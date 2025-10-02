Индивидуальная
Знакомство с Медвежьегорском
Медвежьегорск - город с богатой историей. Вас ждут легенды, укрепрайоны и места съёмок культового фильма. Откройте для себя его тайны
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Отправляйтесь в уникальное путешествие из Медвежьегорска к острову Кижи через Заонежье. Узнайте о культуре и истории Карелии на увлекательной экскурсии
- ММария2 октября 2025Потрясающая экскурсия от Александра! Три часа пролетели незаметно, и ни минуты не было скучно. Очень обстоятельный и информативный, но при этом живой человеческий рассказ с историями реальных людей, чьи жизни были связаны со строительством канала. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория21 сентября 2025Очень интересная экскурсия. история строительства, технические детали работы канала, люди, которые были связаны со строительством. Все нашло отражение в рассказе. Даже опустившийся туман во время экскурсии не испортил впечатление.
- ЕЕкатерина14 сентября 2025Очень хорошая экскурсия. Не было никакой спешки, при этом достаточно много структурированной и нескучной информации. Александр подобрал даже музыкальное сопровождение в машине о Медвежьегорске. Рекомендую
- ННаталья27 июля 2025Большое спасибо нашему экскурсоводу Александру за очень интересный и познавательный рассказ о Медвежегорске и о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Для себя получили много интересной информации.
- ИИрина9 ноября 2024Интересная и познавательная экскурсия, узнали много нового. Хороший гид Александр!
