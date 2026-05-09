Это адреналиновое или спокойное — на ваш вкус — приключение в сердце Алтая станет идеальным началом вашего путешествия. Встретим вас в аэропорту и сразу отправимся к живописному Камышлинскому водопаду. А после отвезём в ваш отель.
Описание трансфер
Дорога к Камышлинскому водопаду — на лодке или пешком
Сначала поедем на машине, а потом — на выш выбор: на моторной лодке по Катуни или пешком по лесной тропе. Первый вариант — с брызгами воды и видом на бурную реку. Второй — спокойная прогулка среди кедров, гор и алтайской тишины.
Камышлинский водопад
Перед вами — 12-метровый каскадный водопад, падающий в бирюзовый омут. Можно подойти ближе, почувствовать холодные капли, а летом даже искупаться.
Беседы о природе
В пути поговорим о долине Катуни и её обитателях: кто живёт в этих лесах, почему алтайские кедры считаются особенными и какие тайны хранит этот край.
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser 200 или Chery Tiggo 7 Pro Max. Детское кресло — по запросу
- В салоне для вас — вода и влажные салфетки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 104 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Олег провел незабываемую экскурсию, с большим комфортом и интересом. Никуда не спешили, с ребёнком требуется много остановок, Олег с радостью отзывался на все наши просьбы. Сама экскурсия и природа очень впечатляющая, особенно добираться на мотроной лодке по горной реке. Ехали из Манжерока, не утомительно и быстро добрались до места. С ребёнком из Манжерока самый комфортный вариант.
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прекрасная экскурсия, моим детям очень понравилось) всем рекомендую 👍
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