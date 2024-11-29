Познавательные экскурсии на природе в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Манжероке, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
«Вы узнаете, какие мощнейшие природные катаклизмы в древности обрушивались на Алтай»
Завтра в 08:00
31 дек в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
«Камышлинский водопад — 12-метровый каскад на реке Камышла, где была водяная мельница»
31 дек в 09:00
1 янв в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Лебединое озеро и Белокуриха: встреча с прекрасным
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Лебединое озеро и Белокуриха
Путешествие к Лебединому озеру и Белокурихе подарит вам незабываемые впечатления от встречи с природой и уникальными ландшафтами Алтая
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
«• Вы увидите природную гору Церковку, которая напоминает купол, увенчанную деревянным крестом»
5 янв в 09:00
8 янв в 09:00
4800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милана
    29 ноября 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Классная экскурсия с продуманным маршрутом и всеми остановками. Красоты просто поражают. Вячеслав отличный экскурсовод - интересные рассказы и отдельно медиа сопровождение про Алтай.
  • Е
    Елена
    22 ноября 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Выражаем огромное спасибо Вячеславу за незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира - Чуйскому тракту! Друзья, это надо
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    видеть, обязательно!!! Просто какая-то нереальная красота!! А если ещё к этому добавить истории и легенды, рассказанные Вячеславом, то ощущение, что попал на другую планету!!! Горы-горы…. Они просто разные…. До перевала одни, после абсолютно другие, как будто едешь по разным местам…. Сёла, посёлки… У каждого своя история, своя жизнь…. Это была наша вторая поездка с Вячеславом (первая, по долине реки Катуни. Про неё также оставили отзыв). И снова всё сложилось отлично!!! С Вячеславом было легко и приятно общаться, а его рассказами мы заслушивались! И также в конце поездки мы остановились на пикник (в этот раз на слиянии двух рек - Чуи и Катуни), снова чай на Алтайских травах, ароматный и чуть обжигающий… Вкуснотища!!! И конечно, не забыли про сувениры, накупили "кедрЫ" (шишек и орешков), а сыну коготь медведя!!! 🙂 Ещё раз благодарим Вячеслава и желаем ему крепчайшего здоровья и процветания!!! Так держать!!! Однозначно рекомендуем!!! В компании Вячеслава время пролетит незаметно!!! 👍👍👍

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  • В
    Вадим
    4 августа 2024
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история про потоп на Алтае это просто нечто невообразимое. Потоп в горах. Остановки во множестве красивых локаций. Однозначно к посещению.
    Экскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж историяЭкскурсия по красивейшим местам. Гид Слава знает множество историй и историю самого региона. А уж история

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2024
Сейчас в Манжероке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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