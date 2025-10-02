М Мария Из Медвежьегорска - к Беломорканалу Потрясающая экскурсия от Александра! Три часа пролетели незаметно, и ни минуты не было скучно. Очень обстоятельный и информативный, но при этом живой человеческий рассказ с историями реальных людей, чьи жизни были связаны со строительством канала. Однозначно рекомендую!

В Виктория Из Медвежьегорска - к Беломорканалу Очень интересная экскурсия. история строительства, технические детали работы канала, люди, которые были связаны со строительством. Все нашло отражение в рассказе. Даже опустившийся туман во время экскурсии не испортил впечатление.

Е Екатерина Из Медвежьегорска - к Беломорканалу Очень хорошая экскурсия. Не было никакой спешки, при этом достаточно много структурированной и нескучной информации. Александр подобрал даже музыкальное сопровождение в машине о Медвежьегорске. Рекомендую

Н Наталья Из Медвежьегорска - к Беломорканалу Большое спасибо нашему экскурсоводу Александру за очень интересный и познавательный рассказ о Медвежегорске и о строительстве Беломорско-Балтийского канала. Для себя получили много интересной информации.

Рекомендуем!