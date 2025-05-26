Памятник Героям 1812 года – экскурсии в Малоярославеце

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Героям 1812 года» в Малоярославеце, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
Завтра в 08:00
11 июн в 08:30
4000 ₽ за всё до 45 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 6 чел.
По историческому центру Малоярославца
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
По историческому центру Малоярославца
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Начало: У здания кинотеатра
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
от 1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    26 мая 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Это не первая наша экскурсия с Юлией. В этот раз мы выбрали Малоярославец. На экскурсии была я с мамой и
    читать дальше

    её коллеги педагоги. От знакомства с городом мы в восхищении! Этого не передать словами… Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали очень много интересных фактов из прошлого и настоящего Малоярославца. Супер!! Было легко и весело, а главное не утомительно. Во время рассказа о событиях октября 1812 года у меня побежали мурашки… Видно на сколько сильно Юлия любит город и делает всё, чтобы влюбить в него каждого. Отдельное спасибо за подсказку, где купить вкусные пирожки, которые мы с большим удовольствием ели всю обратную дорогу, обсуждая экскурсию. Эмоций было много! А какие виды с местных смотровых, в городе много цветов, сирени и чудесные ароматы. Приезжайте!

    Это не первая наша экскурсия с Юлией. В этот раз мы выбрали Малоярославец. На экскурсии была
  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Были с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? Вот теперь я их всех
    читать дальше

    туда и "пошлю" 😀 и всем, кто не был: обязательно к посещению! Город с богатой историей, множеством памятников, интересных и необычных музеев, чудесных людей, которые очень любят свой город! Спасибо большое нашему экскурсоводу Юлии! Очень интересный познавательный рассказ! Только положительные эмоции! И конечно, рекомендую и экскурсовода и город!!!

    Были с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? ВотБыли с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? ВотБыли с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? ВотБыли с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? Вот
  • А
    Андрей
    14 мая 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия. Рассказ экскурсовода был очень ярок и интересен. Узнали много нового для себя и о городе и о сражении за Малоярославец. Открыли много любопытного.
  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Выражаю благодарность от нашей семьи за познавательную экскурсию, за внимательное и чуткое отношение к нашей группе, за увлекательные и познавательные
    читать дальше

    рассказы о Малоярославце, любовь к родным местам и очень приятное общение! Маршрут подобран очень хорошо, информации много, а благодаря очень интересным и содержательным рассказам Юлии в нашей памяти остались незабываемые воспоминания и впечатления от путешествия! Обязательно вернёмся в эти места ещё и будем рекомендовать Юлию, как гида своим друзьям!

  • М
    Михаил
    13 апреля 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Юлия отличный рассказчик, было легко и приятно. Мы были вдвоём с сыном, задавали много вопросов. С Юлией комфортно и приятно
    читать дальше

    прогуливаться по городу. В конце вечера Юлия посоветовала несколько мест куда можно сходить дополнительно, по нашему запросу. Рекомендую встречи с Юлией!

    Юлия отличный рассказчик, было легко и приятно. Мы были вдвоём с сыном, задавали много вопросов. С
  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
    Спасибо, хорошая интересная экскурсия, у Юлии приятный мелодичный голос, так как маршрут проложен вдоль дороги приходилось часто прислушиваться и не
    читать дальше

    всегда услышать, переспрашивать по 10 раз не удобно. Поэтому рекомендовано конечно экскурсия с микрофоном. Если с микрофоном, то обязательно заказали бы и другие экскурсии с Юлией. Очень приятная женщина.

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Памятник Героям 1812 года»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малоярославеце
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
  2. Малоярославец: увидеть и полюбить
  3. По историческому центру Малоярославца
Какие места ещё посмотреть в Малоярославеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Николаевский Черноостровский монастырь
  2. Городище вятичей
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в июне 2025
Сейчас в Малоярославеце в категории "Памятник Героям 1812 года" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 4400. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Малоярославеце на 2025 год по теме «Памятник Героям 1812 года», 63 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август