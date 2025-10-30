Это путешествие позволит вам почувствовать Алтай не только глазами, но и сердцем.
Вы окажетесь среди скал и рек, прикоснётесь к живой духовной традиции и узнаете больше о культуре алтайского народа.
Пройдёте по Козьей тропе и откроете для себя мир, в котором природа и человек до сих пор живут в согласии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- скальные выступы Зубы дракона на реке Катунь
- остров Патмос — духовный и исторический центр Чемала
- Козью тропу между островом и слиянием рек Катунь и Чемал
- панораму окрестностей с вершины Толгоек
Вы узнаете:
- об истории и духовной значимости острова Патмос
- культуре, традициях и легендах алтайского народа
- как формировались скальные образования и ландшафты Чемала
- какую роль играет Чемал в географии и экосистеме Горного Алтая
Примерный тайминг
9:00 — выезд от ГЛК «Манжерок»
10:00 — Зубы дракона
11:00 — остров Патмос
11:30 — Козья тропа
12:00 — перекус (в кафе или лавках — по желанию)
13:00 — смотровая площадка Толгоек и чаепитие
14:00–15:30 — обратный путь и прибытие в Манжерок
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек), Chery Tiggo 7 Pro Max (панорамная крыша, люк, до 3 человек) или Honda Stepwgn (минивен, до 6 человек), детских кресел в машинах нет
- Особой физической подготовки не требуется, мы подстроимся под удобный темп (путешественникам старшего возраста будет сложно на козьей тропе, остальные точки маршрута не вызовут затруднений)
- Если с вами дети, сообщите об этом заранее
- Обед не запланирован, но вы можете перекусить в кафе или лавках по дороге. С собой я беру термос с чаем — угостимся на смотровой
- В автомобиле есть вода и влажные салфетки
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 37 туристов
Миссия нашей команды — дать вам не просто тур, а возможность по-настоящему обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Олег - великолепный рассказчик, интересный собеседник, человек прекрасно знающий культуру, историю своего края, этно-культурные особенности. Человек с прекрасным кругозором, чувством юмора и такта. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения. Обязательно вернемся на Алтай, уже еще более расширенной компанией!
Александр
14 окт 2025
Олег отличный гид, комфортное вождение, энциклопедические знания истории региона, легко поддерживает разговор на любую тему. Так же стоит отметить гибкость в маршрутах. Рады, что выбрали этот вариант экскурсии! Осталось разобрать кучу красивых фото))
Елена
21 авг 2025
Великолепное путешествие экскурсия была просто чудесной экскурсовод Олег мне стал очень близок по духу и преподнесение информации Я советую его и вообще данную организацию всем Потому что моё знакомство прошло на высшем уровне мне хочется возвращаться и возвращаться вновь на Алтай Спасибо огромное
О
Ольга
17 авг 2025
Нам очень понравилась наша экскурсовод Мария. Замечательное владение материалом и умение его преподнести. Если приедем в следующий раз, обязательно воспользуемся услугами этого гида.
Наталья
24 июл 2025
Приятная, комфортная поездка по живописным местам прошла отлично! Сделали очень много фотографий! Олег кстати умеет делать отличные снимки и делал общие фото для нас! Узнали интересные факты и сказочные истории
Ю
Юлия
19 июл 2025
Экскурсия организованная Олегом прошла на одном дыхании. Самые красивые локации, места подобраны с учетом возможностей гостей (были с двумя детьми и пожилыми родителями), с остановками по требованию и всем необходимым
А
Анна
12 июл 2025
Невероятная красота Алтая раскрылась нам благодаря экскурсии с Олегом. Он уже более 30 лет живет в этих местах, что позволяет эму маневрировать между локациями с учетом непредвиденных погодных условий горных
Входит в следующие категории Манжерока
