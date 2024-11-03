6 часов
Групповая
до 15 чел.
Голубые озёра Чемала
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
3 ноя в 09:00
4 янв в 09:00
4 400₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Лебединое озеро и Белокуриха: встреча с прекрасным
Начало: Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таёжник»
4 ноя в 09:30
5 янв в 09:30
4 800₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Чуйский тракт: открывая тайны Алтая
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
5 ноя в 09:00
6 янв в 09:00
5 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Групповые»
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