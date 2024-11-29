12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
«Вы узнаете, какие мощнейшие природные катаклизмы в древности обрушивались на Алтай»
Завтра в 08:00
31 дек в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
«Камышлинский водопад — 12-метровый каскад на реке Камышла, где была водяная мельница»
31 дек в 09:00
1 янв в 09:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Лебединое озеро и Белокуриха
Путешествие к Лебединому озеру и Белокурихе подарит вам незабываемые впечатления от встречи с природой и уникальными ландшафтами Алтая
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
«• Вы увидите природную гору Церковку, которая напоминает купол, увенчанную деревянным крестом»
5 янв в 09:00
8 янв в 09:00
4800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММилана29 ноября 2024Классная экскурсия с продуманным маршрутом и всеми остановками. Красоты просто поражают. Вячеслав отличный экскурсовод - интересные рассказы и отдельно медиа сопровождение про Алтай.
- ЕЕлена22 ноября 2024Выражаем огромное спасибо Вячеславу за незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту! Друзья, это надо
- ВВадим4 августа 2024Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история про потоп на Алтае это просто нечто невообразимое. Потоп в горах. Остановки во множестве красивых локаций. Однозначно к посещению.
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Природа и пейзажи»
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