1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
«Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Начало: По желанию туриста
«Вы увидите красоты горного Дагестана, Гимринский тоннель, башню Газимагомеда, дикие горы Дагестана и многое другое»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Гуниб и к подземному водопаду из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в указанное время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Начало: По договоренности с туристом
«Еще одной точкой маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана»
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: ежедневно с 6 утра до 7:30
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, Матлас, Чаша из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
«Знакомство с дикой природой Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Начало: С вашего отеля
«Направление Сулакского каньона является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира»
Расписание: каждый день в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика26 августа 2023Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «Природа и пейзажи»
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