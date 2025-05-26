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её коллеги педагоги. От знакомства с городом мы в восхищении! Этого не передать словами… Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали очень много интересных фактов из прошлого и настоящего Малоярославца. Супер!! Было легко и весело, а главное не утомительно. Во время рассказа о событиях октября 1812 года у меня побежали мурашки… Видно на сколько сильно Юлия любит город и делает всё, чтобы влюбить в него каждого. Отдельное спасибо за подсказку, где купить вкусные пирожки, которые мы с большим удовольствием ели всю обратную дорогу, обсуждая экскурсию. Эмоций было много! А какие виды с местных смотровых, в городе много цветов, сирени и чудесные ароматы. Приезжайте!