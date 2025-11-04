Мои заказы

Треккинг в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Манжероке, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Пешая
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Активно провести время среди пейзажей природного парка «Ая»
Начало: По согласованию с гидом
«знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов»
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 7 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено. Из Манжерока
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: У вашего места проживания
«Проведём небольшую разминочную прогулку — 30 минут лёгкого треккинга, чтобы разогнать кровь»
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    4 ноября 2025
    Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
    Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
  • Г
    Глеб
    26 октября 2025
    Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
    Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов
    - климатические зоны сменяли одна другую. Много узнал из истории Алтая - гид Сергей прекрасно все рассказывает. Видел и курганы и маралов, и реки и горы. Это надо видеть, словами передать не возможно. В общем и целом всё ШИКАРНО!!!

Сколько стоит экскурсия по Манжероку в марте 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 18 500 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
