Выездные экскурсии из Манаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Манасе, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Манаса в Сулакский каньон: Экскурсия в сердце Дагестана
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Манаса в Сулакский каньон: Экскурсия в сердце Дагестана
Начало: С вашего отеля
Расписание: каждый день в 8:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Погрузитесь в мир горного Дагестана, пройдя через Гимринский тоннель и посетив башню Газимагомеда. Откройте для себя красоту диких гор и старинный быт
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    МАРИНА
    19 сентября 2025
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличная экскурсия. Спасибо организаторам и конечно, прекрасному гиду Рустаму. Увидели все своими глазами - бархан Сарыкум, Сулакский каньон. Поездка на катере была превосходной, несмотря на тяжелую дорогу по серпантину и бездорожью. Это того стоило. Большое спасибо.
  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Из Манаса в Сулакский каньон: Экскурсия в сердце Дагестана
    Рамазан — это лучший гид, который мог случиться с нашей семьей! До встречи, он ответил на мои расспросы, объяснил куда
    читать дальше

    лучше ехать, а что можно и пропустить. Приехал за нами в отель заранее. Спокойный, деликатный, вежливый парень. Нас было 4 чел: от 30 до 65 лет — комфортно было всем! Рамазан нигде нас не торопил, всё объяснял, стоял с нами в очередях и помогал с покупками всего необходимого + делал отличные фото😉 Вел машину спокойно и размеренно. Рассказывал интересно и отвечал на самые разные вопросы. По итогу, целый день прошел душевно и на позитиве. Наша семья рекомендует однозначно!

  • А
    Анжелика
    26 августа 2023
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «Выездные»

