Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Манаса в Сулакский каньон: Экскурсия в сердце Дагестана
Начало: С вашего отеля
Расписание: каждый день в 8:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Погрузитесь в мир горного Дагестана, пройдя через Гимринский тоннель и посетив башню Газимагомеда. Откройте для себя красоту диких гор и старинный быт
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ММАРИНА19 сентября 2025Отличная экскурсия. Спасибо организаторам и конечно, прекрасному гиду Рустаму. Увидели все своими глазами - бархан Сарыкум, Сулакский каньон. Поездка на катере была превосходной, несмотря на тяжелую дорогу по серпантину и бездорожью. Это того стоило. Большое спасибо.
- ААнна21 августа 2024Рамазан — это лучший гид, который мог случиться с нашей семьей! До встречи, он ответил на мои расспросы, объяснил куда
- ААнжелика26 августа 2023Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
