про здешние места! Погода было чудесная, было жарко, мы даже загорели! В машине была вода для нас и влажные салфетки, что очень удобно. Заезжали в кафе, которое Олег посоветовал, остались довольны - брали шурпу, шашлык, плов - всё очень вкусно! Особенно были впечатлены МОТОРАФТИНГОМ прямо у Зубов Дракона 🥰 Взяли полуэкстрим - получили столько незабываемых эмоций - по Катуни мимо скал в центре реки, которые называются Зубами Дракона нас прокатил опытный инструктор, предварительно на нас надели спасательные жилеты, мчались на лодке прямо по порогам реки, брызги захлестывались несколько раз к нам в лодку, так что будьте готовы промокнуть полностью, освежает хорошо! Дети в восторге, даже я трусиха осталась очень довольна безопасностью моторафтинга и бурей эмоций! Всем рекомендую прокатиться именно в этом месте! Олег посоветовал где можно в каких магазинчиках приобрести то что нам нужно! Опытный интересный гид! Советую! Автомобиль так же был очень комфортным, ездили на Крузаке, забрал и доставил в гостиницу, никуда не пришлось самим добираться! Ставлю 5 звезд!