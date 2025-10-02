Мои заказы

Необычные экскурсии по Медвежьегорску

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Медвежьегорске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Медвежьегорском
На машине
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Медвежьегорск - город с богатой историей. Вас ждут легенды, укрепрайоны и места съёмок культового фильма. Откройте для себя его тайны
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
На машине
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску. Узнайте о трагических событиях 30-х годов и строительстве Беломорско-Балтийского канала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Лучший выбор
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Отправляйтесь в уникальное путешествие из Медвежьегорска к острову Кижи через Заонежье. Узнайте о культуре и истории Карелии на увлекательной экскурсии
Завтра в 13:00
11 дек в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 14 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 октября 2025
    Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
    Потрясающая экскурсия от Александра! Три часа пролетели незаметно, и ни минуты не было скучно. Очень обстоятельный и информативный, но при этом живой человеческий рассказ с историями реальных людей, чьи жизни были связаны со строительством канала. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    21 сентября 2025
    Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
    Очень интересная экскурсия. история строительства, технические детали работы канала, люди, которые были связаны со строительством. Все нашло отражение в рассказе. Даже опустившийся туман во время экскурсии не испортил впечатление.
  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2025
    Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
    Очень хорошая экскурсия. Не было никакой спешки, при этом достаточно много структурированной и нескучной информации. Александр подобрал даже музыкальное сопровождение в машине о Медвежьегорске. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Александру за очень интересный и познавательный рассказ о Медвежегорске и о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Для себя получили много интересной информации.
    Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    9 ноября 2024
    Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
    Интересная и познавательная экскурсия, узнали много нового. Хороший гид Александр!

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Медвежьегорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Медвежьегорском
  2. Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
  3. Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
  4. Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в декабре 2025
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
