l lukolya57@mail.ru Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Когда человек любит свой край, любит свой предмет, тогда и получаются такие замечательные экскурсии! Мы узнаем что-то новое о родных местах и влюбляемся в них все больше и больше!

К Катерина Малоярославец: увидеть и полюбить Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки

О Ольга Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Большое спасибо экскурсоводу Юлии! Ясная речь, хорошая логика изложения. Юлия выделила главное, благодаря ее рассказу мы полюбили этот чудесный город. Большое спасибо!

А Анастасия Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия Замечательный гид Юлия! Экскурсия увлекательная и познавательная! Юлия очень легко подавала информацию, слушать было приятно. Спасибо.

Е Елена Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.

Г Гюзель Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле) читать дальше городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно! Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим

Е Елена Малоярославец: увидеть и полюбить читать дальше об истории города и важных событиях войны 1812 года. Полюбовались красивыми панорамными видами от Черноостровского монастыря, посетили небольшой, но интересный музей 1812 года. Отличная получилась прогулка! Нам очень понравился и город, и экскурсия с Юлией! Она провела нас по отлично продуманному маршруту и рассказала много интересного

Н Николай Малоярославец: увидеть и полюбить Огромное спасибо Юлии! Интересный рассказ, маршрут хорошо составлен, прогулка нам очень понравилась - 2,5 часа пролетели очень быстро. Прекрасный вариант для небольшого однодневного путешествия.