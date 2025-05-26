Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пройти по следам великих побед и узнать о ратных подвигах маленького городка
Начало: На улице Кутузова д. 3
Завтра в 08:00
11 июн в 08:30
4000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
По историческому центру Малоярославца
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Начало: У здания кинотеатра
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина26 мая 2025Это не первая наша экскурсия с Юлией. В этот раз мы выбрали Малоярославец. На экскурсии была я с мамой и
- ННаталья19 мая 2025Были с друзьями в Малоярославце. Многие спрашивали: а зачем вы туда едете, что там смотреть? Вот теперь я их всех
- ААндрей14 мая 2025Прекрасная экскурсия. Рассказ экскурсовода был очень ярок и интересен. Узнали много нового для себя и о городе и о сражении за Малоярославец. Открыли много любопытного.
- ИИрина11 мая 2025Выражаю благодарность от нашей семьи за познавательную экскурсию, за внимательное и чуткое отношение к нашей группе, за увлекательные и познавательные
- ММихаил13 апреля 2025Юлия отличный рассказчик, было легко и приятно. Мы были вдвоём с сыном, задавали много вопросов. С Юлией комфортно и приятно
- ООльга12 апреля 2025Спасибо, хорошая интересная экскурсия, у Юлии приятный мелодичный голос, так как маршрут проложен вдоль дороги приходилось часто прислушиваться и не
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Памятник Героям 1812 года»
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