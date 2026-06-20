Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал и его окрестности.
С конца XIX века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России. Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию
С конца XIX века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России. Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию
Описание экскурсииЧемал: остров Патмос, горные дали и целебный воздух Чемал — живописный райцентр в Горном Алтае, расположившийся у слияния рек Катунь и Чемал. Это место притягивает туристов своим мягким климатом, потрясающими горными пейзажами и богатой историей. Главная достопримечательность — остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, доступный по подвесному мосту над бурной рекой. Окрестности Чемала славятся целебным воздухом и уникальными природными объектами. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и вдохновения в сердцах алтайских гор.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные перевозки по программе
- Сборы за посещение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед в кафе в селе Чемал (800-900 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай, Майминский район, Р-256 Чуйский тракт, 469-й километр, 1
Завершение: Отель пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Манжерока
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