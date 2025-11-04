читать дальше - климатические зоны сменяли одна другую. Много узнал из истории Алтая - гид Сергей прекрасно все рассказывает. Видел и курганы и маралов, и реки и горы. Это надо видеть, словами передать не возможно. В общем и целом всё ШИКАРНО!!!

Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов