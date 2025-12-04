Мои заказы

Красивые виды и панорамы Манжерока

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Манжероке, цены от 20 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
«Захватывающие дух перевалы и панорамы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
«панораму окрестностей с вершины Толгоек»
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
Заметить, обсудить и прочувствовать - как это делал писатель, актёр и режиссёр
«Панорама, от которой захватывает дух: излучина Катуни, бескрайние поля, уходящие к синим хребтам»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
23 750 ₽25 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    4 декабря 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Шикарный гид,отличная экскурсия и как бонус-вкусный чай)
  • С
    Сичкаренко
    2 ноября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах с алтайским мёдом. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
  • А
    Айрат
    1 октября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Хорошая и веселая экскурсия. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Неделю назад мы ездили с Вячеславом по сумасшедше красивым местам Чуйского тракта. Нам повезло с погодой, а больше всего нам
    повезло с Вячеславом!
    Забрал нас из Горно-Алтайска и туда же отвёз. Спасибо ему огромное за это!
    День прошел практически незаметно. Да, устали. Но больше всего устали фотографировать, а хотелось ещё и ещё, и ещё… Чтобы увезти эти потрясающие виды с собой не только в памяти))
    Вячеслав всю дорогу рассказывал о крае. История, обычаи, географические, археологические факты, да и много ещё чего. Было очень интересно!
    В машине мы были как дома на диване! Меня часто укачивает на заднем сиденье да ещё в таких долгих поездках. С Вячеславом ничего подобного не возникало. Вел машину он быстро, но плавно 👍
    Фотографировал нас. Сам предлагал! Поил травяным чаем с медом в месте слияния Катуни и Чуи. Незабываемые впечатления!
    Эмоции зашкаливают.
    Рады, что остановили выбор на Вячеславе, когда просматривала предложения других экскурсоводов!
    Человек энергичный, знающий свое дело. Нам очень понравилось общение с ним!
    Рекомендую.
    Надеюсь, мы ещё не раз воспользуемся услугами замечательного гида и отличного водителя Вячеслава! ☀️

  • М
    Марина
    26 сентября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Гид Вячеслав очень умный и честный человек, обладает большими знаниями в сфере истории своего родного края! Нам было очень интресно,
    много подробностей узнали практически о каждом населенном пункте по пути следования по маршруту! БОЛЬШОЕ спасибо за интересные экскурсии по Чуйскому тракту и к Телецкому озеру!

  • Л
    Любовь
    29 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
  • Л
    Людмила
    19 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Благодарим Вячеслава за экскурсию!
    За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
    Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
    трасс мира и испытать всю прелесть дороги телом и душой, эта поездка создана именно для вас. Скучать точно не придется благодаря увлекательным рассказам Вячеслава, интересным фактам и личным историям экскурсовода. Вас ждут великолепные места, потрясающие пейзажи и возможность сделать отличные фото на память. На обратном пути мы послушали прекрасные песни об Алтае!
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасный день! Моя мечта сбылась!

  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
    в наиболее подходящих для этого точках. Слава - чудесный рассказчик, который много знает об Алтае, его истории, легендах и традициях коренных жителей. Он в принципе разносторонне развитый человек, который может поддержать разговор на любую тему! Кроме того, и это очень важно, учитывая сложные горные дороги, Слава очень аккуратный водитель, с которым комфортно ездить на большие расстояния.

  • С
    Софья
    29 июля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
    и интересными фактами. Все это было еще подкреплено восхитительными видами. Экскурсия высший класс. Спасибо за это природе Алтая и конечно Вячеславу!

  • О
    Оксана
    18 июля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Замечательная экскурсия. Все прошло на высшем уровне! Вячеслав открытый, коммуникабельный человек, с хорошим кругозором, знающий и любящий свою работу. Профессионал. Спасибо большое.
    За чаепитие на смотровой площадке отдельное спасибо!!!! 🥰
    Море впечатлений от поездки. Обязательно буду рекомендовать друзьям👌
  • Р
    Роман
    29 июня 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия не из легких, вы должны быть готовы почти весь день провести в дороге. Но если вы хотите увидеть одну
    из красивейших дорог в мире и прочувствовать её своей спиной и пятой точкой, то вам сюда. Не переживайте, Вячеслав не даст вам скучать в пути. Тут и обстоятельное повествование, интересные факты и личный опыт гида.
    Великолепные локации, захватывающие виды и прекрасные фотографии вам гарантированы.

  • С
    Светлана
    28 июня 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Поездка была великолепной! Вячеслав интересный рассказчик. За время поездки узнали много нового, посмотрели очень красивые виды Алтая с Чуйского тракта. Музыкальное сопровождение на обратном пути заслуживает отдельно 100 баллов)
  • В
    Виктория
    26 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае!
    Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
    сделать наикрутейшие фотографии, рассказал столько полезной и интересной информации, угостил вкуснейшим чаем на травах, познакомил и влюбил в музыку с местными мотивами и обеспечил комфортабельную поездку за приятной беседой. Честно говоря, были небольшие сомнения по поводу длительности экскурсии, но она прошла настолько легко и задорно, что время пролетело незаметно.
    Так здорово, когда человек горит своим делом и к каждой мелочи подходит с душой!

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Безумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответов.
    Особенно порадовал позитивный настрой Вячеслава, очень заразительный!
    За музыкальную подбору отдельное спасибо 🙏
  • К
    Куклева
    3 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Отличная экскурсия с Вячеславом! Очень интересно, потрясающие виды! Интересные рассказы гида, пожалуй лучший способ за один день познакомиться со знаменитым Чуйским трактом!
  • О
    Ольга
    25 марта 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    В марте с супругом были на Алтае и решили посмотреть знаменитый Чуйский тракт. Экскурсовод Вячеслав провез по красивейшим местам этой
    знаменитой дороги, рассказал историю постройки. Рассказал о быте местного населения, угостил вкусным алтайским чаем! Не заметили как пролетели 11 часов пути!

  • А
    Анна
    16 марта 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Благодарю Вячеслава за шикарную экскурсию. Хорошо спланированный маршрут и переезды, комфортная езда. Очень интересные рассказы обо всем: о локациях, природе,
    культуре и пр. Чувствуется не только вовлеченность, но и большая любовь к региону. Дополнительным приятным бонусом стали предложенный в дороге согревающий чай и множество фотографий с поездки.

