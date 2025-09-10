Индивидуальная
до 15 чел.
Камышлинский водопад - Чемал
Начало: Отель, в котором вы проживаете
«Алтай: от водопадов до святынь Приглашаем вас в увлекательное путешествие по знаковым местам Алтая, которое доступно как зимой, так и летом»
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
48 500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Путешествие к Емурлинскому водопаду
Начало: Отель, в котором вы проживаете
«Емурлинский водопад Экскурсия к Емурлинскому водопаду — это уникальное путешествие, которое перенесет вас в сказочный уголок Алтая, доступный в любое время года»
Завтра в 07:00
11 сен в 07:00
41 500 ₽ за всё до 18 чел.
Групповая
до 15 чел.
Камышлинский водопад
Начало: Республика Алтай, Майминский район, Р-256 Чуйский ...
«Поездка к водопаду Камышлинский водопад — это живописный каскадный водопад на реке Камышла (левый приток Катуни)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2850 ₽ за человека
