Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Активно провести время среди пейзажей природного парка «Ая»
Начало: По согласованию с гидом
«знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов»
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено. Из Манжерока
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: У вашего места проживания
«Проведём небольшую разминочную прогулку — 30 минут лёгкого треккинга, чтобы разогнать кровь»
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ААлиса4 ноября 2025Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
- ГГлеб26 октября 2025Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов
