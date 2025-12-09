Мои заказы

Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала

Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Алтай — это сила и красота природы. Он вдохновляет путешественников уже многие годы. В этой поездке впечатлит и вас! Вы увидите водопады, древние скалы и священные места. Подниметесь на смотровые площадки с видом на Сердце Катуни. А также посетите легендарный Ороктойский мост — одно из самых фотогеничных мест Горного Алтая.
Описание экскурсии

Камышлинский водопад/Голубые озёра (9:00)

Летом — мощный 12-метровый водопад, зимой — волшебные бирюзовые озёра, которые не замерзают даже в морозы.

Остров Патмос и храм Иоанна Богослова (14:00)

Остров посреди Катуни соединён с берегом подвесным мостом. Атмосферное место силы с захватывающими видами и древней историей.

Зубы дракона (15:30)

Ряд острых скальных пиков, вырастающих прямо из вод Катуни. Это природный символ мощи и красоты Алтая.

Ороктойский мост (17:00)

Одно из самых живописных мест региона. Здесь вы сможете сделать фото, которые передадут грандиозность Катуни и окружающих гор.

По дороге гид познакомит вас с традициями и обычаями алтайского народа, мифами и легендами, связанных с этими местами.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле SsangYong Korando 2023 года
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Если у нас с вами прогулка зимняя, то можно одну из локаций заменить на Глаза Катуни. Их можно увидеть только с сентября по апрель
  • С вами поеду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (с человека)

  • Моторная лодка к водопаду — 1400 ₽ или пешеходный проход через мост — 300 ₽
  • Моторная лодка к озёрам — 1000 ₽ (по льду зимой бесплатно)
  • Обед — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 6 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
которых сопровождаю. В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

