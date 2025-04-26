Выездные экскурсии из Манжерока

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Манжероке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Откройте для себя красоту Катуни! Вас ждут Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и остров Патмос. Уникальные места и истории Алтая ждут вас
7 июн в 09:00
12 июн в 09:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сад Пионов и Форт Куюм - из Манжерока
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сад Пионов и Форт Куюм - из Манжерока
Цветы, казаки и Зубы дракона - день для вдохновения в Горном Алтае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    26 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае! Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
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    сделать наикрутейшие фотографии, рассказал столько полезной и интересной информации, угостил вкуснейшим чаем на травах, познакомил и влюбил в музыку с местными мотивами и обеспечил комфортабельную поездку за приятной беседой. Честно говоря, были небольшие сомнения по поводу длительности экскурсии, но она прошла настолько легко и задорно, что время пролетело незаметно. Так здорово, когда человек горит своим делом и к каждой мелочи подходит с душой!

  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
    Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжалиОчень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжалиОчень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжалиОчень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали
  • И
    Инга
    20 апреля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
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    — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием. Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Безумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответов. Особенно порадовал позитивный настрой Вячеслава, очень заразительный! За музыкальную подбору отдельное спасибо 🙏
    Безумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответовБезумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответовБезумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответовБезумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответовБезумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответовБезумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответов
  • А
    Артем
    8 марта 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в
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    красивейший мир Алтайского края. За день посетили и посмотрели немало чудесных и просто необычных мест, открыли и узнали для себя много нового. Спасибо большое от всей нашей команды!

  • О
    Ольга
    28 февраля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой. Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что
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    делает экскурсию не только увлекательной, но и познавательной. В целом, экскурсия в Горный Алтай — это отличная возможность насладиться природой, получить новые знания и зарядиться положительной энергией!

    Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотойЭкскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Выездные»

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  1. Калейдоскоп Чуйского тракта
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  3. Сад Пионов и Форт Куюм - из Манжерока
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в июне 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Манжерока и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август