию, слушать было приятно. Спасибо.
- ЕЕлена8 марта 2024Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
- ГГюзель2 марта 2024Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим
- ЕЕлена28 февраля 2024Нам очень понравился и город, и экскурсия с Юлией! Она провела нас по отлично продуманному маршруту и рассказала много интересного
- ННиколай21 февраля 2024Огромное спасибо Юлии! Интересный рассказ, маршрут хорошо составлен, прогулка нам очень понравилась - 2,5 часа пролетели очень быстро. Прекрасный вариант для небольшого однодневного путешествия.
- ЛЛариса8 января 2024Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Летние»
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