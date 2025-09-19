читать дальше

лучше ехать, а что можно и пропустить. Приехал за нами в отель заранее. Спокойный, деликатный, вежливый парень. Нас было 4 чел: от 30 до 65 лет — комфортно было всем! Рамазан нигде нас не торопил, всё объяснял, стоял с нами в очередях и помогал с покупками всего необходимого + делал отличные фото😉 Вел машину спокойно и размеренно. Рассказывал интересно и отвечал на самые разные вопросы. По итогу, целый день прошел душевно и на позитиве. Наша семья рекомендует однозначно!