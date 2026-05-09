Это адреналиновое или спокойное — на ваш вкус — приключение в сердце Алтая станет идеальным началом вашего путешествия. Встретим вас в аэропорту и сразу отправимся к живописному Камышлинскому водопаду. А после отвезём в ваш отель.

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Описание трансфер

Дорога к Камышлинскому водопаду — на лодке или пешком

Сначала поедем на машине, а потом — на выш выбор: на моторной лодке по Катуни или пешком по лесной тропе. Первый вариант — с брызгами воды и видом на бурную реку. Второй — спокойная прогулка среди кедров, гор и алтайской тишины.

Камышлинский водопад

Перед вами — 12-метровый каскадный водопад, падающий в бирюзовый омут. Можно подойти ближе, почувствовать холодные капли, а летом даже искупаться.

Беседы о природе

В пути поговорим о долине Катуни и её обитателях: кто живёт в этих лесах, почему алтайские кедры считаются особенными и какие тайны хранит этот край.

Организационные детали