1 чел. По популярности На автобусе 7 часов Индивидуальная до 15 чел. Камышлинский водопад - Чемал Начало: Отель, в котором вы проживаете «Алтай: от водопадов до святынь Приглашаем вас в увлекательное путешествие по знаковым местам Алтая, которое доступно как зимой, так и летом» Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00 48 500 ₽ за всё до 15 чел. Пешая На машине На автобусе 6 часов Индивидуальная до 18 чел. Путешествие к Емурлинскому водопаду Начало: Отель, в котором вы проживаете «Емурлинский водопад Экскурсия к Емурлинскому водопаду — это уникальное путешествие, которое перенесет вас в сказочный уголок Алтая, доступный в любое время года» 41 500 ₽ за всё до 18 чел. 2 часа Групповая до 15 чел. Камышлинский водопад Начало: Республика Алтай, Майминский район, Р-256 Чуйский ... «Поездка к водопаду Камышлинский водопад — это живописный каскадный водопад на реке Камышла (левый приток Катуни)» 2850 ₽ за человека Другие экскурсии Манжерока

