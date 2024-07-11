Повенец - небольшой посёлок недалеко от Медвежьегорска, который когда-то был уездным городом. В 20 веке здесь началось строительство Беломорканала силами заключённых ГУЛАГа.
Экскурсия включает посещение мест, где проходила "Осударева дорога" Петра
Экскурсия включает посещение мест, где проходила "Осударева дорога" Петра
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🕵️♂️ Опытный гид
- 📜 Исторические места
- 🕍 Уникальная архитектура
- 🕯 Мемориальный комплекс
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Осударева дорога
- Повенчанская лестница
- 1-3-й шлюзы канала
- Вход в Беломорканал
- Мол на Онежском озере
- Старый маяк
- Церковь Николая Чудотворца
- Мемориальный комплекс «Сандармох»
Описание экскурсии
В 20 веке Повенец стал символом трагических событий 30-х годов: сперва здесь началось строительство Беломорско-Балтийского канала силами заключённых ГУЛАГа, а затем недалеко от Повенца появился расстрельный полигон жертв массовых репрессий.
В нашем маршруте:
- место, где проходила «Осударева дорога» Петра Первого
- Повенчанская лестница Беломорканала
- 1–3-й шлюзы канала
- вход в Беломорканал
- мол на Онежском озере
- старый маяк
- церковь Николая Чудотворца — уникальная по архитектуре и посвящённая строителям канала
- мемориальный комплекс «Сандармох», где покоится более 7000 репрессированных
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai
- Её для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Медвежьегорске
Провёл экскурсии для 297 туристов
Наше агентство работает с 2007 года. Отдельное направление нашей работы - организация экскурсий и экскурсионных поездок из Медвежьегорска по достопримечательным местам Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства - финалисты Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших экскурсоводов города.Задать вопрос
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