Алтай — это сила и красота природы. Он вдохновляет путешественников уже многие годы. В этой поездке впечатлит и вас! Вы увидите водопады, древние скалы и священные места. Подниметесь на смотровые площадки с видом на Сердце Катуни. А также посетите легендарный Ороктойский мост — одно из самых фотогеничных мест Горного Алтая.
Описание экскурсии
Камышлинский водопад/Голубые озёра (9:00)
Летом — мощный 12-метровый водопад, зимой — волшебные бирюзовые озёра, которые не замерзают даже в морозы.
Остров Патмос и храм Иоанна Богослова (14:00)
Остров посреди Катуни соединён с берегом подвесным мостом. Атмосферное место силы с захватывающими видами и древней историей.
Зубы дракона (15:30)
Ряд острых скальных пиков, вырастающих прямо из вод Катуни. Это природный символ мощи и красоты Алтая.
Ороктойский мост (17:00)
Одно из самых живописных мест региона. Здесь вы сможете сделать фото, которые передадут грандиозность Катуни и окружающих гор.
По дороге гид познакомит вас с традициями и обычаями алтайского народа, мифами и легендами, связанных с этими местами.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле SsangYong Korando 2023 года
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Если у нас с вами прогулка зимняя, то можно одну из локаций заменить на Глаза Катуни. Их можно увидеть только с сентября по апрель
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (с человека)
- Моторная лодка к водопаду — 1400 ₽ или пешеходный проход через мост — 300 ₽
- Моторная лодка к озёрам — 1000 ₽ (по льду зимой бесплатно)
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 6 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
Входит в следующие категории Манжерока
Похожие экскурсии из Манжерока
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Медитативное путешествие по реке и её окрестностям
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.